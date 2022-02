Jet Veenland (100): ‘Ik heb heel lang bij mijn ouders gewoond. Nu woon ik op mezelf’

Jet Veenland is evenals de Volkskrant 100 jaar. Hoe kijkt deze gepensioneerde tandartsassistente terug op de eeuw die achter haar ligt, en wat vindt ze van het huidige tijdsgewricht?

Jet Veenland heet eigenlijk Jikke, maar werd door haar moeder Jet genoemd en zo is het altijd gebleven. De geboren Amsterdamse heeft een groot deel van haar leven bij haar ouders gewoond. Na het overlijden van haar vader op 85-jarige leeftijd, leefde ze samen met haar moeder, die uit hetzelfde hout was gesneden als haar jongste dochter – ook zij wist de leeftijd van 100 jaar te bereiken. Jet en haar drie zussen kregen het voor elkaar om in Lelystad vier huizen op een rij te huren. Zo konden ze samen voor hun hoogbejaarde moeder zorgen.

Inmiddels is ze alleen overgebleven en woont ze, nog steeds zelfstandig, in een door veel groen omgeven wooncomplex voor 55-plussers. Op de eerste verdieping van haar woning komt ze niet meer. Een groot deel van de dag brengt ze door in haar leunstoel naast de eettafel, met een ‘ouderwetse’ toetstelefoon pal naast haar en de rollator voor het grijpen. Haar warme maaltijden worden aan huis bezorgd.

De goedlachse Jet Veenland laat als het over haar persoonlijke leven gaat, niet graag het achterste van haar tong zien.

Hoe ziet uw gemiddelde dag eruit?

‘Nou, niet altijd even vrolijk hoor. Als je een lang leven hebt gehad en je bent alleen overgebleven, valt het niet mee. Het grootste deel van de dag zit ik hier alleen op mijn stoel. Ik loop slecht en wat moet je dan doen? Ik kan hooguit een beetje met de rollator heen en weer lopen door mijn huis, en iemand opbellen. Dan bel ik bijvoorbeeld mijn neef Roelof of Judit, zijn vriendin. En Coby, de steun en toeverlaat van mijn oudste broer. Hij is 101 geworden. Van mijn drie zussen en twee broers ben ik nog de enige die in leven is. Met mijn zussen was ik heel hecht, op deze leeftijd met hen samen zijn, was een stuk gezelliger geweest. Ik krijg wel bezoek, ze drinken een kop koffie en gaan weer weg. Dan heb ik toch het idee: ze hebben aan mij gedacht.’

Hoeft het voor u eigenlijk niet meer?

‘Dat wil ik niet zeggen. Ik denk vooral: hoelang zal ik hier nog zitten? Het leven heb ik te nemen zoals het komt. Ik ben blij dat ik zelfstandig woon, want een bejaardenhuis lijkt mij helemaal niks, daar is het heus niet zo gezellig als het misschien lijkt. Het maakt mij blij als er iemand langskomt, en ik geniet van de vogeltjes in de tuin. Dat is een hele afleiding. Er hangt veel voer voor het raam waar ze op afkomen. Ik ben ook dankbaar voor het eitje en kroketje dat mantelzorger Cees vanmiddag kwam langsbrengen. 100 jaar worden was ook leuk door alle belangstelling die er was op mijn verjaardag. De burgemeester kwam en familie. En er waren ook mensen langsgekomen die ik helemaal niet ken, maar gezellig was het. Ik heb niks te klagen.’

En u kreeg een oorkonde van de Partij voor de Dieren, die hier op tafel ligt.

‘Ja. Er staat op dat ik het oudste lid ben. Daar ben ik wel trots op. Iemand van de Partij voor de Dieren kwam de oorkonde persoonlijk langsbrengen. Sinds de oprichting heb ik altijd op ze gestemd en ik ben al lang lid. Ik ben een groot dierenliefhebber. Je mag dieren niet slecht behandelen, niet schoppen en slaan. Hiervoor stemde ik op de PvdA, die doet zijn best voor gewone mensen, voor mensen die het minder goed hebben, dat vind ik ook belangrijk. Na de oorlog stemde ik op de Communistische Partij, want de Russen hadden veel gedaan om de nationaal-socialisten te verjagen. En veel communisten in Nederland waren actief geweest in het verzet.’

Hoe heeft u de oorlogsjaren doorgemaakt?

‘Dat was de moeilijkste tijd in mijn leven. Er was veel angst. Mijn vader had een rijwielhandel, wij woonden boven een zaak in huishoudelijke artikelen. Onze straat was een winkelstraat, de Jan Evertsenstraat in Amsterdam. Veel winkeliers waren Joden. Ik heb heel wat van hen weggevoerd zien worden. Zoals een oude vrouw, die nauwelijks kon lopen. Ze werd bij een razzia uit haar huis gehaald, een auto ingeduwd en weggereden. Alleen omdat ze Joods was.

‘Die razzia’s trok ik mij erg aan. Ook bekenden van ons zijn weggevoerd. We leefden als gezin in angst toen een Joodse vriend van mijn oudste broer opbelde en om hulp vroeg toen er een razzia gaande was in zijn straat. Mijn broer gaf hem zijn persoonsbewijs en zei: doe of je mij bent en vlucht! Maanden later kregen we een nieuwjaarskaart uit Zwitserland van zijn vriend en zijn vrouw. We waren opgelucht dat ze veilig bleken te zijn. Na de oorlog stond hij voor onze deur in een Amerikaans uniform.

