Wat ik aan de Wereldgerechten van Knorr allemaal te danken heb, valt nauwelijks op te sommen, maar zeker hoort erbij dat ik nooit meer mag koken. Dankzij de Knorr-dozen is er geen draagvlak voor. Men vindt het ‘zonde’ van de avond. ‘Je mag koken als ik er niet ben, maar dan doe je het niet.’

‘Toko Bali, tweede prijs.’

Bij de Landsmeer Open, een tennistoernooitje, had ik de finale bereikt, en de tweede prijs bleek een mooie waardebon te zijn van deze culinaire parel aan Landsmeers kroon, die bovendien aan huis bezorgde. ‘Ga jij nog weg, deze week’, informeerde ik slijmslikkend, met één oog door mijn opgerolde waardebon turend, waarmee ik het brommertje uit Landsmeer kon laten komen.

Maar uit Landsmeer/kwam die keer/geen brommertje meer. (Poëzie.) Deze column gaat over abrupte eindes. De derde keer dat ik bij Toko Bali bestelde, en ik verend op de ballen van mijn voeten voorbereidingen trof, kaarsjes aan, servet strijken, ouwewijvenjazz op, werd ik opgebeld door de Toko zelve, een meneer die slecht nieuws had, de bestelling ging niet door omdat ik ‘woonachtig was buiten onze bezorgregio.’

‘Ja maar sahib’, zei ik naar waarheid, ‘uw onvolprezen Toko is hier al twee keer bezorgachtig geweest. Met warm onthaal, kan ik u verzekeren. Alles schoon op, ook de kroepoek.’ Daar schrok hij wel van, dat was dan een vergissing van Wesley geweest, die nu weer naar Tilburg was, voor z’n studie in de econometrie.

Aangedaan at ik een zak tomatensoep. Later, toen Jet thuis was, zei ze dat ik gewoon door moest bestellen alsof mijn neus bloedde. Maar dat durfde ik echt niet, overmorgen zeker diezelfde kerel aan de telefoon, ‘ja maar sahib, ik kon toch niet weten of de regiogrens verplaatst was’, etc, etc.

‘Gewoon niet opnemen.’ Zoveel slechtheid, vrienden, in de wereld, naast je op de bank. Het brengt me op mijn onderwerp van vandaag, dat ik ineens nooit meer zalm krijg. Jarenlang vond ik geregeld een moot zalm op mijn bord, vaak vanuit Londen behekst door Ottolenghi, soms uit elkaar geplukt in moeilijk weg te leggen pasta’s, tot ik er dus met een schok achter kwam dat zalm al enige maanden van het tableau was geschrapt. ‘Kweekzalm’, luidde de toelichting, ‘is plofzalm.’ Punt.

Nou ja, wie kookt, bepaalt. Een Snickers op straat, meer heb ik niet te spartelen.

Eigenlijk ben ik mijn opa, die ook nooit kookte. Ertussen zit Knorr, die samen met mijn vader de zondagse spaghetti bereidde, en nu heb je mij, the return of opa, opa 2.0, die net als vintage-opa nauwelijks nog doorheeft dat zijn eten gekookt wordt. Mijn opa zag oma wel iedere dag rond vijven vertrekken naar een ander kamertje (de keuken), maar dat lieerde hij niet aan wat er klokke zes op zijn bord lag.

‘Niet weer die grap over je opa die zei dat het gas had gekookt.’ ‘Je bedoelt toen we hem vroegen of oma lekker gekookt had?’ ‘Heb je al eens gebruikt, ja.’ ‘Dat hij zei dat het gas had gekookt?’ ‘Ja.’ ‘En niet oma?’ Stilte. ‘Die grap?’ ‘Die ja.’

Weet u, vroeger at ik nooit druiven, alleen bovenop slagroomtaart, of in wijn, voor de pitamientjes. Maar sinds ik met Big Brother ben, zet ik iedere dag een halve bak druiven weg. Tot kotsens toe eet ik druiven. Mag pas naar bed als al mijn druiven op zijn. Maar ik voorzie een harde cut. Ik stond er gisteren namelijk naast, toen iemand tegen eet-Poetin beweerde dat druiven, qua pesticiden en glansmiddelen, een soort plofvruchten zijn.