Jeanne Rouwendaal: ‘Muziek is overal in ons leven, maar kennelijk willen we het niet zien als serieus beroep’

Jeanne Rouwendaalfoto: Frank Ruiter Beeld Frank Ruiter

Wies of Roxeanne Hazes?

‘Ja, Wies! Ik zou gek zijn als ik niet voor Wies zou kiezen.

‘Wies is in 2018 begonnen als een schoolproject op het Conservatorium in Amsterdam. Daar heb ik ook de andere bandleden leren kennen, bassist Tobias Kolk en drummer Dan Huijser. We maken Nederlandstalige popmuziek met elektronische invloeden. Tekst is erg belangrijk voor ons, maar we kunnen ook flink raggen. Mensen van jong tot oud zeggen zich in de teksten te herkennen. Dat kan gaan over iets wat je nu meemaakt, liefdesverdriet, of iets waar je nostalgisch op terugkijkt.

‘Vóór Wies deed ik vooral Engelstalige projecten. Maar daar leek de rek op een gegeven moment een beetje uit. Op het conservatorium ben ik vakken gaan volgen over hoe je liedjes schrijft en ging ik experimenteren met Nederlandstalige teksten. Daar is Wies uit ontstaan. Daar werd zo goed op gereageerd dat we dachten: misschien kunnen we er ook buiten school iets mee doen. We gingen daarna als een wervelwind. We wonnen muziekprijzen, we mochten in het voorprogramma van Roxeanne Hazes. 2020 zou helemaal ons jaar worden. Maar toen kwam corona.’

Band of Bandje?

‘Band. Als je jezelf serieus wil nemen, dan is het belangrijk om te zeggen: we zijn een band, we doen dit professioneel, het is geen grap.

‘Bandje is een nummer van ons dat begin dit jaar uitkwam. Ik schreef het omdat mensen in gesprekken vaak in eerste instantie heel benieuwd leken naar mijn carrière. ‘Hoe gaat het met je bandje, ben je al bekend?’, vroegen ze dan. Maar als ik dan de diepte in probeerde te gaan, was die interesse soms vlug weer verdwenen. Mensen willen vooral horen dat het goed gaat, daarna houdt het op. Dat dingen niet altijd vanzelf gaan, is soms moeilijk of ingewikkeld voor ze.

‘Met corona kreeg het nummer een extra laag. In een van de persconferenties waarin Mark Rutte nieuwe coronamaatregelen aankondigde, hield hij de cultuursector voor dat je nog wel altijd kon ‘oefenen met je bandje’. Dat je niet serieus wordt genomen in wat je doet, maakte dat we zeiden: we moeten wat met dit nummer. Muziek is overal, het is ontzettend belangrijk voor iedereen, maar kennelijk willen we het niet zien als een serieus beroep.

‘We hadden tijdens corona de angst om momentum te verliezen aan nieuwe, opkomende bands. Die angst hoor je ook terug in het nummer Maar ik doe het toch – oorspronkelijk een tekst over de kwetsbaarheid van relaties. Maar tijdens corona sloeg het ook op onze angst om niet meer relevant te zijn.

‘We zijn er als band doorheen gekomen door sterk en creatief te blijven. Altijd in oplossingen te denken. Kunnen we niet live optreden, dan nemen we wel een album op. Of we sturen ansichtkaarten naar onze fans om ze een hart onder de riem te steken.

‘Het is verbazingwekkend hoe alles uiteindelijk goed is gekomen en hoeveel mooie kansen we nu weer krijgen. We hebben al op verschillende festivals gestaan. Deze zomer spelen we ook door, en daarna beginnen we aan een clubtour door heel Nederland. Daar kijk ik echt ontzettend naar uit. Het voelt alsof we eindelijk hard mogen knallen.’

Mensen raken in hun hart of flink rocken?

‘Ik hou er absoluut van om te raggen met een gitaar, dat is ook een onderdeel van jezelf uiten. Maar het liefst raak ik mensen in hun hart. Dat vind ik het allermooiste aan muziek maken. Ik heb best vaak moeite om op het moment zelf de juiste woorden te vinden, maar met muziek kan ik het precies zo vertellen als ik wil.

‘Toen ik nog in het Engels zong, gingen mijn teksten vooral over de liefde en het mislukken daarvan. Daar zing ik nog steeds over, maar niet alleen daarover. Toen ik in het Nederlands begon te zingen, voelde dat als een frisse start. Ik ben in mijn middelbareschooltijd gedoken: wat heb ik toen meegemaakt? Maar ik ben ook buiten de schooldeuren gaan kijken. Met Wies probeer ik nu te zingen over het leven in het algemeen. Wies toont een andere kant van mijzelf, de stoerdere versie.’

