In Rome hoeven coronaregels niet logisch te zijn, als alles op papier maar klopt

Beeld EPA

Mijn favoriete ijsverkoper haalt verontschuldigend zijn schouders op, terwijl hij een in aluminiumfolie gewikkeld hoorntje aanreikt. Zijn licht honende blik zegt: ik weet ook wel dat dit nergens op slaat, maar zo zijn de regels nu eenmaal. Of misschien is dat mijn invulling, door het mondkapje kan ik alleen zijn ogen zien.

Het in aluminiumfolie verpakte ijsje, dat ik net als iedereen een paar meter verderop uitpak en in de zon opeet, is een uitwas van de Italiaanse regeldrift rondom corona. Eten mag nu alleen worden afgehaald, dus moet het folie markeren dat het hier geen normaal ijsje, maar een afhaalijsje betreft.

Italië kende vorig voorjaar een van de hardste en strengst gehandhaafde lockdowns van Europa. Ook nu is het land op papier alweer weken in (semi-)lockdown, maar de praktijk is op veel plekken anders. Het beleid is zo genuanceerd en de controles zijn zo schaars dat de vermoeide Italianen er steeds meer hun eigen draai aan geven.

Zo moeten mondkapjes altijd op, binnen en buiten, behalve voor wie een sigaretje rookt of een afhaalespresso achterover slaat. Of voor wie een uitermate belangrijk telefoongesprek voert, waarin geen honderdste decibel van het toch al niet geringe volume verloren mag gaan (dit is geen regel, maar in de straten van Rome wel gewoonterecht).

De regionale verschillen zijn zo groot, zowel in gedrag als in besmettingen, dat het sinds december geldende reisverbod tussen de regio’s begrijpelijk is. Maar ook daarop zijn weer talloze uitzonderingen: het verbod geldt bijvoorbeeld niet voor de geluksvogels die een tweede huis bezitten, of voor wie nog ingeschreven staat op zijn oude adres maar inmiddels ergens anders woont.

De uitzonderingsclausules en vele subtiele veranderingen maken de regels zo onbegrijpelijk dat de media wekelijks vele woorden aan uitleg wijden. Als een soort Bijbelinterpreten passen ze de regels toe op honderd-en-een hypothetische situaties.

Neem het antwoord op de vraag of geliefden die in verschillende gemeenten staan ingeschreven elkaar met Pasen mogen opzoeken: ‘De enige mogelijkheid is als de een in een dorp van minder dan 5 duizend inwoners woont en de ander in een straal van 30 kilometer daarvandaan. Dat mag in een andere regio zijn, als het maar niet de hoofdstad van een provincie is.’

Tot zover de theorie. Tegelijkertijd vertrokken met Pasen wel een paar duizend Italianen voor vakantie naar het buitenland, want dat is geen andere regio, dorp van meer dan 5 duizend inwoners of – God verhoede – hoofdstad van een provincie.

Italië is zeker niet het enige land waar coronatheorie en -praktijk soms ver uit elkaar liggen, maar de onverstoorbaarheid waarmee Italianen om hun regels heen bewegen is bijna bewonderenswaardig. Ze gaan niet demonstratief opstandig in het Vondelpark staan hossen, maar klappen liever stilletjes de luifels van hun gesloten terrassen uit.

Dat er dan toevallig nog een paar verdwaalde hoge tafels staan, dat klanten die iets hebben afgehaald daar even blijven staan kletsen, en dat ze dan toch ook maar vast beginnen te eten en drinken – dat kan de restauranthouder allemaal toch zeker niet helpen?

Zo stijf als de Italiaanse bureaucratie is, zo soepel danst de echte wereld om de uitvoerige voorschriften heen. Als er op het moment van aankoop maar aluminiumfolie om je ijsje heen zit, mag je het tien seconden later weggooien en het ijs opeten waar en met wie je wil. Uitstekende reden om het verplichte mondkapje even af te zetten, natuurlijk.