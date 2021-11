In de kantine van theater Minard in Gent stond hij voor me, een kleine man met een frivole haarbos die slechts de helft van zijn schedel bedekte, Jef Rademakers. Mijn voormalige uitgever Vic van de Reijt had me verteld dat hij van Rademakers college had gehad in een Amsterdams café. De studenten mochten hun eigen cijfers bepalen. Zo kun je ook kansenongelijkheid bestrijden.

Via Nop Maas, de Gerard Reve-biograaf, was ik gevraagd een voorwoord te schrijven bij een roman van de Oostenrijkse schrijver Arthur Schnitzler, vertaald door Rademakers. Ik wilde geen nee zeggen, voor het Wenen van de 19de eeuw doe ik veel.

Rademakers en ik zouden in Gent iets vertellen over Schnitzler. De levenden moeten de dode schrijver aan lezers helpen, wie anders doet dat voor hen? Enkele collega’s zouden hun eigen werk aan de man brengen. Tussendoor was er muziek, zowel crematies als de verkoop varen wel bij muzikale intermezzo’s.

Voordat het programma zou beginnen, namen Rademakers en zijn lieve vrouw Ursula me mee naar een nabijgelegen café waar Rademakers in betrekkelijk hoog tempo twee glazen wijn dronk. Halverwege zijn tweede glas kwam mijn geheugen eindelijk in actie.

‘Jij bent toch bekend van een erotisch tv-programma?’, vroeg ik.

‘De PinUp Club’, zei Rademakers, ‘heeft me alleen maar geld gekost.’

‘Waarom heb je het dan gemaakt?’, vroeg ik.

‘Pure geilheid’, antwoordde Rademakers met een ietwat gekwelde blik.

‘Had je je niet beter zonder camera’s kunnen opsluiten in een hotelsuite met een dozijn blote mensen?’

‘Heb ik ook gedaan’, antwoordde hij, ‘maar zoals een schrijver schrijft, zo maakt een televisiemaker televisie.’

We wandelden naar het theater. Rademakers pakte mijn hand.

Op het podium noemde Rademakers met twinkelende oogjes Schnitzler en zichzelf een viespeuk.

Ik bracht zekerheidshalve Freud ter sprake, maar waar de charmante Rademakers opduikt wordt alles bluf, zelfs Freud.