Ja, presentator Bastiaan Rosman weet het zeker en nee, bi zijn is geen ‘fase’

Wie bi is, lijkt dat steeds te moeten bewijzen. Voor BNNVara-presentator Bastiaan Rosman (28) was het klaar. In een korte documentaire haalt hij het ene na het andere vooroordeel over zijn seksualiteit onderuit. Hij hoopt dat ook middelbare scholieren To be or not to bi te zien krijgen.

Wat vind je het vervelendste misverstand?

‘Dat biseksualiteit fiftyfifty zou zijn, dat je precies evenveel op vrouwen als op mannen valt. Mensen denken vaak dat het om en om moet: de ene keer met een man en dan met een vrouw. Zo werkt het niet. Zelf heb ik, als ik vrijgezel ben, graag seks met vrouwen. Maar een relatie met een jongen ligt me wat beter.

‘Een kutopmerking vind ik: als je met een jongen bent, mis je dan geen vrouw? Nee, ik kíés toch voor iemand? Anders zou ik niet in zo’n relatie stappen. Al moet ik zeggen: de laatste keer dat een relatie met een jongen uitging, zei ik tegen mijn vrienden: nu heb ik weer eens zin in seks met een vrouw.’

Biseksualiteit staat niet vaak centraal in de media.

‘Zo raar, toen ik hieraan begon dacht ik: dit moet al lang zijn gedaan. Maar biseksualiteit wordt meestal alleen beschreven als deeltje van een programma over de queergemeenschap. Ik had graag gewild dat dit programma er was geweest toen ik jonger was. Er waren weinig mensen die ik als voorbeeld kon zien. Ik hoop dat mensen zich erin kunnen herkennen die hetzelfde voelen als ik, en niet weten hoe ze ermee moeten omgaan, net als ik toen ik erachter kwam.’

Hoe ging dat?

‘Vier jaar geleden werd ik voor het eerst verliefd op een jongen. Ik kon altijd wel zien of jongens knap waren, maar had me nooit tot ze aangetrokken gevoeld. Eerst dacht ik: ben ik dan gay? Heb ik mezelf jaren in de maling genomen? Hadden ze toch gelijk op school, dacht ik ook. Ik werd daar gepest. Ik had, zonder het te weten, ADHD en ik was druk en extravert. Jongens reageerden op dat gedrag met: Bastiaan is raar, Bastiaan is gay. De meiden vonden het zielig en zeiden: kom maar bij ons. En dan dachten die jongens weer: zie je wel, hij is homo.

‘Door die verliefdheid was ik helemaal van de leg. Mijn beste vriendin, die zelf bi is, zei: volgens mij ben je bi, maar ga het gewoon lekker uitzoeken. Ik ging met jongens daten en mijn gevoelens voor vrouwen verdwenen niet. Na een jaar wist ik wel hoe het zat. Ik heb sinds kort een relatie met een jongen. Ik vond het eng om het hem te vertellen. Maar hij zegt: dit is jouw gevoel en dat respecteer ik. Als ik met een jongen ben, gaan anderen er al snel vanuit dat ik gay ben, maar hij corrigeert ze als dat gebeurt. Daardoor zie ik dat hij me echt accepteert.’

Je moeder dacht ook dat je misschien toch homo was, blijkt in de documentaire.

‘Dit was mijn eerste gesprek over biseksualiteit met haar. Omdat mijn ouders het meteen prima vonden toen ik uit de kast kwam, heb ik het er weinig met ze over gehad. En met welke vrouw ik seks heb gehad, vertel ik niet aan de keukentafel. Over de jongens met wie ik relaties heb gehad, vertelde ik wel. Dat beïnvloedde dus haar beeld.’

Waarom is het eng om aan een nieuwe partner te vertellen dat je bi bent?

‘Ik heb meegemaakt dat meisjes afhaakten. Ze vonden het te raar. Trouwens ook wel eens meisjes die het zo interessant vonden dat ik dacht: gaat het je om mij, of is dit voor een goed verhaal straks bij je vriendinnen? Jongens zeggen vaker: weet je het wel zeker, is het geen fase? Die hebben in hun hoofd dat biseksualiteit niet bestaat.’

Omdat sommige mannen die niet willen toegeven dat ze homo zijn zich bi noemen?

‘Ja, maar ik ben inmiddels vier jaar verder. Als ik homo was geweest, had ik dat echt wel gezegd. Zowel hetero’s als homo’s lijken soms te willen dat je een kant kiest.’

Een van de geïnterviewden in de documentaire zegt: als biseksueel word je uitgewist.

‘Ja, dat is een stel met een vrouw en een man, van wie de man bi is. Zij worden automatisch als heterostel gezien. Dus ik zei: jullie hóéven er niet voor uit te komen. Dat vinden zij juist vervelend, want biseksualiteit is een deel van wie je bent. Natuurlijk wil je daarvoor uitkomen.

‘Wanneer mensen mij als gay aanspraken, liet ik het lange tijd maar. Nu niet meer. Toen laatst een vriendin een groepsapp aanmaakte met de naam ‘gays en lesbies’, zei ik: ik wil niet zeuren, maar ik vind dit toch vervelend, ik bén niet gay. Ik heb me te veel rot gevoeld doordat ik niet mezelf kon zijn, dat is een keer klaar.

‘Laatst kreeg ik nota bene een berichtje van een biseksuele jongen, die thuis zegt dat hij homo is, want dan snappen zijn ouders het beter. Dat vind ik moeilijk om te horen. Ik wil laten zien dat wij er zijn. Dat iedereen dit kan overkomen. Dat je op je 50ste voor het eerst verliefd kunt worden op iemand van je eigen gender. Want dat is nog iets wat veel mensen niet beseffen: dat seksualiteit zich in de loop van je leven nog kan ontwikkelen.’

3Lab: To bi or not to bi is te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3 en wordt maandag 11 oktober om 23.05 uur uitgezonden op NPO 3.

Onbegrepen groep Volgens dit jaar verschenen onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen zijn biseksuelen een onderbelichte en slecht begrepen groep. Voorbeeld: bijna de helft van de bi+-deelnemers maakt mee dat mensen denken dat hun seksuele oriëntatie tijdelijk is. Een derde maakt regelmatig mee dat mensen denken dat zij ontrouw zijn, terwijl 64 procent monogaam is.

