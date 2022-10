Jan van der Zouwen (101 jaar): ‘We zijn slaven geworden van de digitalisering, die het sociale leven ondermijnt’

Jan van der Zouwen Beeld Aurélie Geurts

Op zijn 100ste verjaardag, op 1 oktober vorig jaar, prijkte een paginagroot zwart-witportret van Jan van der Zouwen op de cover van de diezelfde dag even oude Volkskrant. Hij schrok zich lam toen hij die in zijn dorp Son in kiosken, de supermarkt en boekhandel zag liggen. ‘Het is heel raar om overal zo’n grote foto van jezelf te zien.’ Wie ging er schuil achter dat karaktervolle gezicht?

Een jaar later blijkt Jan van der Zouwen nog even vitaal en actief, en nog samen met zijn 93-jarige vrouw Elly. Afgelopen zomer heeft het paar met de kinderen een cruisevakantie naar Noorwegen gemaakt. De oud-stuurman heeft zelf vele zeeën bevaren en jaren met zijn gezin in Mexico en Colombia gewoond. Zijn blik op de wereld reikt nog steeds ver. Een gesprek met hem gaat geen moment over ditjes en datjes. Liever filosofeert hij over het moderne leven en levert daarbij een flinke dosis maatschappijkritiek. Vaak voelt hij de aandrang een ingezonden brief te schrijven aan zijn ochtendkrant over een actuele kwestie waarover hij zich opwindt, maar dan laat hij het er toch maar bij zitten, ‘want wat heeft het voor zin?’.

Waar vermaakt u zich nog mee?

‘Ik lees de krant, denk na, speel jazzliedjes op de piano, doe boodschappen met mijn vrouw, loop de trap op en neer voor wat beweging, krijg bezoek van onze kinderen en kleinkinderen, en ik knutsel nog graag. Boven heb ik een werkkamer waar ik een belangrijk deel van de dag doorbreng. Ik bouw poppenhuizen en modelschepen. Ik heb net een Turks vrachtschip afgemaakt, een model waar Atatürk nog op heeft gevaren. Er moet alleen nog een ankertje op. Modelschepen bouwen is precisiewerk. Er komt een hoop gepriegel bij kijken, zoals de touwtjes van de zeilen door gaatjes peuteren. Alle schepen waarop ik als stuurman heb gevaren, heb ik nagemaakt, en diverse mooie 17de-eeuwse schepen. Ik heb altijd wel een knutselwerk onder handen. Mijn vrouw heeft haar eigen hobbykamer, zij schildert veel, voornamelijk porselein. Overigens voel ik mij helemaal niet oud, ik kan nog doen wat ik wil. Wel noem ik mijzelf een stofzuiger met hulpstukken: ’s avonds gaan de lenzen uit, het gebit en het gehoorapparaat. Ik heb alleen geen houten poot om af te doen.’

Hoe houd je een huwelijk 71 jaar goed?

‘Liefdesgeluk moet groeien, door alles wat je samen meemaakt. Als je het lang goed kunt hebben met elkaar, is dat een gelukservaring. Mijn liefde voor Elly betreft haar karakter, hoe ze met onze kinderen en kleinkinderen omgaat. Ze is veel toeschietelijker en betrokkener dan ik. Een factor in ons lange huwelijk is dat we geen van beiden een explosief karakter hebben.’

Elly voegt toe: ‘We zijn een beetje saai.’ Daar is Jan het niet mee eens: ‘Het lijkt saai, maar dat is het niet. Ik ben blij dat we geen ruzie maken, geen uitbundige feesttypes zijn en geen stel zijn dat de hele dag ‘ja, schat’ tegen elkaar zegt. We hebben onze eigen bezigheden en doen ook veel samen.’

Hoe was het voor uw gezin dat u zo vaak op zee was?

‘Meteen na de oorlog ben ik gaan varen voor de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. De eerste jaren was ik nog niet met Elly. Mijn eerste reis ging naar Australië, we waren vier maanden onderweg. In 1946 vervoerden we troepen naar Nederlands-Indië en we namen evacués mee terug. Na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië repatrieerden we veel Nederlanders. Soms was ik wel 14 maanden onderweg. Tijdens een verlof heb ik Elly weer ontmoet. We zagen elkaar voor het eerst bij een evacuatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen burgers uit Den Haag en omgeving in Holten werden ondergebracht. Zij was 13 jaar, ik een oude vent want acht jaar ouder. In 1950 zijn we getrouwd. Onze eerste dochter werd, gelukkig, geboren tijdens een verlof, de tweede toen ik op de Rode Zee voer.

‘Varen klinkt romantisch, in een dikke jas achter het roer naar de golven kijken, maar het is niet altijd leuk. Je bent op een dag 12 à 14 uur in touw en moet ook in de nacht paraat zijn. Elly stond er thuis alleen voor. Ik wilde bij mijn gezin zijn, dat vond ik belangrijker. Dus ben ik gaan solliciteren bij Philips in Eindhoven. In de weekenden thuis zijn, was beter dan 14 maanden op zee. In 1957 kregen we de kans voor Philips naar Mexico te verhuizen, daar is onze jongste dochter geboren. Daarna volgden nog twee jaar Colombia. Ik was verantwoordelijk voor de goederenstroom in de Philipsfabriek.’

