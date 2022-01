Jan van Vliet tilt uitwaaien naar een hogere dimensie

Jan van Vliet Beeld Jan Dirk van der Burg

Jan van Vliet (64), Wijk aan Zee

Jan is al de hele middag bezig om het fenomeen uitwaaien op het strand naar een hogere dimensie te tillen met zijn blokart, maar zijn topsnelheid blijft vandaag steken op 44 km per uur, voor zijn doen een matige middag. ‘Het gaat mij puur om de snelheid, dat móét je echt eens voelen. Ik kom weleens boven de 60 km per uur, maar vandaag is het ook vrij druk op het strand, ik reed net nog een hond aan. Ja, sommige komen gewoon achter je aan.’ Maar het opgeruimde humeur van Jan is nog helemaal intact. ‘Met die corona kun je wel thuis gaan zitten meuren, maar dat heeft totaal geen zin. Je kunt zoveel verzinnen. Ik hou van fotografie, ik heb thuis een trike en ik heb deze blokart zelf gebouwd. Als je ze nieuw koopt ben je al snel 4.000 euro kwijt en ik heb altijd in de metaal gezeten, dus dit kan ik wel. Typhoon heet-ie, die gaan ook hard hè.’ En het mooiste voor elke blokarter komt misschien nog dit jaar: ‘Als er ijs ligt, vervangen we de wielen door ijzers, dan ga je als een speer. Maar wil je niet even proberen? Het is heel simpel hoor.’