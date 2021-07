Jellie Brouwer op haar plek in de tuin van Museum Voorlinden: ‘Als ik opsta denk ik: wat zal ik vandaag aandoen?’

Beeld Jordi Huisman

Wie? Jellie Brouwer (57) Wat doet ze? Ze is journalist en presentator van het NPO Radio 1-programma Kunststof Waar zijn we? De tuin van Museum Voorlinden in Wassenaar

Waarom heb je deze plek uitgekozen?

‘Piet Oudolf, die deze tuin heeft ontworpen, is de oppertuinmeester van Nederland en eigenlijk ook een kunstenaar. Hij schildert met planten en bloemen, de kleuren die hij in deze tuin heeft gebruikt zijn fantastisch en zo uitbundig, iets waar ik van hou. Bovendien ziet Oudolf de schoonheid van het verval in de tuin in de herfst en winter en doet hij geen onnodige ingrepen in de natuur. Dat is zo’n goede filosofie en niet alleen voor een tuin.’

Hoe zou je je kledingstijl omschrijven?

‘Ik zou zeggen dat ik een soort kameleontische stijl heb. Ik hou van prints, maar ook van stoerdere kleding. En ik probeer zoveel mogelijk vintage kleding te kopen. Hoe ik me kleed hangt erg af van mijn humeur, en soms ook van welke gast ik in Kunststof ontvang. Ik had laatst bijvoorbeeld kunstenaar Frank de Ruwe in de uitzending, beter bekend als Streetart Frankey. Toen hij complimenten maakte over mijn kleding, zei ik dat het mijn Frankey-outfit was.’

Hoe belangrijk is kleding voor je?

‘Heel belangrijk. De één denkt bij het opstaan ‘Wat ga ik eten?’, ik denk meteen: ‘Wat ga ik aandoen vandaag?’ Ik hou echt van mijn kleren, ik zal nooit iets zomaar wegdoen. Ik kan er ook helemaal in opgaan als iemand een goede kledingstijl heeft, ik kan een outfit totaal in me opnemen.

Ik ben heel visueel ingesteld, wat misschien gek is voor een radiovrouw. Een outfit uitkiezen voor dit interview en de fotoshoot vond ik een stuk moeilijker, ik heb zelfs mijn oudste dochter om advies gevraagd.’

Heb je stijliconen?

‘Ik ben gefascineerd door het werk van Ari Seth Cohen, een Amerikaanse fotograaf die vaak oudere vrouwen in weelderige outfits fotografeert, zoals de 99-jarige socialite Iris Apfel. Zo zou ik ook graag oud willen worden: op een uitbundige manier. Ook de kledingstijl van Cécile Narinx, Marieke Lucas Rijneveld en Anouk bewonder ik. Eigenlijk is dat een goede beschrijving van mijn eigen smaak: iets tussen die drie in!’

Hoe ziet je interieur eruit?

‘Druk, met veel vintagemeubels. Ik hou ervan om retromeubilair een nieuw leven te geven, bijvoorbeeld met een nieuwe bekleding. Ik heb bijvoorbeeld veel te veel stoelen in mijn woonkamer staan, ik kan niet kiezen.

Daarom hou ik ook zo van Museum Voorlinden, denk ik. Het museum is heel sereen, een oase van rust. Ik begreep later dat dat ook te maken heeft met het feit dat alles dat afleidt van de kunst is verstopt, zoals de stopcontacten en de camera’s: al het overbodige is onzichtbaar gemaakt.’

Broek

‘Toen ik deze broek kocht, deed ik dat vooral voor het model: ik had nooit gedacht dat ik turkoois een mooie kleur zou vinden. Inmiddels heb ik hem veel vaker aan dan ik had verwacht. Toevallig past de broek ook mooi bij de kleur van de ring die ik draag.’

Schoenen

‘Deze Nikes heb ik tijdens een vakantie samen met mijn dochters gekocht. Ik hecht veel waarde aan de mening van mijn dochters over mijn kleding, mijn stijl is ook samen met hen ontwikkeld toen ze ouder werden.’

Blouse

‘Deze blouse heeft mijn moeder gemaakt in de jaren zestig. Mijn moeder naaide vaak zelf haar kleren en we maakten ook samen kleding. Ze heeft me alles geleerd, zoals patronen maken en naaien. Ik weet nog dat ze een knopendoos had – heeft iemand die nog? – waar ik eindeloos mee kon spelen toen ik klein was.’

Beeld Jordi Huisman

Jasje

‘Dit jasje heb ik in Sevilla gekocht, toen ik daar samen met mijn man was. Het is een vintagekledingstuk, ik kan er zo van genieten als ik iets moois vind in een tweedehandswinkel. Vooral de details van het jasje vind ik leuk, zoals de knopen op de achterkant.’

Beeld Jordi Huisman

Ring

‘Dit is een dierbare ring, hij is namelijk van mijn schoonmoeder Chelly Kroonenberg geweest. De steen in het midden van de ring is groene jade, de ring zelf is van goud. Bijna al mijn sieraden hebben een emotionele waarde, ze hebben allemaal een verhaal.’