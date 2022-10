‘Ineens was het genoeg. Ik reed heel hard achteruit’

Die Ene Melding - Illustratie: Anne Stooker Beeld Anne Stooker

‘Ik bekeek een filmpje. Zes vrienden zitten op een picknickkleed in een Zaans park gezellig te kletsen. Een jongen loopt ernaartoe. Hij wordt gefilmd door een vriend. En dan gebeurt er iets verschrikkelijks: ineens schopt die jongen een van die picknickende vrienden, een tengere Koreaanse puber, zonder waarschuwing, zonder aanleiding, keihard in z’n gezicht.

Die Koreaan zakt buiten westen in elkaar. ‘Knock-out!’, roept de filmende vriend van de schopper. ‘Kankerchino!’

‘Ik voelde een enorme woede. Ik ben zelf een in Nederland geboren Chinees, ik weet hoe het voelt als je wordt gediscrimineerd om je uiterlijk. Dat filmpje was gemaakt tijdens de coronapandemie, toen Chinezen overal de schuld van kregen. Maar dus ook Koreanen, Japanners, Indonesiërs, alles wat een beetje op Chinezen leek, kreeg de schuld van het virus.

‘Familieleden van mij werden uit de bus geweerd. In Wageningen werd een Chinees meisje met de dood bedreigd, in Tilburg werd iemand in elkaar geslagen. Aziatische mensen werden beschimpt en in hun gezicht gehoest, waarbij de dader ‘corona!’ riep.

‘In mijn jeugd in Amsterdam-West werd ik bijna dagelijks uitgescholden of in elkaar geslagen. Leerkrachten deden niks. Ze zeiden: iedereen wordt weleens gepest, ook roodharigen of kinderen met een beugel. Maar ik dacht steeds: dit is anders. Ik kan niet veranderen hoe ik eruitzie. Dit bén ik.

‘Ik ging op een vechtsport en dat veranderde mijn houding en uitstraling, daarna was het pesten min of meer over. Maar toen corona kwam begon het weer: ‘Sambal bij?’, dat afgezaagde cliché, net als de r als een l uitspreken. Zó flauw joh.

‘Door mijn afkomst ben ik lid van het landelijk netwerk van politiemensen met een Chinese achtergrond. Wij maken net iets makkelijker contact met Aziaten, dus ik besloot de familie van die neergeschopte Koreaan te bezoeken. Met een wijkagent van het basisteam Zaandam, Leo, ging ik ernaartoe. Leo wist alles van de strafzaak en kwam in z’n motorpak, ik was gewoon in burger en kwam vooral polsen hoe het ging. De moeder van die jongen deed open. Hun huis ziet er Aziatisch uit, met zo’n mooie opiumtafel en met zijde beplakte rollen aan de muur waarop Chinese karakters zijn getekend. Sommige kon ik lezen. ‘Wat wonen jullie mooi’, zei ik, ‘ik ga hier nooit meer weg.’

‘Ze moesten lachen. Ik stelde ons voor en ze vertelden dat die schop fysiek en psychisch hard was aangekomen. Het scheelde weinig of hun zoon, pas 16 jaar, was tegen zijn slaap getrapt, dat kan fataal zijn. Hij vroeg zich af: waarom? Hij had niks fout gedaan. Psychisch was hij in de knoop geraakt en daar krijgt hij begeleiding voor.

‘Ik heb hem uitgelegd dat ik vroeger precies dezelfde dingen heb meegemaakt. Dat je je op zo’n moment niet welkom voelt in je eigen land. Dan denk je: ik ben hier geboren, ik eet boerenkool met worst, ik spreek Chinees met een Amsterdams accent en nog hoor ik er niet bij. Het contact verliep heel prettig, ze vonden het fijn dat we waren gekomen.

‘Na dat schopincident kwam bij mij oude pijn in volle hevigheid terug. Ik liep over straat met mijn vrouw, zij is volbloed Chinees, en ja hoor, we hoorden de hele Chinese menukaart voorbijkomen, van bamibal tot weetikveel. Ik droeg een Chinese bloes en ging in mijn cabrio bij McDonald’s een ijsje halen, toen twee volwassen kerels ‘tjing tjang tjong’ riepen. Normaal kan ik rustig met dit soort grapjes omgaan, maar ineens was het genoeg. Ik gaf gas, reed heel hard achteruit en stopte vlak voor hun auto. Ze schreeuwden ‘Hé, wat doe je nou?’

Mijn emmertje liep even over. Ik kreeg een kort lontje, ook tegenover collega’s. Ik dacht: wacht effe Han, dit gaat niet goed. Ik moet professioneel met discriminatie omgaan, anders ben ik als werktuig – want zo zie ik mezelf – voor de politie niet bruikbaar. Ik mag niet meegaan in de pijn van anderen.

‘Maar ergens in mij zit die frustratie dus nog steeds. Wat voor mij een goede pleister is, is dat ik als lid van het Landelijk Chinees Netwerk de Aziatische gemeenschap kan steunen. Ik steek daar veel energie in, ook buiten diensturen. Het komt uit mezelf. Ze noemen dat zhong xin, wat betekent: het komt uit het midden van je hart.

‘De mooie contacten maken het voor mij mogelijk om te gaan met de pijn die ergens nog steeds in mij zit. Met de Koreaanse familie is een diepe vriendschap ontstaan. We werden uitgenodigd om te komen eten en andersom ook. Ze nodigden me uit mee te gaan naar de opening van de tentoonstelling Korean Wave, over de Koreaanse cultuur, in Museum Volkenkunde in Leiden. De Koreaanse ambassadeur opende die. De ouders van de geschopte jongen stelden me aan de ambassadeur voor. Niet als politieman, en ook niet als iemand van het Chinees netwerk. Ze zeiden: ‘Dit is Han Tsai, hij is een vriend.’’