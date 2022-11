Ja, wij mensen gaan er allemaal aan. Jammer, maar zo leuk waren we nou ook weer niet

Toen ik de supermarkt uitliep zag ik onder de bomen van het Museumplein drie kleine gestalten rondscharrelen. Eekhoorntjes? Ja, dat zou gezellig zijn, maar het bleken ratten. Ratten zijn ook gezellig trouwens. Ik bewaar dierbare herinneringen aan wijlen onze Polly en Miep, die zo vrolijk tsjilpend een ei konden pellen, ach, met die snoezige handjes!

Even later zag ik een vierde rat de Van Baerlestraat oversteken, haastig maar niet paniekerig, minuscuul iPhonetje in de linkervoorpoot, papieren koffiebekertje ter grootte van een vingerhoed in de rechter, in de richting van de halte van lijn 3. ‘Mama, kijk!’, riep een klein jongetje enthousiast wijzend, maar zijn moeder trok hem weg, als van een uitslaande brand.

Ook huisgenoot P. heeft het niet op ratten. ‘Maar ze lijken toch sprekend op eekhoorntjes?’, placht ik bezwerend te zeggen als hij weer eens met afschuw toekeek hoe die goeie Miep zich knus op mijn schouder nestelde, heur snorharen kietelend in mijn hals. Maar nee. ‘Die stáárt’ gruwde hij dan. ‘Die kale, geschubde staart...’

Je kunt iemand niet discrimineren om zijn staart, vind ik. Trouwens, die eekhoorntjes zitten in het openbaar altijd wel zo kneuterig aan nootjes te knabbelen, maar ik heb ook eens een reusachtige eekhoorn een muis zien opvreten. Het zijn stiekem gewoon bloeddorstige kannibalen, met hun schijnheilige, pompeuze pluimstaart, die vast ook nog krioelt van de vlooien.

‘Bon appétit, jongens’ zei ik dus vriendelijk tegen de ratten onder de bomen van het Museumplein. Ze keken even schichtig op van hun platgetrapte frikandelbroodje, en ik vervolgde mijn weg in de richting van de ijsbaan tegenover het Rijksmuseum. Die wordt daar elk jaar rond deze tijd geïnstalleerd, weer of geen weer. Het was trouwens zonnig en windstil, ideaal schaatsweer op zich, alleen een graad of 15 te warm.

‘Dit kán toch niet?’, riep een meisje van een jaar of 20 schril uit. ‘Een kunstijsbaan, terwijl de aarde opwarmt?’ De jongen naast haar sprak sussend: ‘Dat is vast geen echt ijs, maar plexiglas of zo...’ Tsja. Naast de ijsbaan bevond zich overigens een caféterras met gloeikachels. Het meisje keek ernaar, sprakeloos van woede.

Ja, met dat klimaat loopt het ongetwijfeld slecht af. Wij, mensen, gaan er allemaal aan. Jammer, maar zo leuk waren we nou ook weer niet. Ik passeerde andermaal de scharrelende ratten onder de bomen. Die zullen zich wel redden, dacht ik, ook als wij allemaal dood zijn. Ze moeten dan wel even zelf frikandelbroodjes leren bakken, maar ratten zijn heel slim, dus dat komt wel goed.

Zalig zijn de kalen van staart; zij zullen de aarde beërven.