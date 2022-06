Verkouden was ik, keelpijn, hoesten, snot, het gewone verhaal, maar nu met een gratis nieuwtje: oorpijn. Nooit van mijn leven had ik last van mijn oren gehad. Trouw en dienstbaar hadden ze al die tijd aan weerszijden van mijn kop het concert des levens getrotseerd.

En toen opeens die pijn, in felle steken die me telkens een verbaasd en ook wat kinderachtig ‘au!’ ontlokten. Moet je met zoiets naar de dokter? De artsen-columnisten in de Volkskrant verzekeren ons om het hardst dat je, wát er ook gebeurt op gebied van medisch malheur, beslist niet, ik herhaal, ab-so-luut nooit naar de huisarts moet gaan. Die heeft het namelijk ontzettend druk, en bovendien: alles gaat vanzelf over, behalve de dingen waar je dood aan gaat, en daar is toch niks aan te doen.

Ze kregen trouwens gelijk, want de oorpijn ging over. In plaats daarvan ben ik nu doof. Dat wil zeggen, ik hóór wel dingen, maar dat zijn fantoomgeluiden. De stofzuiger rinkelt, mijn toetsenbord ritselt, de TV reutelt. De katten doen er een bedompt zwijgen toe, al voel ik aan hun keeltjes dat ze spinnen, en de wasmachine zingt een Jiddisch slaapliedje (‘Rozjinkes mit mandeln... sjloof-ze, Yidele, sjloof, ailoeliloe...’)

Ik word er stapelgek van, vooral omdat ik de fijne verhalen van mijn kinderen niet meer kan verstaan. ‘Je hebt WÁT gedronken?! Uit de harige navel van WÍE?!’ schreeuw ik. ‘Tequila!’ schreeuwen ze dan behulpzaam terug. ‘Valentijn! Het was een challenge! Ik moest bijna kotsen!’

Maar hun geduld kent grenzen. ‘Met WÍE heeft Amber geneukt?!’ vroeg ik gisteravond. ‘In een WÁT?!’ Ze keken elkaar vermoeid aan, schreeuwden terug: ‘MAAKT NIET UIT!!’ en verlieten het pand, om nieuwe avonturen te beleven die ik nooit te horen zal krijgen. Ik bleef achter in een zompige wolk vol dof gerinkel, geritsel, gefluit, geknetter en rozjinkes mit mandeln.

Daar zat huisgenoot P, onverstoorbaar in zijn stoel, met de krant. Hij is al jaren nogal doof, oorzaak onbekend. ‘Heb je ooit in een hardrockband gespeeld?’, had de oorarts gevraagd, maar nee, veel bonter dan Paul McCartney’s Blackbird heeft hij het nooit gemaakt, en toch moet hij als professor Zonnebloem door het leven.(‘Welneen, welneen, u heeft eveneens een bijzonder mooie hoed.’)

Vanzelfsprekend wordt hij daar, in de schoot van het gezin, uitgebreid mee gepest ( ‘Papa! Hoeveel vingers steek ik op?) wat hij gelaten ondergaat. Opeens had ik spijt van de pesterijen. ‘Nu begrijp ik wat je al die tijd doorstaan hebt!’, jammerde ik dwars door het gezoem en gereutel heen. Ik wees op mijn oren.

‘Rong rang’, sprak hij. ‘Rong rang rilla.’

Zijn glimlach was bepaald diabolisch.