Jan Pruim (100 jaar): ‘Mijn bijnaam als wijkagent was Pruimpie de ballenjatter. De praatjes die ik maakte, mis ik’

Jan Pruim. Beeld Aurélie Geurts

Al 73 jaar woont Jan Pruim in een noodwoning, gebouwd in het naoorlogse Rotterdam-Zuid. De helft van zijn wijk De Wielewaal, is de afgelopen jaren gesloopt, een groot deel van de nog resterende huizen is dichtgetimmerd. De 100-jarige is een van de laatste bewoners van het tuindorp. Tijdens zijn werkende leven was hij er wijkagent, in een tijd waarin iedereen nog sidderde voor de politie.

Hoe is het om in een deels gesloopte en verlaten woonwijk te wonen?

‘Ik ben heel tevreden met mijn woning, waar ik een gelukkig leven heb geleid met mijn vrouw en twee dochters. De jongste is hier geboren. Ik geniet van mijn tuin, als ik vanuit mijn stoel naar buiten kijk, zie ik alleen maar groen. Natuurlijk zou ik liever zien dat de wijk bewoond is, dat is veel gezelliger, maar ik heb mij nooit zoveel met de mensen hier bemoeid, ik bemoei mij nergens mee, dan krijg je ook geen ruzie. Die houding stamt nog uit mijn tijd als wijkagent.

‘Bijna de helft van tuindorp De Wielewaal is inmiddels gesloopt, van de woningen die er nog staan, is eenderde bewoond. Bij de leegstaande huizen hebben ze de vloeren eruit gehaald, om kraken te voorkomen. De ene woning naast mij staat al een paar jaar leeg en aan de andere kant woont nu tijdelijk een man alleen. Ik begrijp wel dat sloop nodig is. De woningen zijn versleten. Ze zijn in 1949 voor 25 jaar neergezet als semipermanente noodwoningen. Er wonen vooral arbeiders, ze krijgen allemaal een nieuw onderkomen, het is alleen de vraag of de huur betaalbaar is.’

En u, moet u binnenkort ook uw huis uit?

‘Ik ben 100 jaar, ik ga niet meer verhuizen. Ik laat mij alleen nog liggend verplaatsen. Ik hoop dat ik hier nog 2 à 3 jaar kan blijven wonen. Ik ben spekkoper als ik de 103 nog haal.’

Hoe was het om in uw eigen wijk politieagent, dus de boeman te zijn?

‘Er waren rotzakken bij voor wie ik de vijand was, op die enkeling na was het hier goed publiek. In mijn tijd was het verplicht te wonen in de wijk die je als agent onder je hoede had, daar is men later gelukkig van teruggekomen. Als ik mijn overbuurman een overtreding zag begaan, kon ik hem niet met goed fatsoen bekeuren. Dan riep ik: ‘Hé Henk, moven.’ Soms deed ik fietslichtcontrole. Daar werd streng op gehandhaafd. Ik herinner me een man die ik op zondagavond staande hield. ‘Uw achterlicht doet het niet’, zei ik, ‘het draadje hangt los. Als u het nu meteen repareert, laat ik u gaan.’ Dat weigerde hij, want op zondag mocht hij niet werken. Dus kreeg hij een bekeuring. Hij bleek dominee te zijn, maar ik maakte geen onderscheid tussen wie dan ook.

‘We waren als gezin wel eenlingen in de wijk. Onze kinderen hadden we expres op een school buiten De Wielewaal gedaan, omdat ze anders misschien geplaagd zouden worden met een vader als wijkagent. Ik hield afstand tot mijn buurtgenoten, want ik moest neutraal zijn, mijn vrouw deed dat daardoor ook. Wel hadden we veel aanloop, omdat we de enigen waren met een telefoon. Ik heb mijn werk altijd met plezier gedaan, het leukste was het kletsen met de mensen. Ik moest goed geïnformeerd zijn, want een agent is een sociaal werker. Die praatjes mis ik, er zijn nu dagen dat ik niemand spreek.’

Wat waren de overtredingen en misdrijven die u moest aanpakken?

‘Oh, heel anders dan nu. Er waren natuurlijk ook burenruzies en klachten over geluidsoverlast, maar drugscriminaliteit was er nog amper. Mijn bijnaam was ‘Pruimpie de ballenjatter’. Jongens voetbalden vaak in de tuinen en op het gras tussen de huizen, soms deden de vaders ’s avonds na hun werk mee. Dat mocht niet, het stond in de plaatselijke verordening. Er ging weleens een ruit kapot. Als ik ze betrapte, greep ik in, en nam de bal in beslag. Die ging naar het hoofdbureau en kregen ze niet meer terug. Ik werd ook ingezet bij stakingen in de haven, we moesten voorkomen dat er rellen uitbraken. De polder grenzend aan deze wijk, tot aan Rhoon, hoorde ook bij mijn gebied. Met mijn politiehond, een Hollandse herder, moest ik uitkijken naar stropers. Die jaagden op alles wat leefde, mollen vingen ze voor hun velletjes. Als ik een stroper op heterdaad betrapte, heette dat een ‘mooi verbaaltje’, want dan kreeg je een goede beoordeling van de baas. Ieder proces-verbaal begon ik met: ‘Ik, Jan Hendrik Pruim, hoofdagent van de gemeentepolitie, tevens onbezoldigd rijksveldwachter…’

Jan Pruim in 1954 tijdens oefening met zijn Hollandse herder Milord op het Eiland Van Brienenoord in Rotterdam. Beeld Aurélie Geurts

Bent u weleens in een penibele situatie beland?

