Je moet voorzichtig zijn met historische analogieën, al springen ze bij wijze van spreken als hondjes die Adolf heten tegen je op

Met het WK in Qatar voor de deur denk ik aan Guus Hiddink. In 2012 sloot hij een contract bij Anzhi Makhachkala, de club van de hoofdstad van Dagestan, voor 10 miljoen euro per jaar. Dagestan is een arm, hulpeloos land, erg onveilig, helemaal niet leuk om te wonen. Gelukkig had de club een ‘uniek trainingscomplex’ in Moskou, zodat Hiddink alleen voor de thuiswedstrijden onder zware beveiliging even op en neer naar Dagestan hoefde te vliegen.

Ruud Gullit werd in 2016 trainer van Terek Grozny, de club van Kadyrov, de gevreesde leider van Tsjetsjenië. ‘Ik ben hier niet voor politiek’, zei Gullit, ‘maar voor de sport.’ Intussen praat hij niet graag meer over die tijd, bleek vorige week uit een interview in deze krant, maar liever over zijn ideeën over de buitenaardse oorsprong van piramides.

Sommige trainers komen bijvoorbeeld bij clubs in Marokko terecht. Zij kunnen sport en politiek niet goed scheiden en verdienen dan ook navenant; peanuts. Andere trainers zijn daar veel beter in, zoals Hiddink, Gullit en Bert van Marwijk, de voormalig bondscoach van Saoedi-Arabië – dat is wereldtop als het om scheiden gaat, het neusje van de scheid-zalm.

Vorige week liet Jürgen Klopp, de succestrainer van Liverpool, zich bozig uit over de kwestie. De beslissing om het WK in Qatar te organiseren was fout, zei hij. Dat zag iedereen toen meteen al. Toch is alles gewoon doorgegaan. Dus dan moesten ze nu niet achteraf, helemaal aan het einde van het proces, bij voetballers aankomen – sporters, nota bene – om te vragen of ze ook wat vinden van alle dode arbeiders of het gebrek aan mensenrechten.

Volgens de analyse van Klopp is er dus een proces dat tot ongelukken leidt. En er is verantwoordelijkheid. Maar die verantwoordelijkheid bevindt zich alleen in het begin van dat proces, bij het idee, het plan. Daarna kan een proces alle verantwoordelijkheid achter zich laten en alleen verder gaan, onschuldig, van alle smetten vrij.

Je moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn met historische analogieën, al springen ze bij wijze van spreken als hondjes die Adolf heten tegen je broekspijpen omhoog. Maar je vraagt je af: zijn uitvoerders dan nooit verantwoordelijk voor een idee of een plan, een opdracht of bevel, of is dat alleen zo in sport?

Want wacht ff edelachtbare, zou je in dat geval kunnen zeggen. Het plan voor groepsverkrachting was fout, helemaal eens. Zoiets doe je niet. Maar zij hadden ze al gedrogeerd en klaargelegd, dus dan kunt u ons achteraf niet nog een beetje euvel gaan lopen duiden dat we er gebruik van hebben gemaakt. Natuurlijk, zou de rechter dan kunnen antwoorden: Logisch. Als je niet wil dat het gebeurt, moet je ze niet klaarleggen. De klaarleggers zijn schuldig, de klaarleggers hebben het gedaan!

We hadden het liever anders gezien, ik ook, maar het proces loopt, er is niets meer aan te doen – we zijn gedwongen om van het WK te genieten.