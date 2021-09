Jackson Browne was bevoorrecht met zijn beetje informatie en zeeën van tijd

Er zijn best wat singer-songwriters van de Amerikaanse westkust van wie ik nog platen draai, maar Jackson Browne vond ik vroeger al, nou ja, een beetje vlak en saai. Mijn goede muziekvriend Erik denkt daar heel anders over (vooral Running On Empty ligt nog op zijn draaitafel). Gijsbert Kamer, popjournalist van de Volkskrant, is ook fan. Vorige maand interviewde hij Browne in V over zijn nieuwe album. Browne citeert daarin uit nieuw eigen werk: ‘I didn’t find much wisdom when time was on my side/ Too little information, too much time to decide.’

Laat Browne daar nou exact het tegenovergestelde beweren van wat van de bekende politiek filosoof Jan Werner Müller stelt. In zijn laatste boek buigt Müller zich over bedreigingen voor democratie. Een heel belangrijke: te veel informatie, te weinig tijd om er over na te denken.

Müller (geboren 1970) is nog niet zo oud, maar hij heeft de tijd nog meegemaakt dat mensen voor hun informatie afhankelijk waren van papieren kranten en nieuwsbulletins op radio en tv. Hun dag had een paar vaste ‘informatiemomenten’. Daarna stopte de stroom en konden ze die informatie laten bezinken.

In het digitale prachttijdperk valt die stroom nooit meer stil en mag je voor stroom gerust het meervoud gebruiken. Die rotsmartphones piepen en bliepen 24/7 omdat er belangrijke informatie binnenrolt. Het wordt vaak geconstateerd dat mensen tegenwoordig emotioneler, geïrriteerder of ‘heftiger’ op nieuws reageren dan vroeger. Dat kan komen doordat heftig nieuws dat binnenrolt nep is, maar evengoed door te lange ononderbroken blootstelling aan echt nieuws. Psychisch hulpverleners hebben voor die toestand termen gemunt als information overload, infobesity en, de mooiste vind ik, infoxication. Geïnfoxiceerden hebben hoofden als gootstenen waarin alles blijft drijven omdat het bezinkingskanaal verstopt zit. Ik zeg tegen Jackson Browne: je was bevoorrecht met je beetje informatie en je zeeën van tijd, denk daarover na bij je volgende tweet.