Amsterdam of Krommenie?

‘Amsterdam. Ik heb niet echt een fijne tijd gehad in Krommenie, waar ik ben opgegroeid. Op de basisschool werd ik veel gepest. Er blijft altijd een donkere wolk boven Krommenie hangen. Dan heb ik meer met de Zaanstreek in het algemeen, en specifiek met Zaandam. Daar ging ik voor het eerst naar de kroeg en heb ik veel vrienden gemaakt.

‘In Amsterdam heb ik me vanaf het eerste moment thuis gevoeld. Daar heb ik de vooropleiding van het conservatorium gedaan, daarna het conservatorium, en toen ben ik in de muziekscene gedoken. In de hoofdstad heb ik veel gelijkgestemden leren kennen.

‘Mijn ouders wonen nog wel in Krommenie. Ze zijn zelf geen muzikant, maar zijn wel erg muzikaal. Mijn vader is storingsmonteur en mijn moeder mondhygiënist. Van hen heb ik muziek met de paplepel ingegoten gekregen – Tom Waits, Nick Cave, Jeff Buckley. Toen ik 9 jaar oud was, hebben mijn ouders mijn broer en mij meegenomen naar Paradiso, naar een concert van Patti Smith. En op 12-jarige leeftijd namen ze me mee naar Pinkpop. Dat heeft blijvende indruk gemaakt. Ik had een rottijd op de basisschool, maar door die ervaringen wist ik: er is meer in de wereld. Daar wilde ik bij horen.’

Jeff Buckley of Spinvis?

‘Pfoe. Dat is echt een lastige. Dan toch Spinvis. Wat hij allemaal doet, muzikaal en tekstueel, en hoe hij zichzelf altijd blijft vernieuwen, dat is heel inspirerend. Hij kan een verhaal vertellen als een film, alsof je door de ogen van het hoofdpersonage kijkt.

‘Thuis hadden we vroeger zowel Jeff Buckley als Spinvis in de platenkast staan. Buckley vond ik zo goed, met name zijn live-cd So Real: Songs From Jeff Buckley. Die vind ik zo mooi, door hoe hij zijn emotie op het podium blootgeeft en hoe daarop gereageerd wordt door het publiek.

Spinvis stond ook in de platenkast. In het nummer Smalfilm zingt hij ‘Ik ben een vrouw van veertig met een sigaret/ Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed.’ Als kind dacht ik: wow, dat iemand dit kan zingen!

‘Ik was vroeger altijd bezig met dansen en zingen, met aandacht krijgen op een podium. Omdat ik op de basisschool zo gepest werd, zag ik het artiestenbestaan als iets om hoopvol naar te streven: dan heb ik iets waar ik goed in ben, waarmee ik in de aandacht sta en erkenning krijg. Dat is nu allang niet meer mijn motivatie, maar daar begon het wel mee.’

Lowlands of Pinkpop?

‘Oef. Wat nou als ik niet kan kiezen? Deze is wel heel lastig. Lowlands is voor iedere muzikant wel dé droom, hij staat heel hoog op mijn lijstje. Maar Pinkpop is voor mij ook verbonden aan herinneringen van vroeger, daar ben ik naartoe gegaan met mijn moeder, juist op een moment dat ik me niet goed voelde op school.

‘Ik weet nog dat ik na dat Pinkpop-concert op school kwam met een roze petje van het festival. Er werden opmerkingen over gemaakt, uiteindelijk moest het petje weg van de leraar, om het rustig te houden. Maar ik dacht ook: wacht maar, later sta ik daar zelf op het podium. Drie weken geleden werd die droom eindelijk werkelijkheid. Ik had het oude Pinkpop-petje al die tijd bewaard en nam het toen mee. Dat was erg emotioneel. Dus ja, vanwege die lading kies ik voor Pinkpop.’

Belofte ingelost of nog veel te bewijzen?

‘Nog veel te bewijzen. Het mooiste wat we kunnen bereiken is een vaste plek in de nederpop-cultuur, zodat we dit voor de rest van ons leven kunnen doen. Daar zijn we nog lang niet. We hebben nu een debuutalbum, Het is een Wies, en een setlijst met onze favoriete nummers – we kijken ernaar uit om dat visitekaartje met nog heel veel volle zalen te delen.

‘Wat Wies eigenlijk betekent? Tsja, dat is het best bewaarde geheim van de nederpop. We vertellen nooit waar de naam vandaan komt of wat het betekent. Ooit komt het moment wel om te vertellen wat het betekent, maar nu nog niet. Dat is nogal een cliffhanger, hè?’