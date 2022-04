Iris is een soort vis op haar surfboard bij Wijk aan Zee

Iris Duvekot Beeld Jan Dirk van der Burg

Iris Duvekot (35), Wijk aan Zee

Iris heeft na twee weken tropisch surfen in Costa Rica haar wetsuit weer uit de kast gehaald voor een maandagmorgensessie in Wijk aan Zee, de surfspot tegenover de staalfabriek. ‘Als je onder de douche staat is het dus ook weleens zwart wat er uit je neus komt, of je hebt een ijzersmaak in je mond, maar dat hoort erbij. In de coronatijd ben ik echt fanatiek geworden. Ik ben fotograaf en had een hoop opdrachten, maar dat ging in één klap naar nul. Toen ben ik veel gaan surfen. In de regen, in de kou, alles.’

Die gewoonte leverde Iris een blij hoofd en een paar sterke schouders op. ‘Vroeger heb ik veel gedanst en had ik heel sterke benen, maar ben nu getransformeerd tot een soort vis.’ En hoewel we vandaag voor Noordzeebegrippen aardige punchy golven hebben, is het wel terugschakelen vanuit het Costa Ricaanse surfklimaat. ‘De zee daar heeft zo’n kracht, het is peddelen voor je leven, maar ik weet inmiddels: hoe goed je ook bent, je gaat áltijd op je bek. Dat maakt je nederig hoor, maar als je het niet probeert, dan leer je het nooit.’