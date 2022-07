Alle ogen waren gericht op een lange, magere jongen achter de kassa. Ik had mijn oordopjes in – een beginnersfout voor een columnist, ik weet het – en deed ze snel uit. Voor zijn kassa, bij het begin van de band, lagen de restanten van wat kort daarvoor een fles witte wijn was geweest. Grote glasscherven dreven als schipbreukelingen in een bleke zee die almaar groter werd. Blijkbaar weigerde de jongen de boel op te ruimen en mensen gaven hem daarvoor op zijn kop. Een man zei tegen hem dat hij niet zo’n grote bek moest hebben, waarop de jongen een nog grotere bek opzette.

Ik keek om me heen. Als ik een beveiliger in een supermarkt zou zijn geweest, was dit het moment waar ik mijn hele leven op gewacht had. Maar er was geen beveiliger. Er was überhaupt geen leidinggevende. De jongen en de man schreeuwden over en weer. ‘Je moet je kankerbek houden’, zei de jongen. Daarna maakte hij aanstalten om achter zijn kassa vandaan te komen en de man aan te vliegen. Als hij dan toch die kant op ging, kon hij net zo goed die fles wijn opruimen. Maar een andere kassajongen hield hem tegen. Achter de servicebalie stonden twee meisjes schaapachtig te lachen.

‘Je bent een 14-jarig jochie’, zei de man uit de rij, ‘en je moet je bek houden.’ Omdat ik aan het bedenken was of, wanneer en hoe ik zou ingrijpen, hoorde ik niet wat de jongen daarop antwoordde. Het was blijkbaar foute boel. ‘Hé!’, riep een jonge vent die helemaal vooraan in mijn rij stond. Hij droeg een T-shirt en zag eruit als iemand die aan crossfit doet. ‘Nu moet je je kop houden.’ Hij priemde een vinger naar de kassajongen. ‘Ik werk bij het OM en dit is bedreiging.’ Wat hij precies bij het OM deed zei de man niet. Misschien repareerde hij printers. Zijn woorden sorteerden in ieder geval het gewenste effect. De jongen sloeg zijn handen voor zijn ogen en schudde zijn hoofd. Hij piepte nog wat en ging schoorvoetend verder met het afrekenen van boodschappen. Toen een oudere dame aan de beurt was, gaf ze hem een volstrekt overbodige trap na. ‘Dank u wel mevrouw’, zei ze belerend, ‘dat u mij werk verschaft waardoor ik betaald kan worden.’ Daarna keek ze mij aan, met een blik van verstandhouding. Die hadden we, maar niet de goede. Nu had ik het juist met die jongen te doen. En dat kon natuurlijk nooit de bedoeling zijn.