Ine Boermans heeft het ingewikkelde bestaan uit haar tragikomische roman zelf ook meegemaakt

Ine Boermans .visagie : Patricia van Heumenstyling : Analik BrouwerAssistent: Isabel BohleMet dank aan Egbert en Albert Dekker voor de locatie in Westerbork Bank horizontaal: Kostuum: Zara, Gympen: All starts (Ine) Beeld Jouk Oosterhof

Waneer Ine Boermans (46) als twintiger weer eens urenlang onder de douche zat te huilen om een man kon ze tegelijkertijd al wel een beetje om zichzelf lachen. Het melodramatische glas rode wijn dat ze erbij dronk deed het ’m. ‘Ik noem het altijd een soort luxe zwelgen. Zo lang als ik in die tijd met een glaasje wijn onder de douche bleef staan, daarvoor zou je met die hoge gasprijzen van nu miljonair moeten zijn.’

Wat ze vooral met ‘luxe’ bedoelt: liefdesverdriet is overzichtelijk verdriet, van voorbijgaande aard, anders dan het verdriet om haar moeder die plotseling overleed toen Boermans 21 jaar was. Die gebeurtenis veranderde iets aan haar verliefdheden, en aan het liefdesverdriet dat er steevast op volgde. ‘Vanaf haar dood leek mijn hele bestaan aan elkaar te hangen van de ene na de andere ongecontroleerde, onmogelijke verliefdheid, het ene na het andere extreme verdriet. Het voelde alsof mijn moeder elke keer opnieuw doodging, alsof ik het rouwen om haar opnieuw beleefde.’

In haar nieuwe roman Het liefdesinterbellum heeft hoofdpersoon Lot er een woord voor bedacht: remournen. Achteraf, denkt Boermans, waren al die verliefdheden op mannen met wie het waarschijnlijk toch nooit wat zou worden, het volledig gaan voor de mislukking, een manier om de leegte te vullen die haar moeder had achtergelaten en het verdriet om haar te dempen. ‘Die liefdes duurden tussen de 48 uur en drie jaar. Dat ik mijn moeder vreselijk miste, was een gevoel dat ik zoveel mogelijk op afstand wilde houden. Door 90 procent van de tijd alles absorberend liefdesverdriet te hebben, lukte dat vaak ook wel. Toch kwam er altijd een fase waarin de rouw het overnam.’

Ine Boermans debuteerde vorig jaar met de roman Een opsomming van tekortkomingen, die gaat over het gemis van familieleden en begint met de zin ‘In de wachtkamer ruikt het naar wc’s die te weinig zijn doorgespoeld’. In de complimenteuze recensies was er telkens lof voor haar oog voor dat soort absurde details, haar zinnen waarin geen woord te veel staat en haar droogkomische toon. ‘Boermans houdt het luchtig, maar eigenlijk vertelt ze een loodzwaar verhaal’, schreef NRC, die vier ballen gaf. ‘De lichtheid wordt ernstig genomen en de zwaarte wordt licht gebracht: dat maakt de roman zo krachtig.’

Na het verschijnen van haar eerste boek schreef ze columns in de Volkskrant, kreeg ze een vaste column in de VPRO Gids en ontving ze een beurs van het Nederlands Letterenfonds om aan haar tweede roman te werken. Boermans, klooiend in de keuken van het nieuwbouwhuis in Groningen waar ze woont met haar man en twee zoons: ‘Van de beurs heb ik dit koffiezetapparaat gekocht, maar ik snap nog steeds niet helemaal hoe het werkt.’

Ze schrijft fictie, maar er zijn veel raakvlakken met haar eigen familiegeschiedenis. Lot kampt met angsten en dwanggedachten en heeft weinig familiegeluk gekend. Ze is net als Boermans enig kind, haar ouders gingen uit elkaar toen ze 4 was, haar moeder overleed op haar 21ste, en eens in de zoveel tijd ontvangt ze een lange brief van haar disfunctionele, manipulatieve vader waarin hij al zijn teleurstellingen over haar uiteenzet. Uit Een opsomming van tekortkomingen: ‘Je hebt mensen die om de zoveel tijd hun huwelijkse beloftes hernieuwen, mijn vader hernieuwt om de zoveel tijd zijn besluit om mij niet meer te willen zien.’

Wat schreef je vader in zijn brieven?

