In Sint-Oedenrode zijn er meerdere generaties die hun rijbewijs bij ‘Tante Tonny’ hebben gehaald

Tonny van Beek Beeld Jos van Nunen

Heel soms kwam neef Harrie van den Tillaar in het verzorgingshuis nog iemand tegen die het rijbewijs had gehaald bij zijn tante. Dat was tamelijk bijzonder, want Tonny van Beek werd 103 jaar en overleefde veel van haar klanten. In de jaren zestig, een tijdsgewricht waarin auto’s hoofdzakelijk als een mannenzaak werden beschouwd, was ze een van de eerste vrouwelijke rij-instructeurs van Nederland.

Niet dat er grote feministische motieven aan haar beroepskeuze ten grondslag lagen. Hooguit praktische. ‘De rijschool was van haar man en omdat rijschool Van Beek steeds meer klandizie kreeg, besloot ze haar papieren te halen’, vertelt haar vriendin Sylvia Verhulst (74). In het Brabantse dorp Sint-Oedenrode hebben meerdere generaties hun roze papiertje bij ‘Tante Tonny’ gehaald.

Tonny van Beek werd geboren in 1918 en groeide op in een gezin van vier kinderen. Het liefst had ze onderwijzer willen worden, maar dat vond haar moeder niet nodig voor een meisje. Als 15-jarige gaf ze leiding aan 50 sigarenmakers bij Mignot & De Block, het latere Philip Morris. Radiomuziek was er niet toegestaan tijdens het werk, praten mocht beperkt en de werkweek stopte zaterdag om twaalf uur.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte ze bij het distributiekantoor dat voedselbonnen verspreidde. Zo ontmoette ze haar latere echtgenoot Thom van Beek, die ondergedoken zat in de kassen van een kwekerij om aan de Arbeitseinsatz te ontkomen. Ze bleven bij elkaar tot zijn overlijden in 2006.

Na de oorlog runde het echtpaar samen autorijschool Van Beek. Waar haar man ‘kort aan de kar was gebonden’, blonk Tonny uit in geduld, waarmee ze het vertrouwen van haar leerlingen won. Op die manier kon ze toch iets van haar pedagogische kwaliteiten kwijt. ‘Ik vond het heerlijk om mensen iets te leren wat ze nog niet konden’, vertelde ze in het lokale magazine Senior-Rooi toen ze honderd werd.

Hun eerste lesauto was een Ford Taunus 20M. Sylvia: ‘Dat was echt een auto waarmee je gezien mocht worden in die tijd.’ Dorpelingen waren er al snel aan gewend, zegt ze. ‘Sint-Oedenrode was een boerendorp. Daar geldt: als je man klem zit, dan spring je bij. Op die manier werd er ook naar haar gekeken.’

Tonny van Beek zou, tot haar grote verdriet, kinderloos blijven. Sylvia: ‘Haar huisarts zei: Luister, ik heb ook geen kinderen. En het leven gaat gewoon door. Doe het er maar mee.’ En dat deed ze. Tot haar 94ste reed ze op haar fiets door het dorp. Daarna kwam de scootmobiel waarmee ze, dankzij haar verleden als rij-instructeur, opvallend goed overweg kon.

Sterke genen, gaf ze zelf als verklaring voor haar hoge leeftijd. ‘Regelmaat’, is de overtuiging van haar vriendin. ‘Elke ochtend stond ze op dezelfde tijd op. ’s Middags at ze warm, altijd. Met een goed stukje vlees, anders had je niet gegeten vond ze. En om zes uur exact volgde dan weer een broodmaaltijd.’

Ze was zelden ziek. Nooit verkouden of een griepje. Ze overleefde zelfs corona, maar een herseninfarct werd haar fataal. Een paar dagen voor haar dood zag Sylvia haar vriendin voor het laatst. Praten ging niet meer, zag ze. ‘Maar ze kon wel duidelijk maken dat ze de strijd ging verliezen.’ Op 18 april, Tweede Paasdag, overleed ze.

Tot op het laatst van haar leven was ze, ondanks lichamelijke beperkingen (foto’s bekeek ze met een beeldschermloep), helder, scherp en geïnteresseerd. Harrie: ‘Bij de laatste landelijke verkiezingen heeft ze nog gestemd. Ik nam alles met haar door. Die partij wil zus, die partij wil zo. Ze koos voor Partij voor de Dieren. Dat vond ze belangrijk, voor de volgende generatie.’