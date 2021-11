Ingrid van Kranen (1966-2021), van discuswerper tot strijder voor inclusie

Ingrid van Kranen Beeld ANP / Novum RegioFoto

Als transgender persoon en blinde discuswerper was Ingrid van Kranen een opvallende verschijning in de paralympische sport. Soms kon het gebeuren dat ze per abuis werd aangekondigd als man in plaats van vrouw. ‘Ze kon daar boos en verdrietig over zijn’, zegt haar trainer Mies Kuipers van Sprint in Breda. ‘Een auto bouw je om, zei ze altijd. Maar een mens transformeer je.’

En ja, natuurlijk hoorde ze ook wel het gesmoes om haar heen. Dat ze een ‘mannenkop’ had, en een ‘omgebouwd wijf’ was. Maar ze was geen vrouw geworden om een ander hoofd te krijgen, zei ze in een interview met het Brabants Dagblad. ‘Maar omdat ik mezelf niet herken in een mannelijk lichaam.’

Van Kranen werd in Bloemfontein in Zuid-Afrika, geboren als Dale, zoon van een Nederlandse vader en een Schotse moeder. Op jonge leeftijd werd Van Kranen uit huis geplaatst. ‘Je kon met Ingrid over van alles praten, maar over de periode in het kindertehuis wilde ze zelfs niet op haar sterfbed vertellen’, zegt Kuipers. ‘Het moet vreselijk zijn geweest.’

Na een technische studie werd Van Kranen ingenieur op olieplatforms, trouwde en kreeg twee dochters, maar raakte alles kwijt na een aanrijding waarbij ze blind werd: haar baan, haar huis en uiteindelijk ook haar gezin.

Ze belandde op straat, waar ze drie jaar lang de kost verdiende door te spelen op een panfluit, tot ze steeds vaker prooi werd van overvallers. Ze besloot haar geluk te gaan beproeven in het land van haar vader.

Aanvankelijk verbleef Van Kranen in een opvangcentrum in Vlissingen. Later verhuisde ze naar Vught, waar ze een bestaan opbouwde en na jarenlange gesprekken met een psycholoog eindelijk hardop durfde uit te spreken wat ze al jaren voelde: dat ze in een verkeerd lichaam geboren is. In 2006 werd Dale van Kranen Ingrid van Kranen: de voornaam van haar psycholoog.

Kuipers zegt dat ze na haar operatie heeft gevraagd of het moeilijk was om er vrouwelijk uit te zien. ‘Als blinde is het leven al één grote hindernis, zei ze. Dan ga je niet ook nog eens op hakken lopen.’

Paralympische Spelen

Nadat Van Kranen zich had toegelegd op discuswerpen, een sport die perfect bij haar grote gestalte paste, vond ze in Sprint een vereniging waar haar voorkomen geen item was. En in Mies Kuipers een geduldige trainer die haar op het juiste spoor zette. Het leidde in 2014 tot deelname aan de Paralympische Spelen in Rio, het allerhoogste podium denkbaar.

Haar deelname voelde als een grote overwinning. Al viel het resultaat, een negende plek, een beetje tegen. ‘Net op het moment dat zij moest werpen, lag er een Braziliaan voorop bij de 5.000 meter voor rolstoelers’, vertelt Kuipers. ‘Door het kabaal kon ze mijn aanwijzingen niet meer horen, essentieel voor een blind iemand.’

Na Rio stopte ze met discuswerpen en ontpopte zich als inclusie-strijder. Zo sleepte ze de drogisterijketen Kruidvat voor de rechter, omdat personeel weigerde haar aan de arm te nemen om haar door de winkel te begeleiden. Het College voor de Rechten van de Mens stelde haar in het gelijk.

Afgelopen juni bleek ze uitgezaaide longkanker te hebben. Daarna ging het snel bergafwaarts. Ingrid van Kranen overleed op 20 oktober op 54-jarige leeftijd.

‘Een topsportvrouw met een dijk van een karakter’, zo werd ze in één van de overlijdensadvertenties beschreven. De dagen voor haar uitvaart lag ze opgebaard in haar blauw-oranje trainingspak van de Spelen in Rio. Het was haar favoriete outfit.