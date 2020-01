Jan van de Wint (1928-2019): keeper met handen als kolenschoppen

Geboren IJmuidenaar Jan van de Wint stond in 1958 op het doel bij Sportclub Enschede in de wedstrijd voor de titel. ‘Had ik die bal niet moeten hebben?’

Televisiejournalist en geschiedschrijver van de Utrechtse club DOS Ad van Liempt herinnert zich keeper Jan van de Wint van een moment dat hij in zijn hele leven nooit meer zou vergeten.

Zestig jaar geleden speelde een van de voorlopers van het huidige FC Utrecht een vriendschappelijke wedstrijd tegen Dinamo Moskou met keeper Lev Yashin, volgens overlevering de beste keeper ooit. ‘De snelle rechtsbuiten Metreveli neemt een corner. Van de Wint komt met grote stappen uit zijn doel en vangt de bal met één hand. Klemvast. Hij schiet de bal meteen uit en haalt daarbij zonder stuit het strafschopgebied aan de andere kant waar Yashin de bal opvangt. Zo’n scene heb ik nooit meer gezien.’

Van de Wint was eind jaren vijftig, begin jaren zestig een legendarische keeper die voor VSV, (nu Telstar) Sportclub Enschede (nu FC Twente), Heracles en DOS betaald voetbal speelde. In 1958 stond hij op het doel bij Sportclub Enschede in het beslissende duel met DOS om het landskampioenschap.

DOS won door een schot van Tonny van der Linden in de verlenging. Zijn hele leven bleef Van de Wint zich afvragen of hij dat verre schot in de hoek niet had moeten keren. Maar zijn kwaliteiten stonden niet ter discussie. Hij keepte ook in het Nederlands voetbalelftal.

Jan van de Wint

Van de Wint was een kolos van een kerel, met handen als kolenschoppen. Hij overleed op Oudjaarsdag op een bungalowpark in zijn woonplaats Putten op de Veluwe. Hier woonde hij in een chalet en verzorgde hij de laatste jaren zijn dementerende vrouw Loes. Samen hadden ze twee zonen: Willem-Jan en Jan-Willem en een jong overleden dochter Dieuwke.

Hij was een geboren IJmuidenaar. Zijn carrière begon bij Stormvogels, waar zijn vader Arie van de Wint al op doel had gestaan. Van Stormvogels maakte hij de overstap naar VSV in Velsen dat tot de clubs in het betaald voetbal was toegetreden.

Van Liempt: ‘Hij vertelde mij het verhaal dat vlak voor een wedstrijd tegen Sportclub Enschede twee heren bij hem aanbelden. Enschede had de punten hard nodig en hij kon 250 gulden krijgen als hij een helpende hand zou toesteken. Dat wees hij verontwaardigd van de hand. Maar hij zei wel: ‘als jullie mij nou een nieuw contract aanbieden’.’

In 1956 werd hij getransfereerd naar Sportclub Enschede. ‘Ik kon daar een baan als verzekeringsagent krijgen. Dus zat ik ’s morgens voor mijn werk in Losser of Oldenzaal of bij de boeren op het platteland en trainde daarnaast zo’n vier keer per week met de ploeg. Frantisek Fadrhonc en Jaap van der Leck, de trainers, gaven me daarnaast nog twee keer een speciale keeperstraining’, vertelde hij in dagblad Tubantia.

Het hoogtepunt was de verloren kampioenswedstrijd tegen DOS waar ‘zwarte panter’ Frans de Munck op het doel stond. Deze wees een contractverlenging bij de Utrechters af. Voor 60 duizend gulden namen ze Jan van de Wint over. Na negen maanden kwam De Munck toch op zijn besluit terug en belandde Van de Wint alsnog op de bank.

Na één seizoen DOS keerde hij terug in oostelijk Nederland en keepte nog vier jaar bij Heracles in Almelo. Hoogtepunten waren het kampioenschap in de eerste divisie en de daaropvolgende periode in de eredivisie, waarin Heracles in 1964 de eerste zeven wedstrijden ongeslagen bovenaan stond. Hij bouwde af bij Rietvogels in Almelo, waar hij tot zijn 38ste in het eerste keepte en later vele jaren bij de veteranen. Tijdens zijn voetbalcarrière had hij eerst een sigarenzaak. Later werd hij vertegenwoordiger in sportartikelen.