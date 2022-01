‘Je kan niet tijdens een persconferentie zeggen: hé, Mark Rutte, wat is je lievelingstaart?’

Tom Schollaart: ‘Ik ben wel goed met de saxofoon, maar mijn vader kan er echt geen noot uit krijgen.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar woon je?

‘Ik woon in Pijnacker-Zuid, met mijn broertje Sam (6), papa Arjan (39) en mama Willemien (39). Er zijn drie speeltuinen vlak bij mijn huis. Daar ben ik vaak aan het buitenspelen. Binnen speel ik saxofoon. Die staat ook op de foto. Een jaar geleden zag ik iemand een saxofoonsolo spelen in de kerk en toen vond ik dat supercool klinken, dus wilde ik het zelf doen. Dat is nu gewoon gebeurd. Ik ben wel goed met de saxofoon, maar mijn vader kan er echt geen noot uit krijgen. De truc is om je buikspieren te gebruiken. Dan hoef je niet hard te blazen en komt er toch geluid. Mijn favoriete nummer is Birdland. Het is een mooi, jazzachtig lied, lekker swingend.’

Als je een dier zou zijn, welk dier zou dat dan zijn?

‘Ik zou het fijn vinden om een cavia te zijn, alleen het is moeilijk uit te leggen waarom. Zelf heb ik er twee, Chip (½) en Stijn (1), een zwarte en een witte. Het lijkt af en toe alsof ze ruzie hebben, maar dan zijn ze eigenlijk aan het knuffelen, een beetje zoals mijn broertje en ik. Als wij stoeien, doen we elkaar ook nooit pijn. We hebben alleen maar lol.’

Heb je een goed voornemen voor het nieuwe jaar?

‘Minder vaak studentenhaver eten. Nu gaan elke avond alle zakjes leeg. Ik vind rozijnen met noten een heel lekkere combinatie, ik eet nooit iets anders, maar het is niet al te gezond. Ik denk dat ik me meer op het fruit moet gaan richten, op appels bijvoorbeeld.’

Voor wie zou je wel een taart willen bakken?

‘Voor Mark Rutte, als bedankje, omdat hij ervoor zorgt dat corona niet ver gaat uitspreiden. Ik vind dat hij het goed doet, echt waar. De nieuwe lockdown is ook echt nodig. De rellen daartegen zijn wel heel erg. Als je het er niet mee eens bent, mag je dat heus wel ergens zeggen, maar dan ga je niet met vuur gooien. Ik zou alleen niet weten wat voor taart ik moet bakken. Een appeltaart misschien, of een slagroomtaart? Die maak ik veel thuis. Eigenlijk zouden we eerst moeten vragen wat hij lekker vindt. Maar je kan niet tijdens een persconferentie zeggen: hé, Mark Rutte, wat is je lievelingstaart?’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Over tien jaar woon ik nog steeds met mijn ouders en broertje. Dan rijd ik lekker hard in een auto naar mijn werk, gewoon, wat normale mensen ermee doen. En ik ben dan aan het studeren om bioloog te worden. Ik wil veel met de natuur omgaan. Daar houd ik van. Ik vind rust in de dieren en de planten. Het is door hen dat we ook kunnen leven. Ik ga vaak vogels spotten in de bossen, met een verrekijker, vogelboekje en fotocamera. Maar ik heb nog geen bijzondere vogel gezien. Tja, die vind je natuurlijk niet veel. Daarom zeg ik ook altijd tegen mezelf voordat ik het bos in ga: ik zie wel wat ik tegenkom.’