‘Wanneer vlieg je?’

‘Volgende week al. Als ik vlieg, hè. Áls ik vlieg.’

‘Nou, ik denk het wel. Je vliegt naar Amerika. Dat gaan ze echt niet cancelen.’

‘Nee, denk ik ook niet. Bij Nice kun je nog zeggen: pak maar een trein. Kun je niet zeggen over Amerika.’

‘Precies.’

‘Ik hoop wel dat ik op tijd door die rij heen kom.’

‘Gewoon vier uur van tevoren gaan.’

‘Ja, maar ik ken iemand, die stond vier uur in die rij, en toen was ze nóg niet bij de gate.’

‘Moet lukken hoor. Die rij is best leuk. Beetje Efteling-gevoel.’

‘Ja?’

‘Ja, echt zo met sliertvorming. Dan gaat de rij naar buiten, dan weer naar binnen. Onder partytenten door, ook. En je mag vloeistoffen mee. Dus dat is fijn.’

‘O, mag je vloeistoffen mee?’

‘Ja, je mag vloeistoffen mee. Mag normaal niet. Is hartstikke fijn.’

‘Hé, maar als je dan moet plassen? In die rij?’

‘Nee, dat kan niet. Je kunt er niet uit.’

‘O ja... Ik vlieg alleen. Misschien kan ik vrienden maken met de persoon voor me in de rij. Dat ze even mijn plekje bezet houdt, als ik naar de wc moet.’

‘Zou ik niet doen. Soms raakt de rij ineens in een stroomversnelling. Ik zou er niet uitgaan.’

‘Ik moet best vaak plassen.’

‘Ja, dat kan dan gewoon even niet.’

‘En je koffer? Kwam die aan?’

‘Ja, die was er gewoon. Maar ik zag echt overal koffers. Overal koffers. Stapels! Je vraagt je af of mensen die ooit nog komen halen. Wat gaan ze doen met al die koffers?’

‘Ik dacht erover om alleen handbagage mee te nemen. Maar dat is wel onhandig, voor vier weken.’

‘Ach joh, als het niet aankomt koop je daar nieuwe kleren. In Amerika is ook alles te koop.’

‘Ja.’

‘Je schijnt trouwens met Privium gewoon door te kunnen lopen.’

‘Privium? Wat is dat?’

‘Ja, zo’n pasje. Dat hebben al die zakenlui. Dan heb je privileges. Dan mag je in een lounge. En hoef je niet in de rij.’

‘Kan ik dat niet nog snel regelen?’

‘Nee. Is een wachtlijst voor. Iedereen wil nu Privium.’

‘O ja.’

‘Nou, hele goeie reis, hè!’

‘Ja, komt sowieso goed. Ik heb er heel veel zin in. En het zijn allemaal luxeproblemen, hè? Waar hebben we het eigenlijk over?’

‘Ja joh. Waar hebben we het eigenlijk over?’