‘Ik was nog een broekie, toen ik tijdens een voetsurveillance – een fiets hadden we nog niet – ’s avonds laat een vrouw als een mager varken hoorde schreeuwen: ‘Help, help.’ Ik eropaf. Ze stond op straat. ‘Mijn man slaat me’, riep ze. Haar voordeur stond open, dus ik naar binnen. Ik sprak die man aan op zijn gedrag en binnen de kortste keren waren we in gevecht, we rolden over de bank. Zijn vrouw kwam binnen, zag dat ik hem een klap gaf en sprong op mijn rug: ik mocht haar man niet slaan, zei ze. Gelukkig sloegen de buren alarm en kwamen twee collega’s mij assisteren. De man belandde in de cel, waar hij een etmaal moest blijven. Ik fouilleerde hem en wat denk je dat hij bij zich droeg? Een entreekaartje voor een heel belangrijke wedstrijd van Feyenoord. Die miste hij dus, dat vond hij verschrikkelijk.’

Wie was uw grote liefde?

‘Mijn meisje Jet. We leerden elkaar kennen in het volkshuis toen we 14 jaar waren en kregen verkering. In het volkshuis kon je cursussen volgen en in de zomer ging je op kamp. In de oorlog hebben we elkaar lange tijd niet gezien, want ik zat ondergedoken op een boerderij in Brabant, waar ik meewerkte op het bedrijf. Later hield ik mij schuil bij mijn ouders. Als er razzia’s waren, kon ik mij verstoppen in een grote kolenkist, waarin ik een dubbele bodem had gemaakt. Ik ben gaaf de oorlog doorgekomen. Meteen na de bevrijding zijn Jetske en ik getrouwd, met vijftig stellen tegelijkertijd op het stadhuis van Rotterdam. Het was lopendebandwerk, allemaal uitgestelde huwelijken. Door de woningnood hebben we eerst een paar jaar bij mijn ouders ingewoond, waar mijn oudste dochter werd geboren. In 1949 konden we terecht in De Wielewaal. Het was een goed huwelijk, we hebben niet één keer ruzie gemaakt. Van onze twee dochters is de oudste – die in Frankrijk woonde – overleden en de jongste woont in Zuid-Afrika. We bellen geregeld.’

In wat voor gezin bent u opgegroeid?

‘Ik ben geboren in Rotterdam-Zuid en hier altijd blijven wonen. Mijn ouders werkten hard, de sfeer thuis was goed. Mijn vader werkte bij de politie en begon later een winkel met elektrische apparaten. Mijn moeder was heel handig, zij maakte al onze kleren en heel mooie dameshoedjes, om bij te verdienen. Ik was de jongste van drie. Er was geen armoede, we hadden schoenen en fatsoenlijke kleren. Na de lagere school ben ik huisschilder geworden. Ik heb altijd met mijn handen willen werken, in studeren had ik geen interesse. Toen na de oorlog het werk als schilder niet voor het oprapen lag, besloot ik politieman te worden, want dat beroep bood wel kans op werk en er was een verkorte opleiding door personeelsgebrek. Ik moest het Wetboek van Strafrecht uit mijn hoofd leren en wetjes, zoals de jachtwet en de mollen-, egels- en kikvorsenwet, die bestaan nog steeds.’

Hoe is het voor u om 100 jaar te zijn?

‘Dat sommige mensen 100 jaar worden, dat bestaat toch niet? Ik heb geluk gehad, heb wel altijd gezond geleefd.‘ (Hij slaat op zijn platte buik) ‘Ik mag niet over de 70 kilo, dus ik let op wat ik eet; een man met een bierbuik vind ik zo’n lelijk gezicht. Als agent liep ik dagelijks vele kilometers. Na mijn pensioen heb ik een racefiets gekocht, waarmee ik tot mijn 90ste lange tochten heb gemaakt. Ik maak nog dagelijks kniebuigingen, mij vasthoudend aan het aanrecht. En ik heb nooit gerookt, dat vond ik smerig. Mijn vader rookte als een ketter, elk jaar moesten de muren en het plafond gewit omdat ze geel waren uitgeslagen. In Rotterdam-Charlois was ik de enige agent die niet rookte.

‘Ik ben kerngezond, maar ervaar deze leeftijd als een grote handicap. Mijn enige fysieke euvel is dat ik slecht loop, ik heb een stok nodig om in evenwicht te blijven. Daarom heb ik vorige maand besloten dat ik het laatste ritje in mijn auto heb gemaakt. Ik ben bang te vallen bij het uitstappen. Moeilijker vind ik dat ik niet meer kan klussen en mijn tuin onderhouden, dat is een groot gemis. Vorig jaar ben ik tijdens het tuinieren twee keer gevallen, de eerste keer heb ik een paar uur op de grond gelegen. Ik hoopte maar dat het niet zou gaan regenen. Uiteindelijk wist ik overeind te krabbelen. De tweede keer had ik gelukkig een alarmknop om, en kwam mijn overbuurman mij helpen. Kijk eens naar die heg, hij moet nodig gesnoeid. Deze week heb ik toch een klein stukje gedaan, maar durfde niet verder, bang om weer te vallen. Ik denk dat ik de verleiding niet kan weerstaan en binnenkort toch de heg in de voortuin ga knippen. Nee, lui ben ik nooit geweest.’