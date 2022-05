Jeangu Macrooy: ‘Neem een analoog uurtje waarin je niet te bereiken bent’

Beeld Rinse Fokkema

Zanger Jeangu Macrooy (28): ‘Het eerste uur van de dag neem ik het liefst helemaal voor mezelf. Niet wakker worden met twintig appjes van twintig verschillende mensen dus, maar rustig opstaan, kopje koffie, ontbijt, krant erbij. Meestal hoef ik ook geen wekker te zetten, want mijn vriend staat wat eerder op en dan word ik wakker van hem. Ik ga douchen, en – in het ideale geval – twintig minuten mediteren. Na mijn ontbijt is het uur alweer om, en heb ik in ieder geval een relaxed begin van de dag achter de rug.

In tijden van smartphones ben je eigenlijk altijd bereikbaar en het is aan jezelf hoe je daarmee omgaat. Je kunt altijd aan staan, al je berichtjes meteen checken en beantwoorden, of het nou werk of privé is. Maar ik denk altijd: er was niet zo lang geleden een tijd waarin niemand een mobiel had. Dat je alleen bereikbaar was als je thuis was, via een vaste lijn, of op je werk. Ik ben 28, dus ik heb meegemaakt dat mijn ouders een mobieltje kregen en dat we thuis een computer hadden. Als je net als ik in de eerste helft van de jaren negentig bent geboren, heb je nog een soort analoge jeugd gehad, maar heb je ook de overgang bewust meegemaakt naar het digitale. Ik vraag me weleens af hoe het voor die tijd was, toen je nog niet de hele tijd hoefde aan te staan. Niet dat ik er per se naar terugverlang – het is ook fijn om bijvoorbeeld productief te kunnen zijn als je in de trein zit – maar nu gebeurt er soms wel heel veel tegelijk. Dus het eerste uurtje van de dag ben ik onbereikbaar, zoals het toen ook was. Ten minste, als ik er tijd voor heb.’