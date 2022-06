‘Ineens zag ik mijn naam tussen haar papieren’

Beeld Anne Stooker

‘Het was hoogzomer, mijn maat Frits en ik reden in de noodhulpdienst door Zwolle. We waren goedgemutst, ik was uitgelaten omdat ik de volgende dag op vakantie zou gaan.

‘De meldkamer stuurde ons naar antikraakwoninkjes waar de brandweer stond wegens een gasincident, er moest een deur worden opengemaakt. Wij waren jong en enthousiast, dus een deur intrappen was een leuk klusje. Frits reed er naartoe, ik strikte mijn veters op het dashboard en zei: ‘Dat gaan we even fiksen.’

‘De brandweer wachtte ons op. Ik zette mijn voet op de deur ter hoogte van het slot, gaf een flinke hengst en trapte hem in één keer open. De brandweer ging naar binnen, constateerde dat het om koolmonoxide ging, gooide alle ramen tegen elkaar open en zei tegen Frits en mij: ‘Er ligt iemand onder de douche.’

‘Onder het nog stromende douchewater lag een jonge vrouw met haar rug naar ons toe. We zagen meteen dat ze dood was, ze was al blauw. Een oude geiser had die koolmonoxide veroorzaakt, ze was gewoon in elkaar gezakt.

‘Ik had nog niet veel doden gezien en stond daar met tegenstrijdige gevoelens. Dat lijk maakte veel indruk, maar ik had ook nog steeds het gevoel: straks heb ik vrij, vakantie.

‘We vroegen om de recherche en de technische opsporingsdienst en gingen op zoek naar identiteitspapieren: wie was deze vrouw? Tussen een stapeltje papieren op de schoorsteenmantel zag ik ineens een proces-verbaal met mijn naam eronder. Wat raar, dacht ik. Het was een getuigenverklaring die ik zelf had opgenomen. Vervolgens zag ik de naam van de getuige en dacht: verdomme, die ken ik!

‘Een week daarvoor had ik aan het ziekenhuisbed gezeten van een jongen die in de binnenstad van Zwolle klappen had gekregen. Aan het bed zaten ook zijn vriendin en haar moeder. Ik had de getuigenverklaring opgenomen van die vriendin, die de mishandeling had zien gebeuren.

‘Ondanks de omstandigheden hadden we een heel leuk contact daar aan dat ziekenhuisbed. Want de zaak was rond, de verdachte aangehouden, met die jongen ging het naar omstandigheden goed, dat meisje was heel liefdevol naar hem toe en het gesprek tussen ons verliep plezierig.

‘Ik keek naar haar naam in dat proces-verbaal en dacht: jezus, ja, dat is zij. Dat hakte erin. Die moeder had in het ziekenhuis verteld dat ze onlangs weduwe was geworden. En nu haar dochter, wat een ellende. Ik liep terug naar de douche. Nog steeds herkende ik haar niet, maar ze was het wel, heel gek.

‘De technische recherche nam het van ons over. De adjudant zou het slechtnieuwsgesprek met de moeder gaan doen, want wij waren erg jong. Het was kort nadat ik begin jaren tachtig in dienst was gekomen. We reden weg en zeiden tegen elkaar: ‘Wat een kloteklus. Dit stond verdomme niet in de folder.’ In dat bonnetje in de tv-gids waarop ik bij de politie heb gesolliciteerd stonden mooie verhalen, maar dit stond er niet bij. Het was nog in de tijd van we zijn sterk, stoer en dapper, over gevoelens praatte je niet. Ik heb die dienst afgesloten, ging op vakantie en had het er nooit meer over.

‘Tot zo’n tien jaar later, ik was geswitcht van de surveillancedienst naar communicatie bij de politie en volgde twee avonden per week een deeltijdopleiding journalistiek voor de functie van persvoorlichter. Tijdens het vak taalbeheersing kregen we een schrijfopdracht. ‘Schrijf een verhaal met emotie erin’, zei de docent en ze zette een treurig stuk muziek op, iets stemmigs, klassiek, met cello’s en violen, heel zwaarmoedig. Wat je op dat moment voelde, daarover moesten we een verhaal schrijven.

‘Ik dacht aan die jonge, mooie, vrolijke, dode vrouw onder de douche en ineens brak ik. Totaal onverwacht. De tranen liepen over m’n wangen. Ik zei tegen de docent: ‘Ik schrijf het thuis op, dit lukt me nu niet.’ Intens verdrietig heb ik thuis dat hele voorval voor het eerst van me af geschreven.

‘Deze gebeurtenis heeft me in twee opzichten veranderd. Een dode zien is voor mij altijd gekoppeld aan dat incident. Ik kan de woorden ‘hij of zij ligt er mooi bij’ echt niet horen. Een lijk is voor mij nooit mooi en altijd gekoppeld aan die jonge vrouw onder de douche. Bij mijn eigen dode vader en andere bekenden – altijd komt die dwangmatige gedachte terug: herken ik hem of haar?

‘En ik besefte: emotie duw je niet zomaar weg. Ik vond het raar dat de schok na tien jaar ineens weer bovenkwam. Ik denk dat het komt omdat ik dat destijds heb weggedrukt; ik wilde vrolijk zijn, ik wilde vakantie. Maar je lichaam trapt daar niet in. Emotie gaat niet altijd vanzelf weg, bij niemand van ons, je moet daar aandacht aan besteden. Erover praten. Hulp vragen. Want vroeg of laat haalt het je in, rechts en hard.’