‘In Nederland heeft bijna iederéén het over Joden om een eigen agenda veilig te stellen’

Waar gaat het over als het over Joden gaat?

‘Nou, niet over Joden dus. Dat is natuurlijk de grap, als het over Joden gaat hoef je die vraag niet te stellen.’

Cultuurhistoricus David Wertheim (52) is directeur van het Menasseh ben Israel Instituut voor Joodse sociaal-wetenschappelijke en cultuurhistorische studies, en publiceerde veel over Joodse geschiedenis. Zijn nieuwe boek Waar gaat het over als het over Joden gaat begint met een bezoek aan Ajax, samen met zijn broer. Het stadion zit al vol en zingt ‘JOOODEN! JOOODEN!’, waarop de broer van David Wertheim zegt: ‘Volgens mij hebben ze ons gezien.’

In Waar gaat het over als het over Joden gaat zit meer van dit soort humor. Je moet er als Jood ook maar tegen kunnen: van links tot rechts en van voetbalstadion tot slavernijherdenking worden Joden erbij gesleept, met of zonder keppel, begon Wertheim op te vallen. Bij de één grenst enthousiasme aan verliefdheid, bij de ander kritiek aan haat, en altijd staat wel ergens iemand klaar om een ander voor antisemiet uit te maken.

Reden voor David Wertheim om een reeks van die Nederlanders op te zoeken om te vragen wat ze nu eigenlijk precies bedoelen, wanneer ze het over Joden hebben. Deadpan, noemen de Engelsen zijn aanpak, droge humor zonder een spier te vertrekken.

Neem een bezoek aan oud-premier Dries van Agt, tegenwoordig pleitbezorger van de Palestijnse zaak. Toen David Wertheim nog een kind was stond de katholieke CDA’er bij hem thuis bekend als een antisemiet, omdat Van Agt zich als jonge minister van Justitie eens versprak en zichzelf ‘een ariër’ noemde – het woord van de nazi’s voor een superieur Germaans ras. Pure ‘zelfspot’, beweert Van Agt nog steeds.

Van Agt gebruikt in gesprek met Wertheim ook herhaaldelijk de stereotypering van de Joden als ‘hoogbegaafd volk’ en vraagt zelfs of hij dat soms beter níet kan zeggen. Als Wertheim dit bevestigt, doet Van Agt het nóg twee keer (‘Het is toch een buitengewoon hoogbegaafd volk’).

Van Agt vindt het zoals meer mensen fantastisch om met u, een echte Jood, te praten. En negeert vervolgens nadrukkelijk wat u zegt.

‘Ja, dat is misschien wel een beetje schokkend. Dat hij premier van Nederland was. Iemand die zo denkt.’

Wertheim probeert te achterhalen welke functie de Joden nu precies in het debat vervullen: van PVV’ers tot jonge moslims, van antivaxers tot Nederlanders van kleur die de slavernij met de Holocaust vergelijken. En van de harde kern van Feyenoord tot de actrice Jip Wijngaarden, die als jong niet-Joods meisje beroemd is geworden met haar toneelvertolking van Anne Frank. Ze blijkt daarna ook door Joden op een voetstuk te zijn gezet. ‘Ik was Anne Frank voor de overlevenden’, vertelt ze aan Wertheim: ‘Ze kwamen mij hun verhaal vertellen, ze stonden vaak bij de kleedkamer te wachten en hadden het gevoel dat ik hen begreep.’ Niettemin besloot ze na een religieuze ervaring christelijk te worden en tegenwoordig maakt Wijngaarden door SGP-leider Kees van der Staaij bejubelde kunst over joods-christelijke thema’s. Bijvoorbeeld een naakte Jezus aan het kruis met een Davidster op zijn borst, een nummer getatoeëerd op zijn arm en een kroon van prikkeldraad.

Een verbazingwekkend hoofdstuk, zacht uitgedrukt.

‘Zij kon het goed uitleggen.’

Ontstond het idee voor dit boek bij Ajax?

‘Nee, dat was tijdens Rutte I. Ik volgde een debat in de Tweede Kamer over Israël, zag al die woordvoerders over elkaar heen buitelen en dacht: al die achterbannen hebben hier allemaal hun eigen agenda.’

U bent zelf niet religieus, maar kreeg als kind wel joodse les van de tegenwoordige opperrabijn Binyomin Jacobs.

‘Mijn ouders vonden dat ik genoeg van het jodendom moest weten om daar zelf een keuze in te maken. Niet omdat ik ergens in moest geloven. We vierden seider en Chanoeka, maar we aten niet kosjer, droegen geen keppels.’

Hoe was het op school om Joods te zijn?

