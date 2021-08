Janny van der Heijden komt voor Heel Holland Bakt gráág terug van vakantie

Janny van der Heijden vlak na de opnamen van ‘Heel Holland Bakt’. Beeld Erik Smits

Waar zit je? Dit is niet een of andere costa.

‘Ik zit aan het zwembad van Landgoed Maarsbergen waar Heel Holland Bakt Kids wordt opgenomen. We hadden tien minuten zon tussen de plensbuien door. Ik ben afgelopen weekend teruggekomen van mijn vakantiehuis in Normandië. Daar heb ik vier weken gezeten, en het weer was daar ook somber. Als ik een week zon heb gehad is het veel. Maar ik mag niet mopperen, ik ben lekker tot rust gekomen, en heb een week kunnen werken aan een boek over de Nederlandse eetcultuur aan de hand van stillevens, dat nu toch echt een keer af moet.’

Hoe is het om nu weer te moeten werken terwijl de rest van het land vakantie viert?

‘Nou, Heel Holland Bakt is een feest om te mogen maken, iedereen wordt er blij van. Alle mensen op de set willen het vooral blijven maken. Klinkt cheesy, maar het is echt zo. Voordat ik op vakantie ging heb ik met André (van Duin, red.) ook een nieuwe serie Denkend aan Holland gemaakt, waarvoor we door Nederland varen. Op de boot zaten we ons al te verheugen op Heel Holland Bakt. Deze serie met kinderen is niet zo intensief. De dagen zijn minder lang omdat de kinderen maar zeven uur op de set mogen staan. Voor ons is dat in vergelijking met de volwassenenversie heel kort.’

Door Nederland varen, jureren in een tent op een landgoed: je programma’s hebben een hoog vakantiegehalte. Hoe komt dat?

‘Misschien omdat ik graag programma's maak met activiteiten die gezellig zijn, en die iedereen begrijpt, en waar je ook plezier aan beleeft als je niet kunt meedoen. Al inspireren de programma’s de kijkers wel degelijk om ook te gaan bakken of varen.’

Wat draag je eigenlijk?

‘Een pakje uit mijn eigen, nieuwe modelijn. Die komt in oktober pas uit, maar deze samples zijn in mijn maat gemaakt. De items zijn, net als mijn servies, eindeloos onderling te mixen en matchen. Ik heb alles in drie kleuren laten uitvoeren: rood, zwart en camel. Er zitten vestjasjes bij, broeken en een little black dress natuurlijk. Al is die in mijn geval niet zo heel little.’

En die rode slingbacks, zijn die ook uit je eigen lijn?

‘Welnee, die zijn gewoon van de Zara.’

Hoe loop je er op vakantie bij? Ook tot in de puntjes verzorgd of in een tuinbroek en op badslippers?

‘Ik moet bekennen dat ik een enorme schoenentic heb. Ik heb die rode pumps dus gewoon meegenomen naar Normandië, en nog een stuk of twaalf paar schoenen. Want je weet maar nooit of je naar de stad gaat, of uit eten. Kleding neem ik gewoon op de hangers mee in de auto. Het fijne is wel dat ik in Frankrijk nergens herkend word en dus onopgemaakt naar de bakker kan. Als ik dat al zou willen. Ik merk dat ik me toch lekkerder voel met mascara en lippenstift, een beetje kléúr. En zelfs als ik sta te schilderen draag ik nog een jurk. Een linnen schilderjurk, maar toch: een jurk.’

Wat doe je zoal in Normandië?

‘Sowieso elke dag koken, dat is echt vakantie voor mij. Ik ga eropuit naar markten om lekkere kazen te kopen, en room. En naar antiekmarktjes en brocantes. Mijn vondsten van dit seizoen? Stapels boeken, prachtige Toile de Jouy-gordijnen, een mand om wandelstokken en paraplu’s in te doen, een houten boterdoos met opdruk. En een zo-lelijk-dat-het-weer-leuk-wordt Mickey Mouse-potje met een hendeltje dat doortrekgeluiden maakt, voor mijn kleinzoon Beerwoudt.’

Ding je ook af?

‘O ja hoor, als ik denk dat dat nodig is, met een stalen gezicht. Alleen niet bij de gordijnen, dat was een heel schattig vrouwtje. Dan ga ik niet afdingen.’

Wat wordt je volgende vakantie?

‘Ik hoop dat ik na de opnamen van Heel Holland Bakt nog éven naar een fijne buitenlandse stad kan. Ik heb enorme behoefte om een paar dagen naar Parijs te gaan. Of Londen. Rondkijken, inspiratie opdoen. Ik denk dat iedereen dat waanzinnig heeft gemist. Maar ik durf nergens op te rekenen.’