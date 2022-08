‘Ineens was ik verdachte. In de krant heette ik Vera K. –verschrikkelijk’

Beeld Anne Stooker

‘Mijn maatje Kevin neemt het zichzelf nog steeds kwalijk. We hadden samen avonddienst. Onderweg naar een melding over een verwarde man stopte hij even bij het bureau omdat hij naar de wc moest. Hij was op de motor, ik reed in onze dienstauto vast door.

‘In de bewuste straat herkende ik meteen de verwarde man van het signalement. Hij vloog een voorbijganger aan, pakte die bij z’n strot en schreeuwde hysterisch. Ik sprong ertussen, maar kreeg ze niet uit elkaar en vroeg via de portofoon om versterking. Die man leek psychotisch. Omdat hij de voorbijganger probeerde te wurgen, spoot ik pepperspray in zijn gezicht. Daar reageerde hij niet op, terwijl het slachtoffer meteen traanogen kreeg. Wel liet de verwarde man los. Hij rende weg, gillend over de duivel.

‘Politie! Staan blijven!’, riep ik, want ik wilde niet dat hij in die toestand de wijk in zou rennen. ‘Ga op de grond liggen!’ Dat deed hij. ‘Handen op je hoofd!’ Hij lag een paar meter voor me op de stoep met zijn hoofd naar me toe. Er was weinig ruimte, links van me stonden auto’s geparkeerd, rechts stonden huizen en veel omstanders die op de herrie waren afgekomen. Ik dacht: ik heb hem onder controle. Ik hoorde al sirenes dichterbij komen.

‘Ineens tilde die man zijn hoofd op. Hij keek me aan... Die angstaanjagende blik vergeet ik nooit meer. Hij keek dwars door me heen. Plotseling sprong hij op, riep: ‘Ik ben niet bang voor je!’ en rende met zwaaiende armen op me af. Ik liep achteruit, iemand zei: ‘Pas op, hij heeft een mes.’ Ik wist: een psychotische man tegen een vrouw, dat verlies ik. Het is hij of ik. In een split second trok ik mijn wapen, automatisch, zonder tijd om na te denken, en schoot. Ik raakte hem in zijn borst, maar hij stopte niet. Ik schoot nog een keer en raakte hem in zijn gezicht, net onder zijn oog. Hij zakte vlak voor me in elkaar.

‘Ik greep mis toen ik wilde melden dat ik had geschoten; mijn portofoon was gevallen. ‘Bel 112!’, riep ik naar omstanders terwijl ik de man, die nog bewoog, onder schot hield. Op dat moment arriveerde Kevin op zijn motor. Hij nam alles van me over en vroeg om een ambulance. Ik stond daar in shock en dacht: Ik heb iemand doodgeschoten, straks zie ik mijn zoontje nooit meer.

‘Ik moest mijn wapen inleveren. De volgende dag werd ik op het bureau zeven uur lang verhoord door de rijksrecherche: ‘Hoe voelde je je gisteren? Welke meldingen heb je allemaal gehad? Doe je altijd je schietoefeningen?’ Ze vertelden me dat het slachtoffer stabiel was, maar dat hij nog steeds in een psychose verkeerde.

‘Dat was in juli 2014. Een half jaar later oordeelde de rijksrecherche dat ik had gehandeld uit noodweer. Dat was een opluchting, je wilt het afsluiten, je wilt verder. Maar al snel hoorde ik dat de ouders vervolging wilden afdwingen via een artikel 12-procedure. Dat was echt een hel. Het hele onderzoek moest opnieuw. Ik werd bang. Bang voor een veroordeling en dat ik dan nooit meer dit prachtige werk zou kunnen doen.

‘Ineens was ik verdachte. In de krant heette ik ‘Vera K.’ – verschrikkelijk. Ik kreeg mijn wapen terug en werkte in afwachting van het proces gewoon door, maar ik ging stuk van binnen.

‘Op de zitting, pas twee jaar later, vroeg de rechter waarom ik niet was omgedraaid en weggerend. ‘Ik ben een politievrouw’, antwoordde ik. ‘Ik ben er om mensen te helpen en te beschermen, ik ren niet weg.’ Ik keek omhoog en zag dat de publieke tribune vol collega’s zat, als een warme deken.

‘De vader sprak namens die verwarde man, hij was doof geworden aan een oor en behoefde nu nog meer zorg dan voorheen. Dat raakte me. Ik kreeg het laatste woord en zei: ‘Ik had dit niet gewild. Maar ik kon echt niet anders.’ Geëmotioneerd vervolgde ik: ‘Ik ben moeder, de afgelopen jaren stond mijn leven stil. Ik heb niet de moeder kunnen zijn die ik had willen zijn.’

‘Twee weken later was de uitspraak: wederom noodweer. Mijn teamchef omhelsde me. Sinds dit incident ben ik hyperalert op onberekenbaar gedrag. Iedere politieman en -vrouw weet dat er een keer een moment kan komen dat je moet schieten. Maar als je het echt meemaakt, daarop kan niemand, geen enkele training, je voorbereiden.

‘Het klinkt raar, maar dit incident heeft me ook veel gegeven. Ik sta sterker in het leven. Wat me veel vertrouwen geeft, is dat ik heb gehandeld zoals ik ben opgeleid. De een verstijft in een kritieke situatie, de ander vlucht. Maar ik bleef staan en schoot. Als het er echt op aankomt, weet ik nu, dan handel ik. Ik loop niet weg. Maar ik hoop dat het nooit meer zover komt.’