‘Hij somde op waarom ik zijn ogen faalde als mens en als zijn dochter. Letterlijk dingen uit de brieven die Lot in het boek ontvangt: ‘Aangezien je al deze dingen doet en zo bent, wil ik je niet meer zien.’ Ik was vooral heel vaak niet dankbaar genoeg voor dingen. Ik was niet dankbaar voor de boterhammen met sardientjes die hij vroeger voor mij had gemaakt. Altijd weer die sardientjes. In zijn laatste brief, die kreeg ik rond 2019, haalde hij ze er ook weer bij. Hij bleef ook maar aan de gang over mijn moeder. Mijn ouders zijn in totaal twaalf jaar samen geweest en gingen uit elkaar op mijn 4de. Op een bepaald moment was ik 24 en ging het er nóg over. ‘Je bent net als je moeder’, schreef hij dan. Dat was natuurlijk niet goed.’

Toen haar moeder in 1999 overleed, woonde Boermans op kamers in Groningen, waar ze een opleiding volgde aan kunstacademie Minerva. ‘Op een vrijdag kwam mijn moeder thuis uit haar werk, ze had een avonddienst gedraaid. Ze voelde zich niet zo lekker, vroeg mijn stiefvader of er nog een biertje koud stond, en een half uur later viel ze dood neer. Ze is overleden aan een inwendige bloeding na een gescheurd aneurysma. Ik moest er later nog wel om lachen, dat ‘Staat er nog een biertje koud?’ haar laatste woorden waren.’

Met haar vader was het contact in die tijd al stroef, al zag ze hem nu en dan wel en was hij ook aanwezig op de begrafenis van haar moeder. Zijn brieven kwamen vooral na haar dood. ‘Sindsdien was het: óf hij wilde me nooit meer zien, óf we hadden weer een tijdje contact. Dan begon ik nooit over de brieven die hij me stuurde. Ik nam het zoals het kwam, ik was allang blij dat ik weer iets van familie had.’

Haar tweede roman gaat over de invloed van rouw op de vicieuze relatie-liefdesverdrietcirkel van Lot, die zich optrekt aan de korte fase tussen een verbroken relatie en een nieuwe liefde. ‘Want ergens, vlak na de mislukking, na het allerergste liefdesverdriet, vlak nadat ik dacht niet meer te kunnen leven met deze weerzinwekkende, fysieke pijn – een pijn waarbij ik de dood van mijn moeder in elke vezel van mijn lijf opnieuw beleefde –, vlak na drie, vier of vijf weken huilen op de bank, onder de douche, op de fiets en stiekem tijdens mijn bijbaan, zittend achter de toonbank of liggend op de zitzak in de kelder, vlak nadat de rouw in elke vezel opnieuw was beleefd, daar gloorde een groot gevoel van vrijheid en nieuwe mogelijkheden.’

Boermans: ‘Het liefdesinterbellum is dat kleine stukje tijd waarin je geen liefdesverdriet meer hebt en je jezelf nog niet afhankelijk hebt gemaakt van een nieuwe verliefdheid. Dat vrije gevoel vond ik persoonlijk altijd heerlijk. Ik hield net als Lot erg van het nachtleven, en in het liefdesinterbellum lagen er kansen in elke disco.’

Maar die fase duurde dus nooit lang.

‘Nee, als het te lang duurde voelde ik me uiteindelijk toch weer alleen en miste ik mijn moeder. Dan werd ik toch graag weer verliefd. Je hoort mensen weleens zeggen dat ze nooit verliefd worden. Nou, dat vind ik echt heel... ja, wonderlijk. Maar het kon bij mij dus ook zo weer over zijn. Mijn moeder zei altijd: ‘Ine, jij bent net een blikken pannetje: zo heet, zo koud.’

Ine Boermans .visagie : Patricia van Heumenstyling : Analik Brouwerkleren : Jasje met blauwe bloemen print: Hunk�n Beeld Jouk Oosterhof

‘Die obsessieve verliefdheden vraten me helemaal op. Er was bijna geen ruimte voor iets anders. Ik ben na de kunstacademie ook nooit bezig geweest met het nastreven van een carrière. Ik verhuisde naar Amsterdam en ik deed maar wat, want ik was verliefd. Als een relatie goed voelt, heb je de rust en ruimte om je aandacht op andere dingen te richten, maar dat was bij mij nooit zo.’

