‘In Oekraïne moeten we leraren gehoorzamen, hier is school wat gemoedelijker’

Marharyta Yusupova woont in een opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen in Groningen. Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar en met wie woon je?

‘Sinds mei woon ik in Groningen in een opvangcentrum voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daar woon ik met mijn oma Valentina (83), vader Eduard (41), moeder Oleksandra (42), zus Kira (16) en onze mopshond Whitney. Ik ben blij dat Whitney bij ons is. We hebben haar al mijn hele leven. Ik ben maar een half jaar ouder.’

Heb je hobby’s?

‘In Oekraïne hield ik van fietsen. Mijn eigen fiets staat nog in Charkov. In Nederland viel het me meteen op dat hier veel wordt gefietst. Dat vind ik leuk. Ik heb de stad Groningen al een beetje ontdekt met de fiets.’

Heb je een lievelingsgerecht?

‘In Oekraïne vond ik knödels lekker. In Nederland houd ik van de soepen, vooral de pompoensoep. Afgelopen week was mijn vader jarig en dat hebben we gevierd met lekker Armeens eten. Mijn vader is Armeens. Deze verjaardag was natuurlijk anders dan vorig jaar, omdat we nu zo ver van huis zijn. Toch hebben we een leuke dag gehad.’

Hoe vier je graag jouw verjaardag?

‘Mijn laatste verjaardag in Charkov hebben we gevierd in het waterpark. Ik houd van zwemmen en ik ben er best goed in. Hier heb ik al gezwommen in een mooi zwembad. Dat vond ik erg fijn.’

Heb je al vrienden gemaakt?

‘De kinderen van mijn leeftijd in het opvangcentrum. Ze komen allemaal uit Oekraïne. Elke dag zien we elkaar bij de speelplaats. Er staat een trampoline waar we op springen. We leren elkaar trucjes en doen wedstrijden in wie ze het beste kan. Daarvoor wijzen we een scheidsrechter aan en die verdeelt de punten. Er is een eerste, tweede en derde plaats. Soms maken we tiktokfilmpjes.’

Naar welke school ga je?

‘Sinds kort ga ik naar een Nederlandse basisschool. Voor de zomervakantie zat ik in een speciale klas met Oekraïense kinderen om de Nederlandse taal te leren. Ik vond het erg leuk. Het is wel anders dan in Oekraïne. In Oekraïne hebben we goede leraren maar ze zijn vaak streng; je moet ze gehoorzamen. In Nederland is het wat gemoedelijker. We zijn met de leraren op excursie geweest naar de dierentuin in Emmen. Die deed me denken aan de dierentuin in Charkov. Ze zijn allebei opgedeeld in thema’s, zoals ‘tropen’ en ‘safari’. De olifant en nijlpaard in het safaripark zijn mijn lievelingsdieren. Ze zijn groot maar schattig.’

Waar zie je jezelf over tien jaar?

‘Ik kan het me niet voorstellen. Maar hopelijk is Oekraïne weer een gelukkig land, waarin wij gelukkig kunnen leven.’

Het gesprek met Marharyta vond plaats via een tolk.