‘In mijn kistje van hoop stop ik al mijn nare gedachten’

Cato Bosschieter: 'Ik zie mezelf studeren voor kinderarts. Dat wil ik later worden, alleen is het me een raadsel waarom' Beeld Adriaan van der Ploeg

Waar woon je?

Ik woon met mijn mama Fabienne (37), papa Simon (40) en mijn broertjes Kasper (8) en Hugo (6) in Pijnacker, in een wijk met heel veel oudere mensen. Wij zijn het enige gezin dat kinderen heeft. Dat is best saai, maar ook weer niet heel erg: je kunt zo rustig een wandeling maken. Ik ga ook wel eens schatzoeken met de app Geocaching. De schat is een soort reageerbuisje. Er zit een briefje in waarop je je naam kan schrijven. Alleen bij mij in de buurt zoek ik niet. Want als ik hier alle schatten gevonden heb, is het niet meer leuk: dan weet ik voor altijd waar ze liggen.’

Wat is je belangrijkste bezit?

‘Mijn kistje van hoop, dat ik zelf heb geknutseld. Ik stop er al mijn nare gedachten in en dan verdwijnen ze voorgoed. Het is fijn om te hebben.’

Wie zou je wel een dagje willen zijn?

‘Ik vind het eigenlijk wel goed wie ik ben. Ik ben creatief en behulpzaam. En ik heb een grote fantasie. Daarmee kan ik goed verhalen bedenken, over magie, en zo. Of over dingen die op een rare manier echt zouden kunnen gebeuren. Eén verhaal bijvoorbeeld gaat over twee jongens die met een droomcabine naar onmogelijke plekken reizen. Zij hebben een hekel aan taal, dus ze gaan als eerste naar het land van geen taal, waar iedereen gebarentaal spreekt. Maar ze komen in de problemen, want ze praten toch hardop met elkaar, terwijl je in het land van geen taal daarvoor wordt opgepakt. En ze raken de sleutel van de cabine kwijt, waardoor ze ook niet meer terug naar huis kunnen.’

Heb je een lievelingsboek?

‘Mijn favoriete boek is Op eigen wieken van Geronimo Stilton. Hij is een muis die allemaal oude verhalen vertelt. Maar de verhalen zijn eigenlijk geschreven door Elisabetta Dami, zij komt uit Italië. In haar romans staan altijd zulke mooie woorden. Dat ik best goed kan schrijven, komt denk ik ook doordat ik zoveel gelezen heb. Daardoor weet ik nu een beetje hoe het moet. Je moet doen alsof je iets opschrijft wat je voor je ziet en niet mag vergeten. Alsof je een soort schilderij maakt met je woorden.’

Waar ben je trots op?

‘Ik ben er heel trots op dat ik niet snel opgeef, en dat ik in mezelf geloof. Ik denk niet veel na over of anderen iets onaardigs over mij zeggen. Je kunt er bang voor zijn, maar wat is nou echt het ergste dat kan gebeuren? Dat ze het ook in je gezicht zeggen?’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Ik zie mezelf studeren voor kinderarts. Dat wil ik later worden, alleen is het me een raadsel waarom. Ik hou niet van snijden, zo vies. Maar ik vind het wel weer fijn om mensen te helpen. Verder kijk ik wel.’