Wat hadden de mannen op wie je viel gemeen?

‘Eigenlijk niks, behalve dat ze misschien zelf ook helemaal niet in staat waren tot een gedegen relatie met mij. Ze hadden allemaal zo hun eigen problemen. Het waren geen verschrikkelijke mannen hoor, geen Lil Kleine-achtige toestanden. Een lieve man met een alcoholprobleem, een prima jongen die totaal niet van kunst hield. We pasten gewoon niet bij elkaar, maar ik had niet veel nodig om helemaal verliefd te worden.

‘Ik ging relaties aan met mannen van wie iedereen om mij heen, inclusief ikzelf, al wist dat het nooit serieus kon worden. En ik had altijd de ‘verlaat de relatie zonder te betalen’-troef in handen. Als iemand leuk en aardig is, maar wel een alcoholprobleem heeft, kun je als de relatie uitgaat altijd zeggen: maar hij drinkt ook veel te veel. Je hoeft niet kritisch naar je eigen aandeel te kijken, je kunt het altijd bij de ander laten.’

Wat miste je na haar dood het meest aan je moeder?

‘De rust van iemand die er altijd voor je zal zijn. Het onvoorwaardelijke. Iemand die zegt dat je schoenen oud zijn en nieuwe met je gaat kopen. Of die te hulp schiet als je weer eens afgesloten wordt van je telefoon – ik was zo iemand die rekeningen te laat betaalde.

‘Ik kan niet zeggen dat ik ‘het warme nest’ miste waaraan mensen soms refereren als het over hun ouders gaat, ik miste echt mijn moeder. Mijn moeder was in haar eentje het warme nest, en zij was er opeens niet meer. Mijn hele familie was in één keer dood.

‘Ik kan me het fysieke gevoel van vlak na haar overlijden nog precies herinneren. Mensen hebben het weleens over een shock waarin je terechtkomt als je hoort dat er een dierbare dood is, maar ik besefte meteen wat dit betekende en heb alleen maar gehuild. Ik merk dat het me nu weer... Niet opschrijven hoor: ‘Boermans wordt emotioneel.’’ Herpakt zich meteen. ‘Ik vond mijn moeder gewoon een superleuke vrouw, ook al ergerde ik me er dood aan dat ze me veel te vaak belde. Toen ze stierf, realiseerde ik me direct dat ze dat nu nooit meer zou doen.’

Ze maakte er later voor een solotentoonstelling in Amsterdam een werk over, waarbij ze berichten achterliet aan het antwoordapparaat van haar moeder – de enige opname van haar stem die ze na haar dood had.

Haar vader heeft ‘een nogal narcistische persoonlijkheid’ is intussen haar conclusie, gesterkt door de psycholoog met wie ze over hem sprak. Haar moeder omschrijft Boermans als ‘een hippie-achtig type’: een tikkeltje onaangepaste vrouw met een oude Eend, die soms op blote voeten door het dorp liep en die haar dochter ’s ochtends gerust in pyjama naar school reed als dat zo uitkwam. Ze werkte als gevangenisbewaarder in Norgerhaven, de gevangenis in Veenhuizen.

Boermans: ‘Mijn moeder trok na de scheiding van kutdorp naar kutdorp. Om het weekend ging ik naar mijn vader in Wezup en toen ik 12 was ben ik bij hem gaan wonen, eigenlijk alleen maar omdat hij dat graag wilde en dat heeft afgedwongen. In Oosterhesselen ging ik naar de dorpsmavo. Mijn vader was superteleurgesteld dat ik naar de mavo ging en niet naar het vwo. De dorpsmavo was een leuke school, in de middle of nowhere. Iedereen was raar, iedereen had slechte kleren aan, dus qua pesten was er geen beginnen aan. We keken er Keek op de week, en de cultserie Let the blood run free.

‘Alle scholen in Drenthe waar ik eerder heenging waren verschrikkelijk. Vooral die in Coevorden en Hoogersmilde waren afschuwelijk.’

Waarom?

‘Ik werd er heel erg gepest. Met slaan en opwachten na school. Ik had rood haar, en mijn rare moeder en ik weken af van de norm. In Hoogersmilde geloofde iedereen in God, of dat leek in ieder geval zo, en wij niet. Ik wil geen mensen in Drenthe beledigen, maar wat meer diversiteit zou Drenthe denk ik wel goed doen. En dan bedoel ik diversiteit op alle gebieden.’

