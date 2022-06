Jacques Vriens: ‘Beschouw de zondag als rustdag’

Kinderboekenschrijver Jacques Vriens (76): ‘Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin in Noord-Brabant, en ook het zuiden van Limburg, waar ik nu woon, is van oudsher een echt roomse regio. Eens in de vier jaar wordt hier in Gronsveld de processie groots gevierd, dan lijken het hier wel de Middeleeuwen. Er zijn een hoop priesters, zingende bruidsmeisjes en natuurlijk ook de schutterij. Een groots religieus feest en daarna gaat iedereen lekker het café in. Als kind ging ik elke zondag naar de kerk met mijn ouders, in de middag speelden we wat spelletjes, en verder deden we niet zoveel.

Inmiddels ben ik al lang geen praktiserend gelovige meer, maar mijn vrouw Thérèse en ik vinden het toch een goede traditie om de zondag echt als rustdag te beschouwen. We zijn beiden nog steeds erg actief – ik schrijf nog, bezoek scholen en ben nu bezig een grote theaterproductie te regisseren, Thérèse ondersteunt asielzoekers. Op zondag laten we dat allemaal even los. We ontbijten op bed, nemen daar alle kranten door (in het weekend hebben we er drie), als we zin hebben knuffelen we en dan beginnen we aan een flinke wandeling door het heuvellandschap.

We lopen ongeveer 10 kilometer. Er is een prima website met wandelingen in Limburg, België en Duitsland gemaakt door een enthousiaste wandelaar. De telefoon gaat op stil. Hij moet helaas wel mee, want we verdwalen soms, en na wat geharrewar is het fijn om even te kunnen kijken waar de auto staat. Water en brood nemen we ook mee. Maar we doen niet flauw: als we een café tegenkomen met vlaai, laten we dat niet aan ons voorbijgaan.’