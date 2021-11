Isay en Noah Gesser (2002/2005 - 2021) waren onafscheidelijke tegenpolen, broers als yin en yang

Isay (links) en Noah Gesser. Beeld privé-archief

Ze gingen nog even een balletje trappen, die vrijdagavond 30 juli. Maar hun jonge levens eindigden amper 2 kilometer van huis in een flauwe bocht. Een plotse zomerse hoosbui, een slip met de auto, de verkeerde weghelft, een botsing met een taxibusje – ingrediënten voor een noodlottig ongeluk. Isay Gesser zou twee dagen later 19 jaar zijn geworden, zijn broertje Noah was 16.

Ze waren broers zoals alleen broers kunnen zijn: tegenpolen en onafscheidelijk tegelijk. Isay de tevreden baby die al na drie dagen doorsliep, Noah de ontembare druktemaker die niet kon wachten. ‘Als yin en yang’, zegt moeder Angela: ‘Ze hielden elkaar in evenwicht.’

Tot hun 14de sliepen de jongens samen in een bed, terwijl ze een eigen bed hadden. Isay ontfermde zich over zijn jongere broer, vertelt vader Perry. ‘Noah kon onredelijk zijn. Maar hij volgde Isay, omdat hij wist dat z’n broer nooit in zeven sloten tegelijk zou lopen.’

Buitenspeler en spits

Ze groeiden op in IJsselstein, waar ze met voetbal begonnen. Hun posities pasten bij hun karakters: Isay een snelle, dienstbare buitenspeler, een leider in het veld. Noah de doelgerichte spits met enorme wilskracht. ‘Isay was een lieve en opgewekte jongen, vol positieve energie’, zegt Dwight Schenkers, die samen met Perry een voetbalschool leidde. ‘Noah was buiten het veld een heel nette jongen die altijd ‘u’ zei. Maar binnen het veld veranderde hij meteen in een echte winnaar’, zegt Sander van der Kleij, een jaar Noahs trainer bij Alphense Boys. ‘Hij was veeleisend, naar zichzelf en naar teamgenoten. Het was snel duidelijk dat hij niet lang bij ons zou spelen.’

Noah werd op zijn 10de gescout door Almere City, en later door Ajax. Zo onstuimig als hij buiten de lijnen kon zijn, zo serieus werkte hij aan zijn voetballoopbaan. Perry: ‘Hij had een topsportmentaliteit. We hebben hem nooit waker hoeven maken.’ Isay misgunde hem niets. ‘Die zei wel: dat had ik ook gewild. Maar hij was Noahs grootste fan.’

Voetbal was een belangrijk deel van het gezinsleven. Maar in de auto was er gelukkig veel tijd om te praten – zeker niet alleen over voetbal. Noah zat op het vwo, Isay was net begonnen met een hbo-studie rechten. Thuis gameden ze samen en maakten muziek. Hun Indonesisch-Surinaamse wortels waren geen groot thema voor jongens die opgroeiden in de multiculturele gemeenschap van IJsselstein, maar wel een bron van trots.

Kanker

Een grote tegenslag kwam in september 2019. Isay werd benauwd, hoestte veel, moest overgeven. De diagnose: de ziekte van Hodgkin, lymfeklierkanker. Ondanks de chemotherapie bleef hij positief – tot bewondering van Noah. Er werd gepraat over de dood. Bij zijn uitvaart, zei Isay, moest zijn leven gevierd worden. Met Wi Kan Doe, een uitbundig Surinaams dragersritueel – zoals gebeurde.

Een jaar later werd hij genezen verklaard en maakte hij een bucketlist: voetballen in een vriendenteam bij VVIJ, zijn propedeuse halen, een bijbaantje nemen en misschien wel de liefde van zijn leven tegenkomen.

Corona was voor het gezin een verlengstuk van Isays ziekte. Angela: ‘We waren veel samen, daarvoor zijn we erg dankbaar.’ De jongens stonden op het punt de wijde wereld in te trekken, zegt vader Perry. Isay dacht eraan om te gaan samenwonen, voor Noah lonkte een profcontract. Tot die bocht.

Er zijn geen vragen meer, zeggen hun ouders, geen verwijten, geen andere emotie dan rouw. ‘We kunnen trots en liefdevol terugkijken. Het is zoals het is. We krijgen ze niet meer terug.’ Maar de gedachte dat de broers nog steeds onafscheidelijk zijn, waar dan ook, biedt troost. ‘Ze zijn samen gegaan en zullen elkaar nooit loslaten.’