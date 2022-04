In Volendam kende iedereen Wim Keizer, en Wim Keizer kende iedereen: ‘Hij kon het niet verkroppen als mensen kwaad spraken over zijn dorp’

‘Pa, je hebt het lijf om honderd te worden, maar je krijgt nog eens een hartaanval van de stress.’ Geregeld kreeg Wim Keizer die woorden te horen van zijn zoon, als hij zich weer eens te druk had gemaakt over het onrecht dat ‘zijn’ Volendam werd aangedaan. Of als-ie in een conflict niet over zijn eigen schaduw heen kon stappen.

‘Helaas heb ik gelijk gekregen’, zegt zijn zoon William. ‘Het werd alleen geen hartaanval, maar een hersenbloeding.’ Die kreeg Wim Keizer vrijdagavond 1 april op de tribune van zijn geliefde FC Volendam, toen de club tegen TOP Oss speelde. Eerste hulp van supporters, EHBO’ers en de clubarts van Volendam mocht niet baten. Twee dagen later overleed Wim Keizer in het ziekenhuis van Purmerend, hij werd 80 jaar oud.

‘De onderkoning van Volendam’, zo luidde zijn bijnaam. Zijn tentakels reikten tot diep in het dorp, op velerlei vlakken. Hij was onder meer een van de grondleggers van de politieke partij Volendam’80, was 45 jaar lid van het Volendams Museum en betrokken bij tal van lokale initiatieven zoals de Havenfeesten, de ijsvereniging en het Oranjecomité.

Media wisten hem doorgaans goed te vinden. En anders hij wel de media – bij voorkeur in Volendams kostuum. Zo ging dat al in 1983, toen de Markerwaard ingepolderd dreigde te worden en zo ging het ook toen vorig jaar demonstranten van Kick Out Zwarte Piet onaangekondigd in Volendam kwamen protesteren.

Hij stapte direct op zijn fiets, het dorp in, en sprak tegenover verslaggevers over ‘kortsluiting’ in het hoofd van de actievoerders. ‘Als hier de Zwarte Pieten een andere kleur moeten krijgen omdat dat de discussie is in ons dorp, dan regelen we dat zelf wel. Daar hebben we geen schreeuwers uit de grote steden bij nodig die ons hun mening gaan opdringen.’

Diezelfde avond vierde hij met zijn kleinkinderen het Sinterklaasfeest. Hij was stiller dan normaal, zegt William: ‘Ik zei nog: laat toch gaan, pa. Je kunt er ook níet naartoe gaan. Maar hij zei: als ik het niet doe, doet niemand het. Hij kon het niet verkroppen als mensen kwaad spraken over zijn dorp.’

Keizer werd geboren aan de Dijk in Volendam in een gezin van tien kinderen, waarvan Jan Keizer, later bekend geworden als voetbalscheidsrechter, de oudste was. Het liefst had hij in de voetsporen willen treden van zijn opa, die IJsselmeervisser was. Het werd onderwijzer – dat bood meer zekerheid dan het grillige bestaan op zee, vond zijn vader.

In het dorp kende iedereen Keizer, en Keizer kende iedereen. Hij gold als een aartsritselaar. Als er een muurtje gemetseld moest worden in het Volendams Museum, stonden er nog diezelfde avond tien werklui op de stoep. ‘Daar genoot-ie van’, zegt Wiliam. ‘Die gemeenschapszin in het dorp.’

Maar er was ook een andere kant. Hij kon koppig en weerbarstig zijn. Dat leverde menig conflict op, tot in de rechtbank aan toe. ‘Zijn rechtlijnigheid was zijn zwakke punt’, zegt zijn zoon. ‘Maar hij was wel oprecht. Mijn vader zei altijd: ik kan vier dagen over de kermis lopen zonder dat ze bier in mijn gezicht gooien.’

Zijn twee grote liefdes waren wandelen en FC Volendam. Hij liep 24 keer de Vierdaagse en maakte een pelgrimstocht naar Rome. Dat was ook de enige keer dat hij een thuiswedstrijd moest missen.

Wim Keizer werd op 7 april begraven in zijn Volendammer kostuum met een sjaaltje van FC Volendam. Een dag later speelde de club tegen De Graafschap. De stoel van Keizer bleef leeg. Er lag een oranje roos op.