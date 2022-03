Intussen is het hier ook niet makkelijk

Dat het dáár oorlog is, betekent natuurlijk niet dat we hier de boel maar in de soep moeten laten lopen. Fijn dus dat NRC Handelsblad dit weekend zo uitgebreid het ontwrichtende probleem van de ‘burn-outaankopen’ belichtte: stress waarvan je dure dingen gaat aanschaffen die je niet kunt betalen, zodat je nog meer stress krijgt. Sommigen verwarren dit met de aloude aandoening ‘koopziekte’, maar de nieuwe term geeft wel aan hoeveel verwoestender zoiets tegenwoordig uit kan pakken.

[Noot voor redactie: hier graag licht moraliserende maar toch begripvolle slotalinea toevoegen. Ik ontdek zojuist via Instagram dat ik lijd aan ‘stresslaxing’: stress waardoor je tijdens het relaxen niet relaxt, omdat je steeds denkt aan wat je allemaal nog moet. Sommigen verwarren dit met het bekende fenomeen ‘uitstelgedrag’, maar het ligt zoveel gecompliceerder. Gelukkig is er een app voor, of tegen, dus ik hoop eind deze maand de volle 150 woorden weer aan te kunnen. Alvast hartjes en liefde voor jullie medeleven!]