‘Ik zat op een openbare school. Daar had ik wel een beetje het gevoel: laat hen maar lekker herdenken, wij herdenken al iedere dag. Mijn grootvader heeft Auschwitz overleefd, mijn vader is als kind via Westerbork naar Theresienstadt gegaan en via daar naar Zwitserland ontkomen. Mijn moeder was ondergedoken met haar moeder. Ik denk dat ik opgevoed ben met een soort... een muur is een groot woord, maar toch in een sfeer van gebeurtenissen die de buitenwereld niet kan en zal begrijpen, dus misschien moet je die ook niet gaan proberen uit te leggen.

‘Ik heb sowieso niet veel met herdenken. Het echte besef komt tot mij op andere momenten. Zoals toen mijn zoontje twee werd en ik eraan dacht dat mijn vader op die leeftijd in een concentratiekamp zat. Dan besef je de ernst en de grootsheid daarvan.’

Wertheim wijdt een uitvoerig hoofdstuk aan de luid beleden verbondenheid van protestanten met Joden, door hem ‘verliefdheid’ genoemd. Behalve Jip Wijngaarden bezoekt Wertheim daar onder meer het Holland Koor, duizend christelijke zangers uit Nederland die de boodschap willen uitdragen ‘dat christenen en God van Joden houden’. Ze treden op in Israël, op de EO-familiedag en stonden zelfs in de New Yorkse concertzaal Carnegie Hall.

Wertheim abonneert zich op wat nieuwsbrieven om zich in deze omvangrijke subcultuur in te lezen en ontvangt prompt een verzoek om donatie van een christelijke club. Op de envelop staat wervend: ‘Heeft u al een Holocaustoverlevende getroost?’

In die zes woorden lees je zó veel misverstanden, zegt Wertheim. ‘Ik heb althans nog nooit een Holocaust-overlevende ontmoet die getroost wil worden. Wel zag ik woede, wraakgevoelens, peilloos cynisme.’

Wat vindt u het ergste dat deze christenen zeggen?

‘Dat ik heilig ben. Dat God een bedoeling met mij heeft, dat zij door mij God kunnen zien. Ik vraag dat ook ergens: ‘Ben ik dan een soort medium van God?’ En dan zegt Jip Wijngaarden: ja.’

Ook een stereotypering.

‘Ik wil best bijzonder zijn, graag zelfs, maar niet omdat ik Joods ben. Ik wil niet bekeken worden vanuit de stam waartoe ik zou behoren.’

In het hoofstuk Ik haat die fucking Joden nog meer dan de nazi’s beschrijft Wertheim zijn deelname aan een demonstratie in Amsterdam tegen de Israëlische inval in de Westelijke Jordaanoever in 2002. Hij trekt naar de Dam om uit volle overtuiging mee te doen maar belandt daar tussen jonge moslims die ‘Hamas, hamas, Joden aan het gas!’ en ‘Sieg Heil’ roepen. Wertheim bezoekt in 2018 opnieuw zo’n demonstratie: de jonge moslims blijken dan zo goed als verdwenen. Dankzij educatieve projecten over de Holocaust, zegt hij, maar de woede van gisteren ging volgens hem ook ergens anders over over: ‘De woede was zeker ook gericht op de gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Maar het ging ook over de hypocrisie van Nederland, dat zich op de borst slaat over zijn schuldgevoelens over de oorlog, maar blind is voor de achterstelling van moslims. Misschien begon hier hun emancipatie.’

Wat vindt u van Nederlanders die jonge moslims van antisemitisme beschuldigen?

‘Het liefst mijd ik al die opinieartikelen. Het blijkt te vaak een manier om iemand te pakken met wie je al een ander probleem had. Dan heb ik liever dat mensen het dáárover hebben. Er is vaak een soort gretigheid – mensen van antisemitisme beschuldigen werd een manier ze te cancelen.’

‘Het blijft ingewikkeld, want antisemitisme ís ernstig en die alertheid sinds de oorlog begrijp ik. Onderzoeken naar antisemitisme vind ik ook goed, want er is in Nederland zeker een probleem. Maar andere vormen van racisme zijn nog breder verspreid: islamofobie, racisme gericht tegen zwarte mensen. Volgens mij houdt de Nederlandse Belastingdienst ook geen lijsten bij van Joden die misschien frauderen. Zo erg is het nog niet met het antisemitisme.’

Op een zondagmiddag betreedt Wertheim opnieuw de Arena, nu als gast van de harde kern van Ajax op de F-side, voor een wedstrijd tegen PSV. Hij hoort hoe ze er ‘Wie niet springt is een Jood’ afwisselen met ‘ALLE BOEREN ZIJN HOMO’s!’ (‘Daar was ik niet voor gekomen’).

U beschrijft de voetbalsupporters ook alsof ze misschien nog wel de minst slechte bijbedoelingen hebben. En bij de antivaxers gaat het net zo.

