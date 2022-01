‘In mijn hoofd ging ik discrimineren. Ik zag in alle witte zeventigers ineens een pedofiel’

Beeld Anne Stooker

‘Voor het eerst realiseerde ik me dat mensen echt monsters kunnen zijn. Ik was operationeel chef in Brabant en had dienst als hulpofficier van justitie. De recherche belde of ik iemand in verzekering wilde stellen. Dus ik reed naar het cellencomplex van het districtskantoor in Breda.

‘‘We hebben iemand aangehouden ter zake van incest’, zeiden de rechercheurs in een vergaderzaaltje. ‘Het gaat om een opa met zijn kleinzoon. We willen hem vasthouden voor nader onderzoek.’

‘Ik dacht meteen: hè bah, moet ik dat doen? Het was mijn eerste incestzaak als hulpofficier, ik moest toetsen of er gronden waren om de verdachte in te sluiten. Maar ik was ook vader van twee kleine kinderen, mijn oudste in de leeftijd van het slachtoffertje.

‘De ouders van het kind hadden aangifte gedaan, en de rechercheurs vertelden me vrij gedetailleerd – echt walgelijk – waarvan de opa werd verdacht.

‘Ik moest hem ophalen in zijn cel en meenemen naar een verhoorkamertje om zijn verhaal aan te horen. In mijn hoofd resoneerde: verdorie, wat is dit smerig. Maar ik zei tegen mezelf: hou je in, Mohammed, jij gaat gewoon je werk professioneel doen.

‘Ja, je moet professioneel en objectief blijven, maar ik geloof niet in neutraliteit. Ik kan niet mijn gevoel en empathie helemaal opzij zetten en als een robot werken. Ik ben niet alleen politieman, maar ook een mens, en je mag gerust zien dat het wat met me doet.

‘Dat zag die verdachte ook. We zaten in dat verhoorkamertje met z’n tweeën, tegenover elkaar, aan tafel. Ik in uniform met een scherm en een toetsenbord voor me, hij in een nette broek en overhemd, op leeftijd, grijs haar, heel kalm. Zo op het oog een gewone, Nederlandse opa. Ik was gespannen, en dat zag hij.

‘Ik stelde mezelf voor: ‘Goedenavond, mijn naam is Mohammed El Arrag, ik ben de hulpofficier van justitie, u bent niet tot antwoorden verplicht.’ Ik wees hem op zijn rechten en gaf hem het bekertje water waar hij om vroeg.

‘‘U wordt verdacht van incest met uw kleinkind’, hield ik hem voor. ‘Klopt hetgeen waarvoor u bent aangehouden?’ ‘Ja’, antwoordde hij. ‘Ja, er zijn dingen gebeurd. Maar of ik dat dan zelf heb gedaan...?’

‘Hij bedoelde dat hij werd uitgedaagd door het kind. Dat het initiatief bij het slachtoffer lag. Ik dacht bij mezelf: wat zeg je nou, lul? Dat sprak ik natuurlijk niet uit, maar vanbinnen ga je brullen. Wát zeg je? Een peuter die iemand van bijna 70 verleidt? Ik ben vaak met moord en andere ellende geconfronteerd, maar dit was voor het eerst dat ik dacht: mensen kunnen monsters zijn.

‘Met zijn bekentenis was het voor mij klaar. ‘Ik neem de beslissing om u in verzekering te stellen’, zei ik, en hij antwoordde: ‘Goed. Maar hoe denkt u nu over mij, meneer?’

‘Ik vroeg hem of hij dat echt wilde weten. Hij knikte. Ik maakte mijn verslag af, printte het uit, liet hem er een krabbeltje onder zetten, en zei: ‘Wat u mij vraagt, krijgt u. Ik ben geen rechter, maar als ik een oordeel mocht vellen, zou ik u in een wasmachine stoppen, u op 90 graden laten draaien, daarna centrifugeren en u er weer uithalen. Niet om u te straffen, niet om u pijn te doen, maar ik bedoel het metaforisch. Ik hoop dat u wordt geholpen om van die smerige gedachten af te komen.’

‘Nou, dat is eerlijk’, zei hij. ‘Dankjewel.’

‘En daarna kwam het. In mijn hoofd ging ik discrimineren. Ik zag in alle witte zeventigers ineens een pedofiel. En ik ging denken: hoe zit het met mijn kinderen? Dat is de rauwe kant van ons werk, dat een incident je uit balans kan halen. Mijn prachtige schoonouders kwamen twee keer per week, jarenlang, van ver, al voor 6 uur ’s ochtends, zodat mijn vrouw en ik naar ons werk konden. Ineens ging ik vragen stellen aan mijn oudste zoontje: ‘Hoe gaat het met opa? Wat doen jullie overdag?’’ Hij vertelde altijd enthousiast dat hij naar het bos was geweest, oma was erbij, of een berg had beklommen of in de speeltuin had gespeeld. Ik vond hem ineens kwetsbaar.

‘Op het werk ben ik altijd degene die tegen collega’s zegt: je beweert dat de daders Marokkanen zijn, maar weet je dat wel zeker? Vaak is het een vooroordeel. En plotseling realiseerde ik me: ik ben nu zelf bevooroordeeld. Zo werkt dat dus. Je hersens leggen een verband tussen een incident en je eigen situatie.

‘Ik heb daar echt een tijd last van gehad, het vrat aan me, totdat ik erover ging praten. Met mijn partner, die heel begripvol reageerde, en met collega’s. Praten lucht op. Dan gaat het van je emotie weer naar je ratio, en kom je terug in balans. En realiseer je je dat niet alle Marokkanen boeven zijn, en niet alle opa’s een monster.’