‘Met mijn zussen ben ik in de Hongerwinter op hongertocht gegaan, op de fiets langs boerderijen, tot in Friesland. We waren dagen onderweg om bij boeren om eten te bedelen, we sliepen op hooizolders. Het was gevaarlijk, want het was verboden te hamsteren. En die boeren waren lastig hoor. Ze gaven niet zomaar wat te eten, ze wilden er altijd iets voor terug. Dan ruilden we textiel voor een zak aardappels, andere boeren wilden geld zien.’

Wat is een herinnering die u koestert?

‘Dat is een moeilijke vraag. Ik heb zoveel meegemaakt, dan is het moeilijk kiezen en ik heb niet alles onthouden. Omdat er in de oorlog niets was, besloten mijn jongste broer, zussen en ik een muziekgroep op te richten. We noemden ons bandje Velolas en wilden wat vrolijkheid brengen. We speelden Hawaiiaanse muziek, die was heel populair in de jaren dertig en veertig. In onze muziekgroep speelden er twee jazzgitaar, twee Hawaiigitaar, en ik speelde ukelele. We waren fan van de Kilima Hawaiians, een Nederlandse groep die Nederlandstalige Hawaii-liedjes zong. Die zongen wij na. We traden op in bioscoop West-End, tegenover ons huis en in theater Bellevue. Dan mochten we voordat de film of voorstelling begon een paar nummers spelen.’

In wat voor gezin bent u opgegroeid?

‘Het was een hecht gezin, we hadden het heel gezellig met elkaar. Mijn ouders hadden nooit ruzie. Ik heb een fijne jeugd gehad. We kregen allemaal muziekles aan huis. In de zomer gingen we op de fiets op vakantie naar Zandvoort aan Zee of Wijk aan Zee, kamperen. Omdat mijn vader een rijwielhandel had, kregen we allemaal jong een fiets. Mijn vader werkte lange dagen in zijn zaak. Hij repareerde en verhuurde fietsen en had een rijwielstalling. In de oorlog heeft een groep Duitse soldaten rijwielen bij hem uit de stalling geconfisqueerd. Mijn vader kreeg een pistool tegen zijn hoofd en zo werd hij gedwongen fietsen aan de Duitsers af te staan. De soldaten sloegen ermee op de vlucht. Die fietsen bleken van NSB’ers te zijn, die aangifte zijn gaan doen. Vervolgens zijn die deserteurs opgespoord. Ze kregen allemaal de kogel.’

Jet Veenland vormde in de oorlog met haar zussen en jongste broer ‘Velolas’ en speelde Hawaiiaanse muziek. Op de foto staat Jet, met ukelele, in het midden. Beeld Aurélie Geurts

Veel meisjes van uw generatie mochten na de lagere school niet doorleren en sleten hun dagen in de huishouding, ook zodra ze volwassen en getrouwd waren. Hoe is dat bij u gegaan?

‘Onze ouders wilden dat wij alle zes zouden doorleren. Zo heb ik de ulo (voorloper van de mavo, red.) gedaan. Na een tijdje mijn moeder in de huishouding te hebben geholpen, ben ik tandartsassistente geworden, op een polikliniek waar mensen hun gebit konden laten saneren. Ik deed de patiëntenadministratie. Dat werk heb ik heel lang gedaan.’

U bent niet getrouwd en moeder geworden?

‘Ik was daar nooit zo mee bezig.’

Hoe kan dat als een gezin in die tijd de lotsbestemming van vrouwen was?

‘Ik heb daar nooit bij stilgestaan.’

Bent u nooit de ware Jacob of Jacoba tegengekomen?

‘Het is gegaan zoals het is gegaan.’

Bent u weleens verliefd geweest?

‘Ik heb veel aardige mensen ontmoet. En ik ben weleens verliefd geweest, maar al gauw denk je: hoe is het mogelijk? Dan lijkt hij eerst leuk, maar achteraf denk je: brrrr. Ik had een leuke familie, we waren hecht met elkaar en konden veel met elkaar lachen.’

Had u daardoor geen behoefte aan een relatie?

‘Mijn moeder was niet van het trouwen. Ze heeft laten merken dat ze dat niet zo zag zitten. Ze wilde mij bij zich houden en ik wilde geen ruzie. Ik heb heel lang bij mijn ouders gewoond, en later alleen met mijn moeder. Nu woon ik op mezelf. Ik heb wel een vriend gehad, Jaap. We zijn lang samen geweest. In de jaren vijftig en zestig hebben we in één huis gewoond. Maar het viel niet mee om samen te wonen.’

Dus u had een latrelatie, werd dat geaccepteerd in die tijd?

‘Tegenwoordig is het veel makkelijker om samen te wonen, zonder te trouwen. Als je niet trouwt, kom je er nu makkelijker mee weg.’

Wat is uw belangrijkste levensles?

‘Goed met elkaar omgaan, geen kritiek hebben op een ander en niet zeggen: zo moet jij het doen. Laat elkaar vrij.’

Hoe zou u zichzelf typeren?

‘Als een moeilijk persoon. Ik ben koppig. Dat ben ik als iemand niet doet wat ik wil. Ik ben namelijk de baas. Ik vind dat ik het er met deze eigenschap goed vanaf heb gebracht.’