‘Ik heb geprobeerd het allemaal met dezelfde distantie te beschrijven, maar je hebt gelijk. Ik denk dat je voetbal- en moslim-antisemitisme ook niet kunt begrijpen zonder die andere kant – die positieve houding naar Joden onder Ajacieden, christenen of rechts-populisten – te kennen. In Nederland zijn alle groepen die het over Joden hebben namelijk vooral in gesprek met elkáár. Ze hebben de Joden nodig om hun eigen plaats in Nederland te markeren. Over Joodse hoofden heen is het wij tegen zij.’

Ajax noemt ze daarom volgens Wertheim als geuzennaam tegenover PSV, moslims doen het tegenover Nederlanders die hen niet accepteren, en christenen gebruiken Joden om hun directe lijntje met God, via de Joden, nog eens te benadrukken en zo hun godsdienst nog wat superieurder dan anderen te maken.

De Joden worden erbij gehaald om het wij tegen zij even scherp te stellen?

‘Neem de afschuw over de davidsterren, waar een paar antivaxers mee liepen. Ik ben bij zo’n demonstratie geweest en zag ze nauwelijks – de afschuw stond niet in verhouding tot wat er gebeurde. Maar alle ophef heeft Thierry Baudet wél op ideeën gebracht, die begon daarna pas olie op het vuur te gooien om aandacht voor zijn partij te genereren.’

De FvD-leider zette het woord Holocaust tussen aanhalingstekens en vond dat Joodse organisaties niet ‘de oorlog mogen claimen’. Waarna andere partijen daar weer schande van spraken.

Hebt u Baudet nog proberen te spreken?

‘Nee. Ik verwachtte niet dat hij meer zou vertellen dan hij publiekelijk al had gezegd: dat hij zich niet herkende in aantijgingen van antisemitisme.’ Paul Cliteur, toen nog FvD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, leek hem interessanter: ‘Die zag ik als de partij-ideoloog van Forum.’ Wertheim vertelt dat hij aanvankelijk over de rol van Joden begon te schrijven vanuit zijn verbazing over de PVV. De FvD had het toen nog helemaal niet over Joden. ‘En net toen ik daar een eindje mee op weg was, begonnen ze het wel te doen. Toen doken de antisemitische apps van FvD-jongeren op en viel de partij uit elkaar.’

Dit is het enige hoofdstuk waar u ook niet helemaal uit lijkt te komen.

‘Toch begrijp ik denk ik wel wat er is gebeurd. Eerst heeft Wilders de Joodse zaak als verbindend element in Nederland, iets waar allang consensus over was, gepolitiseerd: die heeft hij ontzettend briljant tot zíjn Joodse zaak gemaakt. En dat heeft hem groot en salonfähig gemaakt in Nederland en zelfs toegang tot de regering gegeven met het gedoogakkoord.

‘Wilders heeft een nationalistische agenda. Maar daarop rustte altijd een taboe in Nederland, omdat nationalisme deed denken aan het naziverleden en antisemitisme. Dit verband heeft Wilders weten te doorbreken door te stellen: als je trots bent op Nederland ben je juist vóór de Joden. Daardoor kon Wilders, vriend van de Joden, uiteindelijk zonder veel problemen op de foto met nationalistische politici als Filip Dewinter en Marine le Pen. En zo werd ook het nationalisme van de FvD normaal: dat taboe had Wilders al doorbroken.’

Moderne nationalisten als de PVV en FvD gebruiken Joden nu, hoe verschillend ook, dus beide voor hun nationalistische agenda, betoogt Wertheim: om de superioriteit van Nederland te kunnen benadrukken ondanks het taboe dat daar sinds de nazi’s op rustte.

Hoe noemt u de PVV en FvD? Extreem- of radicaal rechts?

‘Nationalistisch. Dat vind ik de kern.’

In Nederland heeft bijna iederéén het over Joden om een eigen agenda veilig te stellen, concludeert Wertheim. Maar waar komt die aandrang vandaan? Volgens Wertheim is die uit een ‘crisis in het morele zelfvertrouwen’ ontstaan, toen veel Nederlanders na de oorlog beseften wat ze allemaal níet gedaan hadden om Joden te helpen.

En u schrijft dan: ‘Solidariteit met de Joden bood een oplossing.’ Is dat niet een nette manier om te zeggen dat het Nederlandse verzet vooral van na de oorlog is?

‘Ja, dat denk ik wel, zeker. Je ziet dit ook in andere landen hoor, maar in Nederland lijkt het nog wat sterker. Door onze protestantse basis en door de noodzaak om ons na de oorlog moreel weer op te richten, zonder dat we een sterke eigen nationalistische traditie hadden waar we ons op konden beroepen.’

Uw boek maakt duidelijk hoe we het beter niet meer over Joden kunnen hebben. Maar hoe zouden we het wél over Joden moeten hebben?

David Wertheim lacht. ‘Waarom zou je het over Joden moeten hebben?’

Omdat alle mensen gezien willen worden?

‘Misschien zijn er ook mensen die liever niet gezien worden.’

David Wertheim: Waar gaat het over als het over Joden gaat?

De Bezige Bij, 272 pag. €22,99