Boermans kreeg veel mails van lezers die zich in Een opsomming van tekortkomingen herkenden. ‘Ze schreven over de invloed van hun eigen moeders of vaders op hun leven, soms heel uitgebreid. In het begin raakte ik er een beetje van in de stress. Ik had het gevoel dat ik iets moest terugdoen, tot een vriend zei: ‘Maar je hebt je boek al geschreven, toch?’ Ik schreef hen wel altijd terug. Wat ik vaak antwoordde: ‘We zijn niet alleen, daar ben ik ondertussen wel achter.’

Zelf heeft ze zich eenzaam gevoeld, zegt Boermans. ‘Als je moeder doodgaat, dan is het wel fijn als je vader er is.’ Zoals Lot zegt in Het liefdesinterbellum: ‘Mijn vader stapte net zo gemakkelijk uit mijn leven als mijn moeder doodging.’ De laatste jaren heeft ze geen contact meer met hem.

Denk je dat je vaders houding tegenover jou van invloed is geweest op je neiging naar een bepaald type man?

‘Ik was niet onbewust op zoek naar de erkenning van mijn vader, of iets in die richting, als je dat bedoelt. Ik voelde me vooral heel erg... alleen.

‘Ik heb therapie gehad voor de paniekaanvallen die ik kreeg na mijn moeders dood. Voor de paniek zit een gedachte, leerde ik daarvan. Iets triggert je en zet de paniek ‘aan’. Ik zat bijvoorbeeld in de tram naar de spijkerbroekenwinkel waar ik werkte, en dan dacht ik: o mijn god, mijn aorta kan nu scheuren, en dan bloed ik net als mijn moeder dood.

‘Het hielp om een tram eerder te nemen, zodat ik zou kunnen uitstappen als ik een paniekaanval voelde opkomen. Die maatregel zorgde ervoor dat ik minder vaak een paniekaanval kreeg.

‘Maar wat ik ook leerde: je wilt die paniek niet, maar het is wél wat je kent. Ik wist precies wat er ging komen. Net als met die richtingloze verliefdheden. Eerst verliefdheid, daarna liefdesverdriet en dat trok dan ook weer weg. Die cadans kende ik uit mijn hoofd, geen verrassingen. Ik was in feite banger voor wat er zou gebeuren als het anders zou gaan, als ik niet meer alleen zou zijn. Voor eeuwig ’s avonds met dezelfde op de bank zitten, dat zag ik toch ook weer niet direct voor me. Veel te veel tijd om na te denken!

‘Zo werkt het volgens mij vaker met dingen die niet zo gezond voor je zijn. Je weet dat ze niet gezond voor je zijn, maar ze zijn wél heel voorspelbaar.’

Vasthouden aan een slechte gewoonte is in zekere zin ‘veiliger’ dan er echt iets aan doen?

‘Precies, want wat gebeurt er dán wel niet? Misschien moet je dan veranderen. Ik was denk ik bang dat ik helemaal in de shit zou raken als ik er iets aan zou doen, omdat ik dan echt moest gaan rouwen.’

Hoe heb je uiteindelijk een ander liefdespad gekozen?

Schiet in de lach. ‘Nou! Ik ben ziek geworden, op mijn 33ste. Ik vind het een beetje lastig om te bepalen wat ik daarover zeg, want voor je het weet zit je inbox vol met mensen die wietolie en helende massages aanbevelen. Maar goed, ik was op vakantie in China en kreeg last van extreme vermoeidheid, maar echt absurd. Toen ik thuiskwam, peilde de huisarts of er misschien iets in mijn situatie was dat die vermoeidheid zou kunnen veroorzaken. Ik antwoordde: ‘Ja, het is wel uit met mijn vriend, maar ja, dat is altijd.’