Kunt u zich nog druk maken om actuele ontwikkelingen?

‘Inflatie. Die levert een structurele bijdrage aan de vergroting van de kloof tussen arm en rijk. Een prijsstijging is geen natuurproduct, maar wordt door mensen bedacht en dat vind ik immoreel. Waarom wordt toegestaan dat huizen een winstobject zijn en stelt de overheid geen prijzen vast voor woningen, een basisbehoefte van iedereen? Waarom moeten de energieprijzen stijgen als er zoals nu een tekort is aan gas en olie? Waarom berekenen bedrijven hogere kosten als vanzelfsprekend door aan de klant? Je kunt als overheid ook zeggen: iedereen moet een tijdje met minder toe, we verdelen eerlijk wat we hebben, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog en de paar jaren erna, toen iedereen vanwege de schaarste distributiebonnen kreeg. De wet van vraag en aanbod die nu heerst, is bedacht door economen en stamt nog uit de middeleeuwse handjeklapmarkt.

‘Hetzelfde verhaal geldt voor het personeelstekort. Bepaald werk willen Nederlanders niet meer doen, voor andere beroepen hebben we te weinig opgeleide mensen. Dan zeg ik: als we niet genoeg mensen en onderdelen hebben, dan kunnen sommige dingen niet meer en produceren we toch wat minder?

‘Dat we niet meer met minder denken af te kunnen, is het gevolg van onze welvaart in het Westen, en de mentaliteit van rupsje-nooit-genoeg. Ik heb makkelijk praten op mijn leeftijd, ik hoef al die spullen niet, maar het gaat mij om de filosofie die erachter zit. We blijven maar doorhollen, in de wens naar meer, meer, meer. Ik denk dat we op een kruispunt staan. Of we komen tot inkeer en beseffen dat het niet draait om welvaartsgroei, of we putten de aarde nog verder uit.’

Wat vindt u het grootste onrecht?

‘Dat er zó veel wetenschappelijke kennis en zó veel rijkdom is, maar dat die niet worden aangewend om de ongelijkheid in de wereld te verkleinen. Van het geld dat aan peperduur wetenschappelijk onderzoek in de ruimte wordt uitgegeven, zou in de Sahara voedsel kunnen worden verbouwd voor de armen in Afrika. Maar dat gebeurt niet. En dan verbazen we ons dat Afrikanen de Middellandse Zee oversteken om te delen in de heerlijke strooppotten in Europa. Ach, ik wilde hier eigenlijk niet meer over praten. Het is vechten tegen de bierkaai.

‘De Chinezen zijn overigens wel bezig om extreme rijkdom in eigen land aan banden te leggen. Een dictatoriale aanpak is soms nodig om heel grote problemen op te lossen. Al dat geschipper van onze regering maakt mensen ongedisciplineerd. Onder het mom van vrijheid accepteren burgers geen orders meer. Te veel vrijheden maken een land tot een gekkenhuis, want iedereen heeft zo zijn eigen wensen. Al dat eindeloze overleggen en scharrelen is de zwakte van ons democratische systeem. Daardoor worden grote problemen als klimaatverandering en woningschaarste onvoldoende aangepakt. Dit irriteert mij.’

Wat is volgens u het ideale politieke systeem?

‘Het kapitalistische systeem met zijn vrije markt heeft duidelijk gefaald. Het ideale systeem is denk ik het communistische systeem, maar niet zoals dat tot nu toe in landen als de Sovjet-Unie, Cuba en Noord-Korea is vormgegeven. Het moet op een fatsoenlijke, humane manier. Ik vraag mij af of het lukt ons systeem terug te draaien. Wat wel kan is een sterkere rol van de overheid, die om te beginnen aan prijsbeheersing doet en de woningmarkt naar zich toetrekt.’

Heeft u de digitalisering kunnen bijbenen?

‘Daar wil ik niet aan meedoen. We zijn slaven geworden van de digitalisering, die het sociale leven ondermijnt. Het ontbreken van menselijke verbondenheid veroorzaakt een leeg gevoel. Pas kreeg ik een brief: of ik de watermeterstanden op de computer wilde doorgeven. Ik pakte de telefoon, zei mijn leeftijd, en kon de meterstand zo mondeling doorgeven. Het kán dus wel. Maar vaak staat er helemaal geen telefoonnummer vermeld op zo’n formulier. Dat is symptomatisch voor deze maatschappij: menselijk contact wordt tot een minimum beperkt, want: efficiënt! DigiD weiger ik, mijn belastingformulier vul ik nog met de hand in. Een herhaalrecept indienen bij de apotheek kan nu alleen nog met DigiD. Dus vraag ik de huisarts meteen een paar recepten uit te schrijven.’

Wat is uw belangrijkste levensinzicht?

‘De mens is onderdeel van de schepping, meer niet. Doordat ons koppie toevallig meer kan dan andere levende wezens, zijn we dingen gaan doen die te ver gaan en zo hebben we de aarde en haar energiebronnen uitgeput. Over een paar duizend jaar wordt het voor het leven op aarde een kale boel. Ik weet niet of dat erg is, op is op. Ik maak weleens het grapje: voor het voortbestaan van de aarde zou het goed zijn geweest als de evolutie bij de aap was gestopt.’