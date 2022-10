‘Je gasrekening niet kunnen betalen is wel wat anders dan je kinderen geen eten kunnen geven’

Jonah Falke (31) schrijft over armoede in Nederland, zoals in de buurt Immerloo II in de wijk Malburgen in Arnhem. Beeld Linelle Deunk

Op het Gelderseplein, dat is omringd door grote flats met galerijen waarop geen mens is te zien, stopt Jonah Falke met lopen. Hij wijst naar een flat. ‘Daar in de hal vloog op oudjaarsdag in 2019 die bank in de fik, waardoor een jongen van 4 jaar oud en zijn vader in de lift overleden. Weet je dat nog?’

Toen Falke (31) voor het eerst in deze wijk in Arnhem kwam, twee jaar na het ongeluk, was de renovatie van de hal nog gaande. ‘Er ging een noodliftje heen en weer. Hans, de hulpverlener met wie ik hier kwam, had voor de brand nog tegen de bewoners gezegd: haal die bank weg. Maar ja, er staat hier elke dag een bank.’

Het gebouw ziet er nu glimmend en strak uit. ‘Het is net opgeknapt.’ Hij draait zich om en wijst naar een flat die er verweerd en versleten uitziet, het beton is bevlekt. ‘Kijk, zo was het.’ Dan, mijmerend: ‘Je hebt toch geen flauw benul - althans, dat had ik niet - wat zich hier afspeelt achter de voordeur?’

Inmiddels weet Falke dat iets beter. Hij is schrijver, kunstenaar en journalist, al noemt hij zich liever niet zo, en portretteerde de afgelopen jaren voor Vrij Nederland de armoede in het land. Zijn reportages, waarin hij zichzelf als nuchter bespiegelende en warmbloedige observator opvoert, zijn nu in aangepaste vorm verschenen in het boek Van Armoede.

Het is de derde dinsdag van september, de dag dat er miljoenen worden verdeeld in Den Haag, als we door de flatwijk Immerloo II wandelen, een van de armste wijken van Nederland. En tevens de wijk met de hoogste bevolkingsdichtheid en het hoogste aandeel migranten van Arnhem: driekwart.

Op een paar spelende kinderen na is er niemand op straat. Lawaai klinkt uit een bouwput, er wordt aan de riolering gewerkt. Falke steekt een sigaartje op. Hij praat rustig en heeft door zijn scherp afgetekende wenkbrauwen een permanent kritische blik.

Arnhem is ook de stad waar Falke ‘meestal woont’, zoals hij het zegt, met zijn vriendin. ‘Ik ben een zwerver, maar dan wel een zwerver met creditcard.’

Falke komt uit de Achterhoek en ging naar een vmbo-school ‘met mensen die schoonheidsspecialist, vrachtwagenchauffeur of werkloos zouden worden’, zoals hij het omschrijft. ‘Bij mijn vriendjes stonden ’s ochtends de blikken bier op tafel en ging er weleens een tv door het raam.’ Thuis had hij het goed, maar op school vond hij het vreselijk. ‘Stuur me maar naar het allerlaagste onderwijs, zei ik, dan ben ik er snel vanaf.’

Via een omweg belandde hij op een kunstopleiding in Enschede, waar hij in het laatste jaar geen scriptie wilde schrijven, maar een roman. Een probleem was wel dat hij dyslectisch was en nog nooit een boek had gelezen. Een vriend gaf hem de roman Vlucht zonder einde van Joseph Roth, de Oostenrijkse schrijver die bekend staat als chroniqueur van de verdrukten in de samenleving. Het boek maakte een blijvende indruk.

‘Ik ben een beetje verpest door dat boek. Soms heb ik het idee dat ik nooit verder ben gekomen dan dat boek, als maatstaf.’

Zijn eerste poging tot een roman werd bij Lebowski uitgegeven en verscheen in 2016 met de titel Bontebrug. Vervolgens werd hij zelf - het kon haast niet anders - ook een chroniqueur van de minderbedeelden, de rafelranden en de marginalen.

‘Misschien voel ik me mede dankzij mijn jeugd wel op m’n gemak op rommelige, achtergestelde of vieze plekken’, zegt hij. ‘In een opgeruimd nieuwbouwhuis krijg ik zin om te vluchten. Ik denk ook dat de wereld uiteindelijk, een paar zeldzame plekken daargelaten, een rommelige en vieze plek is. En over die wereld schrijf ik graag.’

Het startpunt van het nieuwe boek was een verzoek van VN in 2019. De armoede zou toenemen in Nederland, volgens de planbureaus. Maar hoe ziet dat eruit? Voor velen blijft armoede onzichtbaar en abstract. In zijn boek geeft Falke kwesties die doorgaans worden uitgedrukt in koopkrachtplaatjes en CBS-cijfers een gezicht. Of vele gezichten, beter gezegd.

Nu, twee jaar later en een pandemie, een oorlog en een energiecrisis verder, zijn armoede en geldzorgen een alledaagse werkelijkheid voor veel meer mensen dan Falke of de planbureaus destijds hadden kunnen bevroeden. De timing van het boek is - hoe wrang ook - uitstekend.

