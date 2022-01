Japke-d. Bouma: ‘Iedereen doet maar wat, ook je collega’s’

Japke-d Bouma Beeld Jeroen Jumelet

Schrijver en columnist Japke-d. Bouma (51): ‘Aan het begin van hun carrière denken veel mensen dat op hun werk overal goed over nagedacht is. Er zijn professionele collega’s, uurrapportages, swot-analyses, functioneringsgesprekken, stand-up-meetings en daily huddles. De hele rimram. Zeker als je baas zichzelf ook nog een ‘chapter lead’ noemt, in plaats van chef, raak je snel onder de indruk. Ik ook hoor, tot ik wat ouder werd en over werk ging schrijven. Ik kreeg heel veel reacties van lezers over wat voor warboel het op hun werk was. Daardoor ontdekte ik: iedereen doet maar wat. Dat gaf ongelooflijk veel rust. Met al die Engelse termen en dat jargon doen mensen alsof ze alles onder controle hebben, terwijl er tijdens de gemiddelde werkdag in het beste geval maar drie minuten zijn die precies lopen zoals het van tevoren was bedacht. Dat maakt ook niet uit. Juist door onverwachte dingen, en door je te onttrekken aan die onzin, komen nieuwe ideeën tot stand.

Maar je moet ook met teleurstellingen omgaan op je werk, als je manager bijvoorbeeld de presentatie van je verschrikkelijke blaaskaakcollega veel beter vindt dan de jouwe. Het helpt dan ontzettend om je dan gewoon weer te bedenken dat zij eveneens maar wat aankloten. Het is net als dat je er op een gegeven moment achter komt dat je ouders ook maar mensen zijn. Als kind loop je met je vader aan je hand en denk je: mij kan niks gebeuren. Maar helemaal niemand weet hoe het precies werkt in de wereld, je vader niet, en je baas ook zeker niet. Het werk is soms net zo’n zooi als het leven kan zijn. Iedereen improviseert. Het zou enorm veel stress schelen als mensen dat idee wat vaker meenemen naar kantoor.’