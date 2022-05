Ineens heb je het: je wordt scheetacteur

De blitse waggie waarin ik een slinger naar huis kreeg, was uitgerust met een divers arsenaal aan scheetgeluiden. Via een enorm ledscherm koppelde de chauffeur ze aan haar richtingaanwijzers. Gingen we linksaf, dan sijpelde er een zachte gemene pffffrrrrr uit de hightech speakers. Rechtsaf: een bevrijdende toeeet!

Het viel mij niet zwaar om hierin de rechtvaardiging te zien van die nakende apocalyps waar je tegenwoordig zo vaak over leest. Het water staat de mensheid aan de lippen, de rampen rollen ons tegemoet, toch zetten we onze intelligentie en creativiteit in om geprivilegieerde automobilisten te vermaken met levensechte flatulentie. Eigenlijk heb je die ondergang dan gewoon ruimschoots verdiend.

Vermoedelijk had ik dit standpunt iets geloofwaardiger uitgedragen als ik niet bij elke afslag stompzinnig had zitten hinniken, terwijl ik me intussen afvroeg of ik mezelf, aangezien straks niemand meer kan lezen, zou laten omscholen tot scheetacteur. Kennelijk is er vraag naar, en volgens mijn vrouw ben ik ervoor geboren.