Ine Boermans .visagie : Patricia van Heumenstyling : Analik BrouwerMet dank aan Egbert en Albert Dekker voor de locatie in Westerbork Assistent: Isabel BohleKleren : Denim top en broek: Nu?mpf Beeld Jouk Oosterhof

‘Toen ik naar huis fietste, wist ik eigenlijk al dat liefdesverdriet hiervan niet de oorzaak kon zijn en dat ik me niet had moeten laten afschepen. Die vermoeidheid bleef aanhouden, en ik kreeg tintelingen aan de linkerkant van mijn lijf. Toen ik daarover vertelde bij weer een andere huisarts vond hij het zorgwekkend dat die tintelingen precies over de helft van mijn lijf liepen. In het ziekenhuis kreeg ik, na een MRI-scan, te horen dat het multiple sclerose was, met een slag om de arm want ze moesten syfilis uitsluiten. Ik googlede en dacht: nou, doe mij dan maar syfilis.’

Maar het was MS.

‘Soms heb je dat ene tafeltje in het restaurant waar alles misgaat. Ik was dat tafeltje met mijn MS-diagnose. Het ziekenhuis had mijn dossier niet goed verwerkt in het systeem, waardoor ik na de diagnose niks meer hoorde over het vervolgonderzoek en de precieze aard van mijn ziekte. Ik ben maandenlang in de veronderstelling geweest dat ik een hele progressieve vorm had en zou doodgaan. Ik kende alleen maar mensen met MS die eraan dood gingen, of die volstrekt invalide werden rondgereden.

‘Toen die fout maanden later was hersteld, bleek dat ik de relapsing remitting-variant heb, de meest voorkomende variant waarbij je last hebt van aanvallen die weer wegtrekken. Een lieve MS-verpleegkundige, Lies, zei: ‘Je bent waarschijnlijk bang dat je doodgaat, of voor de rolstoel die altijd boven mensen hun hoofd hangt. Die kans is klein.’ Opeens had ik weer een toekomst. En ik dacht toen: die toekomst, die wil ik dan ook wel. Ik begon me voor het eerst in mijn leven serieus af te vragen: maar wat wil ik eigenlijk?’

En wat was het antwoord?

Meteen: ‘Een gezin.’

Die wens openbaarde zich toen voor het eerst?

‘Stiekem wel ja. Ik had het er toevallig laatst met een vriendin over. Zij zei: ‘Ik heb nooit het gevoel gehad dat jij zo’n enorme kinderwens had.’ Ikzelf ook niet. Maar ik werd echt overspoeld door een kinderwens, zodra er ruimte was om die te voelen. Als ik niet de hele tijd zo obsessief bezig was geweest met al die mislukte liefdes had ik het misschien wel eerder ingezien.’

Ging je vanaf dat moment op zoek naar een geschikte kandidaat?

‘Er was een voorloper van Tinder, ik weet de naam niet meer, maar heel Amsterdam zat erop. Het was niet met swipen, maar met klikken. Ik zat in een café met een vriendin en las een tekstje voor dat een man had geschreven: ‘Al te feministische vrouwen, daar houd ik niet van.’ De vriendin zei: ‘Jij gaat met hem afspreken hè?’ Natúúrlijk ging ik met hem afspreken. Ik was benieuwd wat hij met die zin bedoelde. ‘Maar nu komt het: ik ben dus niet voor hem gevallen! Hij bleek ondanks dat stomme tekstje erg aardig te zijn, maar ik vond hem ook heel saai. Het was wel een keerpunt, want eerder zou ik gewoon verliefd zijn geworden op een man die zo slecht bij mij paste.’

Je man Thom heb je ook via internetdaten ontmoet, vertelde hij.

‘Kort daarna. Hij was politicoloog en had wél een leuk tekstje. Hij was niet het type dat ik ooit zou hebben aangesproken in het café. Toen we wat gingen drinken, dacht ik: goh, wat een normale man. En daarna: is dat nou goed of niet goed? Het verwarde mij een beetje. Hij was heel open en initiatiefrijk. Ik werd weer heel verliefd, alleen ging het dit keer niet over.’

Hoe verklaar je dat zelf?

‘Geen idee. Misschien gewoon toeval? Misschien ontmoetten we elkaar gewoon op een goed moment?’

Hij zei al dat jullie allebei wars zijn van psychologiseren.

‘Het ging gewoon gemakkelijk. En we bleken goed bij elkaar te passen. Ik moest hem wel gaan vertellen dat ik ernstig ziek was. Op het moment dat ik hem ontmoette was mijn dossier namelijk nog zoek, dus toen dacht ik nog dat ik misschien zou doodgaan.

‘Hij deed er heel relaxed over, bijna op een manier dat ik dacht dat hij me niet goed had verstaan. ‘Ik ken het niet’, zei hij over MS. Wat het ook was, hij zag in mijn ziekte geen probleem voor ons.’

