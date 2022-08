‘Heb jij wel eens een affaire gehad?’, vroeg een vriendin. We liepen naar een zaakje waar we wat zouden gaan lunchen. Het was warm en omdat ik de hele ochtend binnen had gezeten deed het zonlicht pijn aan mijn ogen. ‘Nee’, antwoordde ik haar (naar waarheid).

‘Heb je er wel eens over nagedacht?’, ging ze verder.

Ja en nee. Weleens aan gedacht, nooit serieus overwogen. Het punt is alleen, vertelde ik, dat áls ik dan al vreemd zou gaan, het me eigenlijk alleen om de seks te doen zou zijn. Verliefdheid, zei ik, daar heb ik geen behoefte aan.

Ze keek me hoofdschuddend aan. ‘Ja, zo werkt het dus niet’, zei ze. ‘Als je verliefd wordt, word je verliefd. Daar is weinig tegen te doen.’

Ja, oké, dat zal best, maar – en dit zei ik allemaal niet, omdat het warm was, we honger hadden en ik niet in een discussie wilde belanden – ik heb gewoon geen zin in verliefdheid. Ik vind het overschat, het is gedoe en het heeft doorgaans maar weinig met ware liefde te maken.

We waren ondertussen aangekomen bij het restaurant, dat een vegetarisch buffet bleek te zijn met allemaal bonen en linzen en erwten en quinoa. ‘Het is ook nog eens heel erg duur’, zei de vriendin. We besloten ergens anders een broodje te halen.

Eenmaal daar stonden we in de rij achter een vrouw van mijn leeftijd. Ik had haar zeker twintig jaar niet gezien. We hadden elkaar ook nooit gekend, misschien een enkele keer gepraat op het schoolplein. Ik wist alleen hoe ze heette. Ze was nog net zo mooi als vroeger en de jaren leken haar niet verhard te hebben, zoals ze dat met de meeste van ons doen. Ze bestelde en haar stem klonk vriendelijk en zacht, bijna verontschuldigend. Onze blikken kruisten elkaar even en ik meende te zien dat ze mij ook herkende.

Nadat ze besteld had liep ze naar buiten en wachtte in de zon. Geen moment haalde ze haar telefoon tevoorschijn om te tijd te doden, alsof ook haar gewoontes in 2001 waren gebleven. Ik bestelde en bleef binnen wachten. Het was een kleine moeite geweest om bij haar te gaan staan, vragend haar naam te zeggen en dan de tijd tot we onze broodjes zouden krijgen vol te praten.

Maar wat zeg je tegen iemand die je twintig jaar niet hebt gezien en nooit hebt gekend? Bovendien, dit was nou typisch zo iemand waar ik verliefd op zou kunnen worden. En daar heb ik dus geen zin in.