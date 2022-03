In ‘Stil in mij’ laten twee radiomakers geen middel onbeproefd om ‘voorbij het denken’ te komen ★★★★☆

Stil in Mij

Kun je je hoofd compleet stil krijgen door te skydiven? Kun je alle, maar dan ook álle gedachten uitbannen door je op te sluiten in de Dode Kamer, de stilste ruimte ter wereld van TU Delft? Of helpt het als je leert mindful te masturberen?

Het is kermis in de hoofden van radiomakers Bas Menting (25) en Mart Meijer (23). De piekerende dj’s van Radio 538 willen daarom weten hoe ver je moet gaan om je gedachten helemaal stil te zetten, om ‘voorbij het denken’ te komen. Het leidt tot een zoektocht van twee jaar.

Die is te volgen in de zesdelige podcast Stil in mij, die ze in eigen beheer hebben uitgebracht. Bas Menting en Mart Meijer laten geen middel onbeproefd, van klankschaaltherapie tot blootstelling aan extreem hoge en lage temperaturen. Zo’n zoektocht in twaalf experimenten kan al gauw zweverig worden, maar daar zijn ze te nuchter voor. Ze zoeken raad bij de wetenschap. Redacteur Melanie Metz van het populair-wetenschappelijke magazine Quest Psychologie (‘100 procent zweefvrij’) staat ze bij.

Maar de hoofden van deze jonge honden laten zich niet zomaar op ‘mute’ zetten. Wel begrijpen ze steeds beter hoe hun brein werkt. Hoe ze kunnen ontspannen. Niet door een schrikreactie op te roepen en de adrenaline door het lijf te laten gieren, zo ervaren ze, maar door rust en concentratie.

Bijvoorbeeld als ze onder begeleiding statisch gaan vrijduiken. Je drijft dan op je buik met je gezicht onder water en houdt minutenlang je adem in. Ze ontdekken dat je veel langer onder water kunt blijven dan je voor mogelijk houdt, als je een aantal mentale obstakels overwint. De waarschuwing ‘don’t try this at home’ klinkt luid en duidelijk in de podcast.

Drugs is een volgend pad dat ze kort bewandelen – blowen en magic truffels. Ook dit doen ze niet onbezonnen. Ze spreken met een moeder wier zoon zo’n vol hoofd had, dat hij zich verloor in drugsgebruik en uiteindelijk een einde aan zijn leven maakte. Dat is natuurlijk niet de weg die de radiomakers zoeken.

De laatste aflevering heet hytta i skogen, Noors voor hut in in het bos. In de bossen van Noorwegen moet het dan toch gebeuren – het hoofd helemaal stil krijgen. Of en hoe dat lukt, is eigenlijk nog het minst van belang. Ook hier geldt: de reis is belangrijker dan de bestemming.