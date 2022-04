De wegen van de stadsreiniging zijn duister en zelden aangenaam. Zo wordt het zogeheten ‘grof vuil’ in mijn straat niet altijd volgens de dienstregeling opgehaald. In dit geval betrof het een stapel planken en een groot matras. Daarnaast stond een veelgeplaagde kantoorstoel ongerijmd onder de lentezon. Al dagen.

Gisteren, rond lunchtijd, kwamen een man en een vrouw uit de richting van het park de straat in gelopen, stijf gearmd, verliefd, en opmerkelijk dronken voor dat tijdstip. Waren ze al bij het ontbijt begonnen, in het zonnetje? Of, en dat leek aannemelijker gezien hun staat van verzakking, hadden ze de hele nacht doorgehaald?

De man was een jaar of 45, een knappe, wat verlopen tijger, donkere kuif, de bloeddoorlopen verleidersogen halfdicht tegen de zon, de mediterrane roversgrijns wat scheef boven de kraag van een mooi overhemd. De vrouw leek me nog wat beschonkener dan hij, veel jonger bovendien: 25 misschien, voluptueus op het mollige af, blond, strompelend op moeilijke schoenen.

Ze stond stil en leunde tegen hem aan. ‘’k Ben zo moe...’, zei ze op kinderlijke zeurtoon. ‘Mijn schat, mijn engel...’, antwoordde de man. Hij liet zijn troebele heersersblik rondgaan, zag het matras en maakte een uitnodigend gebaar. ‘Kijk eens liefje, aan alles is gedacht’, sprak hij spottend-theatraal. ‘Ga maar lekker liggen’.

De vrouw aarzelde. Je moet héél dronken zijn om op klaarlichte dag naast een vuilcontainer te gaan liggen. ‘Da’s wel een beetje raar, toch....’, pruilde ze. Maar hij greep haar bij de vlezige bovenarm en duwde haar zachtjes naar het matras. ‘Ik zal wel op je passen, snoepje van me’, zei hij. ‘Kijk, ik ga hier zitten. Hij plofte neer in de kantoorstoel. ‘Rust jij maar lekker even uit.’

De vrouw strompelde nu inderdaad tussen de planken door naar het matras en zakte erop neer, haar handtas beschermend in haar armen. Ik moest denken aan Oscar Wilde, die schreef: ‘We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.’ De zon is ook een ster, hè?

Ze sloot de ogen en ging opgekruld liggen alsof ze thuis in bed lag. De man, vanaf zijn stoel, bekeek haar lodderig. ‘Kom nou bij me liggen, schat’, mompelde ze. ‘Lepeltje lepeltje...’

‘Natuurlijk, lieverd’, antwoordde de man. Ook hij wankelde nu naar het matras en ging liggen. Hij schurkte zich tegen haar rug aan en begroef zijn gezicht in haar haar. ‘Hier ben ik, mijn engel, mijn prinses...’ Ze vielen stil. Vogels floten.

Vertederd keek ik toe. Een grote liefde. Of, dat kon natuurlijk ook: ze kenden elkaar pas één nacht, en waren elkaars naam vergeten.