Hij blijft voorlopig dus over armoede schrijven. ‘Ik wil de nieuwe armen nog beter in beeld krijgen, de middenklasse die nu arm wordt. Ik wil weten wat er met de miljarden gebeurt die nu geïnvesteerd worden.’

Hoe vindt u dat er in de media wordt bericht over armoede?

‘Wat me stoort is dat armoede pas echt veel aandacht krijgt nu er aan de middenklasse wordt geknaagd. Dat is wrang. Ik zie al die mensen die twitteren met de hashtag #ikredhetnietmeer. En dan denk ik: de mensen in deze flats redden het al twintig jaar niet, maar die zitten niet op Twitter.’

Het is toch logisch dat een nieuwe groep die arm wordt veel aandacht krijgt?

‘Zeker. Maar die problemen lijken me minder groot. Je gasrekening niet kunnen betalen is wel wat anders dan je kinderen geen eten kunnen geven. De mensen die al arm waren krijgen ook met die energierekening te maken en toch hoor je nu vooral de mensen uit de middenklasse.’

U schrijft in het voorwoord dat u het aangenaam vindt om in een wereld te verkeren waar iets op het spel staat. Waarom?

‘Omdat je anders vervalt in gezeur en bijzaken en halve onzin. De Franse schrijver Édouard Louis zegt: de politiek gaat alleen maar over de onderkant. De rest is een paar procentjes hier en daar. De mensen aan de onderkant merken echt iets van Prinsjesdag. Wat ik wil zeggen: waar iets op het spel staat daar gebeurt tenminste iets. Ik kan me ook wel voorstellen dat ik in een ziekenhuis zou werken, op een IC. Omdat het daar een kwestie van leven en dood is.’

In die neiging zit ook een risico van romantisering, toch? U schrijft over een zwerver zonder tanden die accordeon speelt: ‘Hij leek me de gelukkigste man van de stad.’

‘Bij die man dacht ik: je hebt het gewoon getroffen. Het zijn uitzonderingen, maar die mensen heb je, die wars van alles zijn. Lekker drinken ’s ochtends en niet naar de tandarts gaan. Maar er zijn teveel mensen die daar niet zelf voor kiezen natuurlijk. Ik schreef in het boek over die man omdat hij zo contrasteerde met de mensen die ik in de flat tegenkwam. Bij hen zag ik vooral isolement, verveling en uitzichtloosheid.’

U krijgt soms de vraag of je over armoede mag schrijven als je zelf niet arm bent geweest. Staat die hang naar zuiverheid u tegen?

‘Het is toch potsierlijk dat je niet verder mag kijken dan je eigen situatie? Het is bovendien arrogant om te denken dat armoede jou niet kan treffen. Het verschil is niet zo groot tussen diegene die daar zonder meubilair in zo’n flatje zit en jij. Als er een paar dingen misgaan, kan het al zover zijn. Het is naïef om te denken dat je relatie niet uit kan gaan, dat je je baan niet kan verliezen, dat je geen beroerte zou kunnen krijgen, of ruzie met familie. In De Correspondent stond een column waarin de vraag werd gesteld: is Jonah Falke wel de juiste persoon om over armoede te schrijven? Dan zegt de auteur uiteindelijk: ja, want zijn intenties zijn integer, bla bla bla. Dat is toch heel dun als column?’

Dat die vraag wordt opgeworpen vond u al flauw?

‘Ja, ik vond het gezeur. Je kunt over je eigen welzijn nadenken, maar je kunt ook over een ander nadenken. Alsof je alleen over Amsterdamse witte heteromannen uit de middenklasse mag schrijven als je tot die groep behoort. Hou op zeg.’

In het boek betreedt Falke verschillende arena’s waar de armoede groot is. Hij bezoekt achterstandsbuurten, loopt mee bij de daklozenopvang, de geestelijke gezondheidszorg en een voedselbank, kijkt een tijd rond in een asielzoekerscentrum, praat met ongedocumenteerden en volgt twee maanden de eerste minister voor Armoedebestrijding, Carola Schouten.

Bijna altijd krijgt hij via een hulpverlener toegang tot deze door schaamte gesloten werelden. Het boek leest dan ook als een ode aan de hulpverlener, maar wel een bepaald type: de no-nonsense hulpverlener, nuchter en realistisch, niet moralistisch of bevoogdend, de hulpverlener die van aanpakken weet en niet bang is om soms de protocollen te overtreden.

Zo gaat hij met Wendy op pad, die in Nijmegen met daklozen werkt. Zij biecht op dat ze een verslaafde vluchteling weleens een tientje heeft gegeven om een shot heroïne te halen, zodat hij op een belangrijk gesprek zou verschijnen. Alles is geoorloofd, wat haar betreft, om iemand tot ‘zorg te verleiden’.

