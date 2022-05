Je appt even iets en voor je het weet lig je op de grond, weet radio- en podcastmaker Mischa Blok

Mischa Blok Beeld Ivo van der Bent

Mischa Blok (47) is allesbehalve een piekeraar. Dat besef was er laatst toen ze voor haar Radio 1-programma Mischa! oud-wielrenner Thomas Dekker interviewde. Hij vertelde dat hij veel nadacht over die veelbesproken en allesomvattende ‘zin van het leven’. ‘Heel interessant’, zegt Blok. ‘Ik denk daar eigenlijk nooit over na, waarom ik op aarde ben.’

Ze vermaakt zich er trouwens wel, op die aarde. Interviews die als een gesprek aanvoelen, haar kinderen (12 en 15, steeds zelfstandiger), heiwandelingen met haar labradoedel: allemaal debet aan die tevredenheid. Tel daarbij op: borrels die, zoals afgelopen zaterdag, eindigen op de dansvloer (vraag haar of ze een goede danser is en je krijgt een bescheiden ‘redelijk’, en daarna: ‘Oké, ik zat ooit op de dansacademie’).

Schrijven doet ze nu trouwens ook veel: Mama Lee gaat haar nog te verschijnen boek heten, over de zoektocht naar haar biologische moeder in Zuid-Korea. Het gaat als een tierelier: de waarheid is haar kapstok, de woorden volgen. ‘Bovendien ben ik het wel gewend om zo open te zijn.’ Ze maakte zelfs een podcast over de liefde met haar ex. Dezelfde ex met wie ze nu nog steeds goed contact heeft, overigens. Moet ook wel, ze delen de labradoedel.

Tommie heet-ie, zo’n enthousiasteling die in sneltreinvaart op een stok af rent en twee meter te laat remt. Die remmen, die zou ze eens moeten laten nakijken, zijn er ook apk’s voor honden? Anderzijds: ‘Het is zo grappig als ik met die hond op de hei ben.’ Alleen woensdag iets minder, al append zag Blok een kuil in het wandelpad over het hoofd, de natuur hè, die doet toch wat die niet laten kan, en ja hoor, daar lag ze. Plat op de grond, als in een tekenfilm. Geen redden meer aan. Beschaamd opgestaan, om zich heen gekeken, lalala, niks aan de hand, tududududuuuu. De twee schaafwonden op haar knieën (‘alsof ik weer 7 ben’) zijn nu een tijdelijke herinnering aan een les die ze was vergeten: niet appen in de natuur, kijk om je heen. Het is leuk hier.