Jan Rothuizen gaat langs bij Habibe en Sahin in Oss

Thuis in Oss, bij Habibe en Sahin Beeld Jan Rothuizen

Op 1 juni 2022 had volgens het CBS 25,8 procent van de bevolking een migratieachtergrond. Daaronder vallen zowel mensen die in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie), als degenen die in Nederland geboren zijn en van wie ten minste een van hun ouders immigrant was (de tweede generatie). De meeste mensen met een migratieachtergrond hebben hun herkomst in Turkije: 435.012 personen. Van deze personen valt 52,1 procent onder de tweede generatie.

In Museum Jan Cunen in Oss is nog t/m 28/8 de tentoonstelling De zachte atlas van Jan Rothuizen te zien.