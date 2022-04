Ineens bedacht ik dat er door twee jaar corona iets was veranderd: ik vond jurken stom

Ik had al een keer gedanst op een feestje (erg kort, een uur, maar toch) en wat kleinschalige verjaardagen bijgewoond, maar nu was het dan toch tijd voor een echt feest, in een grote zaal, met veel mensen.

Ik keek in mijn kast. Ik was niet zo iemand die in de lockdowns alleen nog maar joggingbroeken droeg, ik droeg gewoon hetzelfde als altijd, maar ik heb altijd al een nijpend tekort aan feestkleding gehad. Ik ben niet het type dat in het weekend van club naar afterparty gaat, bovendien vind ik feestkleding niet lekker zitten.

Ik snap niet waarom, maar feestkleding is altijd opgetrokken uit honderd procent polyester of honderd procent pailletten, soms allebei tegelijk, en beide materialen zijn heel onprettig. Iets met pailletten is feitelijk een maliënkolder, en als je gaat dansen in iets van polyester, voel je na één nummer het zweet over je rug gutsen. Daarbij wil ik opmerken dat polyesterzweet iets heel anders is dan gewoon zweet.

Ik nam mijn dochter mee op een rondje langs de winkels. Toen ik mezelf dan toch maar in een jurk met pailletten had gehesen, zei ze dat ik ‘extra’ was. Extra betekent dat je teveel bent. Nu vindt mijn dochter mij al gauw teveel, want ik ben haar moeder, maar toen ik in de spiegel keek, besefte ik dat ze gelijk had.

We kwamen thuis met niets, en ik begon kleding uit de dozen onder in mijn kast te trekken, waar alles in zit wat ik nooit draag. Ik vond een korte jurk die ik redelijk vond staan. ‘Er is een leeftijd waarop je geen korte jurken meer aan kan’, zei nu niet alleen mijn dochter, maar het hele gezin. In koor.

Ik was het niet met ze eens, maar voelde tegelijkertijd de angst dat de rest van de wereld het wel met ze eens zou zijn, ik wilde ze een lesje leren maar tegelijkertijd wilde ik die jurk nu uittrekken: dit zijn de dilemma’s van een feminist van eind veertig met een korte jurk aan.

Ineens bedacht ik dat er door twee jaar corona wél iets was veranderd: ik vond jurken stom. Ik had honderd procent zeker twee jaar geen jurk gedragen, en begreep niet meer waarom mensen dit kledingstuk ooit hadden omarmd. Met een panty eronder, ook nog: zo omslachtig. Ik vond de panty bij nader inzien ook een belachelijke uitvinding.

Zo zie je dat mensen door twee jaar corona veranderen. Ze gaan niet minder vliegen, ze hebben leraren en verpleegkundigen geen opslag gegeven, ze maken meer ruzie dan ooit, maar jurken willen ze niet meer aan. Hakken ook niet, trouwens.