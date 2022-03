‘Jan van Vlieland’ was vergroeid met het kleine Waddeneiland

Jan Houter (1944-2022) Beeld privéarchief

‘Ik moet mezelf regelmatig bedwingen om niet de hele dag in het archief te zitten. Steeds vind je iets nieuws. Mijn vrouw waarschuwt mij er weleens voor dat ik moet oppassen dat mijn geest ook niet in het oude verzeild raakt, maar ik ben nu eenmaal een Vlielandgek.’

Hij was postduivenhouder en horeca-uitbater, trompettist en archivaris, spreekstalmeester en bladenmaker, fietsenverhuurder, gemeenteraadslid, schrijver en een leven lang verzamelaar. Maar Jan Houter was bovenal ‘Jan van Vlieland’, vergroeid met het eiland waar hij op 1 februari op 78-jarige leeftijd overleed.

‘De onderkoning van Vlieland’, noemde De Telegraaf Houter ooit. De bijnaam ‘Jan van Vlieland’ mat hij zichzelf aan. Ze grinnikten er weleens om op het eiland, want geboren werd Houter in 1944 op de wal, in Hoorn. In 1952 kwam hij als 9-jarige jongen naar Vlieland, met zijn ouders, die er een kruidenierswinkel en groothandel begonnen.

Houter ging als 19-jarige tijdelijk terug naar het vasteland, waar hij manager van Coca Cola in Friesland werd. Met zijn vrouw Irene (wel een geboren Vlielandse) kreeg hij in Leeuwarden twee zoons: Klaas en Erik. In 1971 keerde hij met gezin terug op Vlieland om er nooit meer weg te gaan.

Jan Houter runde er grand café De Oude Stoep, werd handelaar in huzarensalade en was bedrijfsleider van hotel Kaap Oost, voor hij in 1976 gemeentearchivaris werd, tot ongenoegen van de professionals aan wal, die hem een amateur zonder opleiding vonden. Maar verzamelen deed Houter al zijn hele leven. Gegrepen door de geschiedenis van het eiland begon het met ansichtkaarten. Hij stuurde als jochie een brief naar president Nasser van Egypte en kreeg een envelop vol postzegels terug. Zo leerde hij: ‘Je moet er gewoon om vragen.’

Hopper, Wappie Tappie, Janneman: zoveel namen als ambachten had zijn vader, zegt zoon Erik. Zelf sprak vader Jan mensen vaak aan met ‘borst’. De reden: ‘Je denkt toch niet dat ik al die namen kan onthouden?’ Ondertussen gaf hij iedereen het gevoel hun beste vriend te zijn.

Bewondering heeft Erik vooral voor de zorg die zijn vader ondanks al zijn werkzaamheden droeg voor zijn vrouw Irene, die op haar 37ste MS kreeg. Op een boot vol toeristen kreeg ze altijd voorrang. Haar vroege overlijden was een dreun voor het gezin.

In 1984 werd Houter directeur van het nieuwe bezoekerscentrum. Met zijn gevoel voor entertainment en pr trok hij veel volk, zegt Dirk Bruin, die Houter bijstond. Maar van de eilander flora en fauna wist hij weinig. ‘Zo’n zwart-witte vogel met een oranje snavel, hoe heet die ook alweer?’, giste hij dan naar de scholekster, waarvan het stikt op Vlieland.

Bruin leerde twee Jannen kennen: Jan Houter en diens alter ego Jan van Vlieland, de druktemaker vol superlatieven, zoals de badgasten hem tijdens de zomeravondshows in de Dorpsstraat zagen. Op het eiland wekten zijn vele petten weleens ergernis, zegt Bruin: ‘Heb je Jan weer.’ Die ‘expansiedrift’, zoals de toenmalige burgemeester het noemde, deed hem overstappen naar het bedrijfsleven. Houter stortte zich op de fietsenverhuur en werd raadslid voor de VVD.

Naarmate zijn leeftijd vorderde, zegt Bruin, werd Jan meer ‘Houter’. In historicus Anne Doedens vond hij een gelijkgestemde. Samen bezochten ze internationale archieven, op zoek naar sporen van Vlieland, resulterend in boeken en lezingen. Aan de hand genomen door zijn tweede vrouw Erna ontdekte Houter uiteindelijk ook de natuur. Bruin: ‘Dan zag ik hem ’s ochtends op de fiets, zoals we op Vlieland zeggen, ‘de West uitgaan’.’