Ja, mijn voorvaderen stonden in Suriname aan de verkeerde kant. Die wonden zijn er alsnog

Ik ga met mijn theaterteam naar Frederiksdorp, een oude koffieplantage aan de Commewijnerivier. Achter de plantage is een pad in het bos gekapt, dat je met een gids afloopt en dat het leven van Boni verbeeldt: de Boni Trail.

Boni werd als vrij man in het bos geboren, nadat zijn moeder was gevlucht van een plantage, en richtte een succesvol verzetsleger op. Hij was een verzetsheld: de Bonistrijders staken plantages in de fik en bevrijdden de tot slaaf gemaakten. Ze gooiden de molotovcocktail in de koloniale overmacht. We lopen door de trail en we zien tussen de bomen meer dan levensgrote 2D-beelden, die de straffen uitbeelden die de slaven kregen. Een artistieke omzetting van dat wat je niet kunt omzetten. (Needless to say dat je hier geen echte ‘slave experience’ kunt neerzetten. ‘Hier krijg je de Spaanse bok toegediend’; ‘hier word je vastgeketend, naakt, aan 25 mensen van andere Afrikaanse landen wier taal jij niet spreekt, terwijl wij jullie twee uur lang in het bos achterlaten’; ‘hier lig je 24 uur aan de kromboei.’)

Na de trail ploffen mijn saxofonist en ik neer op twee ligbedden aan de rand van het zwembad. Zij, een afstammeling van tot slaaf gemaakten, ik, een afstammeling van Joden die op gruwelijke wijze de plantages runden. Allebei Surinamers. Allebei in de war geschud door dit verhaal. We staren wat naar de bloedmooie omgeving en drinken een cappuccino. De lucht, zo mooi dat je wilt huilen, in scherp contrast met het verhaal dat ik, als kind in Suriname, al zo vaak heb gehoord. Toch blijft er iets knagen, blijft er iets zitten. Je kunt alle boeken over slavernij hebben gelezen en alle Boni Trails lopen, toch blijft er een soort gapend gat in je zitten, als je net als ikzelf in je dna de kapmeswonden voelt die de slavernij heeft achtergelaten. Ja, mijn voorvaderen stonden aan de verkeerde kant. Die wonden zijn er alsnog.

Freddy de bootsman roept ons: we moeten nog op een boottochtje. We fietsen over een door Nederlanders aangelegd dijkje, stappen in een naar Giethoornse punters gemodelleerde boot en Freddy vaart ons met knetterende motor het moeras in, de swamp. Ook wel de swampu genoemd . Midden op onderwatergelopen, uitgestrekte voormalige rijstvelden zet hij de motor af. Onze smoelen vallen open van het getierelier van de sabaku en de tjongtjong. Het is alsof de vogels in dertien talen met elkaar praten, de ene gekke sound na de ander. Ik kijk naar mijn saxofonist: we kunnen een lachje niet onderdrukken. De vogels fluiten ons verdriet de schemerlucht in.

Nina de la Parra woont en werkt deze zomer in Suriname.