Ine Boermans .visagie : Patricia van Heumenstyling : Analik Brouwerkleren : Roze satijnen colbert: Nu?mpf Beeld Jouk Oosterhof

Dat Boermans na de geboorte van hun oudste zoon ook het schrijven ontdekte, is niet minder dan fantastisch, zegt ze. ‘Het is een opluchting om op een ontspannen manier aan het werk te kunnen zijn. Ik was zenuwachtig bij alle baantjes die ik hiervoor deed. Ik heb jarenlang in die spijkerbroekenwinkel gestaan, ben verkoopster geweest in een condomerie, ik heb in de horeca gewerkt, en elke dag ging ik met een zenuwachtig gevoel naar mijn werk. In de kunst was ik ook zó nerveus, omdat ik altijd mensen moest vragen om me ergens bij te helpen. Het gevoel dat bij alles overheerste: ik kan dit niet, ik ben hier helemaal niet goed in.’

Was het faalangst?

‘Nou ja, ik wás er ook echt niet zo goed in, dus misschien was het wel gewoon realiteitszin? In de periode dat ik dacht dat ik doodging, ben ik een tijdje telefoniste op afstand geweest. Ik had collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt die daar ontzettend bedreven in waren, maar ik kon het gewoon niet.’

Wat kon je precies niet?

‘Als telefoniste op afstand moet je doen alsof je de telefoniste van een bedrijf bent en daar aan de receptie zit, maar eigenlijk zit je in Muiden langs de snelweg. Ik zat dus in Muiden langs de snelweg te doen alsof ik in Friesland de telefoon aannam voor een makelaarskantoor. Als er iemand belde, stond er op het schermpje van de telefoon ‘makelaarskantoor’; niet welk makelaarskantoor, maar een code. Het konden wel tien makelaarskantoren zijn, en ik moest met die code snel op de computer opzoeken voor welk makelaarskantoor ik opnam. Terwijl ik dat aan het doen was droop het angstzweet werkelijk over mijn hele lijf. Dat is niet gezond hoor.

‘In een café werken was geen doen, want ik ben bang voor klanten. Klanten willen dingen, en daar moest ik voor zorgen. De koffie moest warm zijn, je moest aan acht dingen tegelijk denken. Ik had ook last van dit soort zenuwen ook tijdens het sporten. Ik heb gesoftbald, maar ik was bang voor de bal, en ik werd er maar niet beter in. O in godsnaam, dacht ik altijd, speel de bal niet naar mij.’

Nu je boeken schrijft en columns voor de VPRO Gids ben je wel zeker van je zaak?

‘Het is niet zozeer dat ik er heel zelfverzekerd over ben, maar ik doe het wel en ik voel me er prima bij. Ik kan het helemaal in mijn eentje doen, ben niet afhankelijk van andere mensen, dat maakt een groot verschil denk ik. Ik ben soms wel jaloers op al die leuke jonge mensen die al vroeg wisten dat ze wilden schrijven. Ik ging op mijn 38ste nog eens een beginnerscursusje volgen bij Nicolien Mizee, samen met allemaal managers. En daarna ben ik een jaar naar de Schrijversvakschool gegaan.’

Heeft je vader van zich laten horen na je vorige boek?

‘Nee, dat is niet gebeurd. Het verscheen in de tijd van de avondklok. Ik was waarschijnlijk als enige in Nederland dolblij met die unheimische avondklok. Ik vreesde toch dat mijn vader verhaal zou komen halen. Dat kan natuurlijk ook overdag, maar ik heb het gevoel dat verhaal halen iets is dat mensen ’s avonds komen doen, zoals horrorfilms zich ook zelden overdag afspelen.

‘Ik vond het wel rustig eigenlijk. Het is best fijn om geen brieven te krijgen waarin staat hoe vreselijk je bent. Ik kon de situatie met mijn vader overigens wel goed loslaten, anders had ik dat boek niet kunnen schrijven.’

En het remournen...

