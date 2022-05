Jan tilt zijn mancave naar een hoger niveau: hij bouwt er zijn eigen vliegtuigen

Jan Weerts. Beeld Jan Dirk van der Burg

Jan Weerts (65), Tiel

Jan heeft een volledig onderkelderde woning, een plek waar hij het begrip mancave naar een hoger plan tilt. Want naast antieke bromfietsen met jeugdsentiment en een wijnkelder met persoonlijke rookontheffing is het vooral de zelfbouwplaats waar twee vliegtuigjes uit kwamen rollen, waarin hij zelf vliegt. ‘Nou ja, ik maakte de romp, twee vriendjes van mij de vleugels in Rosmalen. Goed gereedschap is het halve werk: ik heb een klotegeheugen, dus alles ligt bij mij op dezelfde plek. Kennis is de andere helft. Er is een gezegde in de modelbouw: you can not undrill a hole. Dan is het meteen weggooien en opnieuw bestellen, dus je moet altijd blijven nadenken.’

Bouwplezier is trouwens niet de enige aantrekkelijke kant van experimentele zelfbouw. ‘Normaal kost een dergelijk vliegtuig 400 duizend dollar. Dat is bij ons 120 duizend gedeeld door drie, op een termijn van zes jaar.’ Maar dan is Jan dus wel zelf bezig, bijvoorbeeld om 25 duizend klinknagels te bevestigen. En als hij uitlegt dat het tien handelingen pér klinknagel zijn, dan dringt de term monnikenwerk zich op, maar zo zit het niet in elkaar. ‘Voor techneuten is het ook een trance. Ken je het boek Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, van Robert Pirsig? Als iets mooi loopt, als het fijn past en als het soepel sluit: het is zó’n genoegdoening als iets mooi in elkaar zit. Als je geld hebt, kun je alles kopen, maar dit niet.’