Met hulpverlener Hans bezocht Falke de flats waar we nu lopen. Ze kwamen thuis bij mensen die nooit hun post openen, hun kinderen zonder ontbijt naar school sturen en geen enkel meubel in hun appartement hebben staan. ‘Hans belt soms wel vier of vijf keer aan voordat ze eindelijk voor hem opendoen. Het gaat allemaal om vertrouwen.’

De kunst lijkt te zijn om als hulpverlener zo min mogelijk te laten blijken dat je van de gemeente of een overheidsinstantie bent.

‘Ja. Hans wordt betaald door de woningbouw want hij moet de verduurzaming doorvoeren. Zo komt hij binnen. Hij zegt: je huis wordt geïsoleerd of je krijgt een elektrische kookplaat. Maar hij is ook maatschappelijk werker, dus hij vraagt daarna: wat is er nog meer aan de hand? Ik zie dat je geen bank hebt, kan ik helpen? Ik moet me inhouden, zei hij tegen mij, om mensen niet teveel te helpen. Anders jaag je ze weg.’

Falke houdt halt en kijkt naar boven. ‘Dit is de flat waar Umut woonde.’

In het begin van het boek maakt de lezer kennis met Umut, een alleenstaande Turkse man van 69 jaar. Hij slaapt op de grond en heeft één stoel. Als de pandemie voorbij is en hij zijn schulden heeft afbetaald, wil hij terug naar Turkije, vertelt hij. Aan het eind van het boek komt Umut weer ter sprake. Niemand heeft al een tijd iets van hem vernomen. Hans gaat langs bij Umut en treft hem levenloos aan. Hij had een eind aan zijn leven gemaakt en lag al twee maanden dood in zijn huis.

Was dat het verhaal dat u het meest is bijgebleven?

‘Ja, omdat het pijnlijk duidelijk werd hoe erg het kan mislukken in een leven, ondanks een sprankje hoop.

Hij kijkt somber voor zich uit. Dan, op ironisch opgewekte toon: ‘Wil je nog langs de tbs-kliniek? Die zit hier om de hoek. Laten we er een leuk dagje van maken.’

In Nederland is er nu voor het eerst een minister voor Armoedebestrijding, in het boek vraagt Falke zich af: wat zegt dat? ‘Men dacht lang: dat is niet nodig. De neoliberale kijk erop is: we hebben goede regelingen. En het wrange is dat je inderdaad, als je die VVD-bril opzet, kunt concluderen: hallo, we hebben toch daklozenopvang? Het lijkt alsof de hulp toereikend is, maar er glippen heel veel mensen doorheen. Bovendien wordt van veel hulp te weinig gebruik gemaakt, omdat mensen er niet van afweten, of omdat ze het systeem wantrouwen.

‘Tot politici is nu ook doorgedrongen dat het armoedebeleid niet goed genoeg is. Maar deze ministerpost is ook een beetje een positie voor de bühne. Schouten heeft geen eigen budget, geen eigen ministerie. Ze is de propper van armoede zou je kunnen zeggen, de lobbyist, ze moet bij andere ministeries leuren om geld. Daarnaast moet ze als een satéprikker fungeren: iemand die alle regelingen aan elkaar rijgt en ervoor moet zorgen dat er beter gebruik van wordt gemaakt. En dat het makkelijker wordt om aanspraak te maken op al die toeslagen.’

Een afvalpas is al te ingewikkeld voor mensen, zegt Hans. Denkt u dat de bureaucratie eenvoudiger kan worden?

‘Ik heb daar een hard hoofd in. De overheid kan er inderdaad voor kiezen om mensen niet vanuit wantrouwen te bejegenen. Dat zou de band tussen overheid en burger kunnen herstellen. Maar Schouten snapt ook wel: dat zijn ingewikkelde processen.’

Weet u hoe het makkelijker kan?

‘Zet een maatschappelijk werker op een school neer waar mensen toch al komen om hun kinderen te brengen. Een persoon bij wie je met alles terechtkunt, niet alleen met zware problematiek. Zo haal je de schaamte weg. Het begint bijvoorbeeld met hulp met DigiD en dan ontstaat een gesprek: o, je zit in geldnood, dan koppel ik je aan die en die. Een tussenpersoon die de juiste luikjes opent en je gidst door het systeem.’

Hij ziet het eigenlijk niet als zijn rol om oplossingen aan te dragen, vertelt hij. ‘Ik pretendeer niet dat ik armoede kan oplossen. Het boek is geen constructieve journalistiek zoals De Correspondent vaak bedrijft: dat je in vijf stappen zegt hoe je de armoede moet oplossen. Dat maakt het te simpel.’

Het boek gaat wel over de vraag of mensen uit de armoede kunnen komen, over hoop. U citeert de Roemeense filosoof Emil Cioran: ‘Hoop is een normale vorm van waanzin.’

‘Voor de groep armen in zijn geheel is er geen hoop, maar voor losse individuen soms wel. De mensen die ik tegenkwam waren af en toe hoopvol en een enkeling kroop uit het dal, maar voor velen is de situatie uitzichtloos. Alles is mogelijk in deze maatschappij, is het gevoel, maar niet voor mij.’