‘...dat is nu gewoon mournen geworden. Het keeldichtknijpende, verlammende gevoel van alleen zijn is weg. Dat wilde ik Lot in dit boek ook graag meegeven: niet alleen liefdesverdriet slijt, ook rouw wordt draaglijker, en dan kun je verder. In veel films zie je vaak dat er iemand aanklopt, en dat dán de situatie verandert. Maar het kan ook gewoon beetje bij beetje beter gaan, zonder dat er iets als een louterende ziekte voor nodig is. De tijd verstrijkt, de dingen gebeuren; het is de loop van het leven. Ik heb Lot wel slimmer gemaakt dan ik zelf ooit was.’

Zij blinkt ook niet echt uit in zelfreflectie.

‘Nee, maar een woord als remournen zou ik bijvoorbeeld in die tijd nooit verzonnen hebben. Ik was me wel bewust van mijn gedrag, maar ik had er nooit een naam aan kunnen geven. Dat is het fijne aan schrijven: ’s avonds in bed bedenk je dat je eigenlijk dit of dat had moeten doen in een bepaalde situatie, en als je ’s ochtends wakker wordt en achter je laptop gaat zitten kun je het gewoon alsnog doen. Je zet dingen al schrijvende recht en je kunt een tragische geschiedenis net iets grappiger maken.’

Volgende week gaat Boermans weer op vakantie naar Drenthe. Of ‘kutdrenthe’, zoals ze Lot in Een opsomming van tekortkomingen laat zeggen. Ook Boermans mag graag met dat woord reppen over de provincie waar ze het grootste deel van haar jeugd doorbracht. Toch boekt ze er ieder jaar een huisje, op een park in de buurt van Borger.

Ine Boermans .visagie : Patricia van Heumenstyling : Analik Brouwerkleren : Jurk met roze bloem print: Nu?mpf Broche: David Laport (Ine) Beeld Jouk Oosterhof

‘Dat is altijd het goedkoopste hè, Drenthe. Vroeger wilde ik er nog niet dood gevonden worden, maar sinds ik kinderen heb vind ik het toch wel heel mooi. Een zomervakantie konden we de afgelopen jaren meestal niet betalen, dus gingen we in de herfstvakantie naar Borger, in de buurt van de boerderij waar ik heb gewoond met mijn vader. Ik heb geen goede herinneringen aan hem, maar wel aan dat dorp.’

Verminderde zelf kinderen krijgen het gemis van familie?

‘Ja. Dat klinkt een beetje alsof de kinderen mijn eenzaamheid moesten goedmaken. Maar in principe zit niemand ooit op kinderen van anderen te wachten, toch? Je krijgt kinderen voor jezelf, niet voor de wereld. Het lukte eerst niet, want Thom heeft gek zaad. Daar kwamen we na een jaar proberen achter. Heeft hij je dat verteld? Ik heb aan hem gevraagd of ik het mocht vertellen, en het mocht. Onze zoons zijn uiteindelijk geboren na een ivf-traject.’

Het klinkt alsof alles op zijn plek is gevallen.

‘Ik wil het niet als een sprookje brengen, of mijn geluk aan één persoon ophangen, zo van: ik ontmoette Thom en toen kwam eindelijk alles goed. Daar geloof ik niet in. Ik breek liever een lans voor het niet-Hollywood-einde.

‘Niet alles hoeft tot een verzoening te komen. In het geval van mijn vader en mij zie ik verzoening als een gepasseerd station; het heeft geen enkele zin. Dat weet ik al lang, en toch zat hij hier in 2018 nog een keer op de bank, met de kinderen. Natuurlijk kwam er daarna weer een brief met daarin alles wat ik verkeerd had gedaan en de mededeling hij me nooit meer wilde zien. Toen dacht ik wel: ho ho, dat je dit bij mij doet is één, maar er zijn nu ook twee kinderen in het spel die afgewezen worden door hun opa.

‘Ik ben heel blij met het schrijven en met mijn zelfgemaakte gezin, ook al ben ik ziek. Ik vertel graag over mijn moeder aan de kinderen. Ze lijken ook op haar, de ene heeft rossig haar en de ander heeft veel sproeten, net als zij. En ze zijn heel grappig.’

Ben je nog weleens bang dat je aorta scheurt?

‘Ja, maar de grap is dat ik die angst nu vooral heb in relatie tot mijn kinderen. De angst is dat zij dan net zo verdrietig zullen zijn als ik was toen mijn moeder plotseling doodging. Ik kan eigenlijk pas dood gaan als ik zo oud ben dat zij denken: mijn god, het wordt eens tijd.’