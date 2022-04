In mijn familie werd sport goddank beschouwd als iets voor een héél ander soort mensen

In de Eerste Constantijn Huygensstraat, voor de etalage van een winkel in orthopedische hulpstukken, stond een meisje te telefoneren naast haar fiets. Ze droeg een cello op haar rug in een gewatteerde hoes.

‘Ik heb het er gewoon niet meer voor over’, zei ze juist. ‘Pap...’ Ze viel stil en luisterde. Ze was een jaar of 15 en erg mooi; tenger, bleek, met grote, zwarte ogen, een door Botticelli gepenseeld mondje en een bos golvend, lang donkerbruin haar. Ze leek op de jonge Kate Bush. (Kate Bush is inmiddels 63 en nogal dik geworden, maar nog steeds mooi.)

‘Pap, ik ben oud genoeg om dat zelf...’, zei ze in haar telefoon. Ze praatte nét niet bekakt, maar wel heel netjes. Terwijl ze luisterde, beet ze op haar onderlip en keek afwezig naar de etalage vol kniebanden, steunkousen, en spalkjes tegen hamertenen.

De cello was erg groot, zoals cello’s dat zijn. Ze zag eruit alsof ze elk moment achterover kon kieperen, als Gregor Samsa spartelend op haar rug. ‘Nou, dat ga ik absoluut niet doen, hockey op een lager pitje zetten’, zei ze. ‘Wat? Nee papa, ik...’ Ze beet weer op haar lip en luisterde.

Cello én hockey, dus. Ik dacht aan mijn eigen jeugd. Ik kom uit een zogeheten ‘muzikale familie’ waarin sport goddank werd beschouwd als iets voor een héél ander soort mensen, maar er werd wel van me verwacht dat ik een instrument bespeelde. Het begon met die ellendige blokfluit, vervolgens een viool, die ik nog iets gepassioneerder haatte, ook met die gitaar werd het niks, en zelfs op de piano bracht ik het niet verder dan een paar kinderliedjes van Bartók, waarbij de pianojuf naast me woedend ‘staccato, staccato!’ stond te schreeuwen.

Mijn vader verliet ons om elders een nieuw gezin te stichten, en met hem verdween de druk om muzikaal te zijn. Eindelijk mochten we gewoon zonder geschimp en gesmaal naar Toppop kijken, met het geluid heel hard. Ik heb nooit meer een instrument aangeraakt. Mijn dochter speelt heel aardig piano, dat wel. Misschien slaat het een generatie over.

Het meisje rechtte moeizaam haar rug. Geërgerd trok ze haar lange haar los vanonder die grote, zware cello. Haar blik werd vastberaden. ‘Nee papa’, zei ze, ‘we gaan het hier níét ‘vanavond nog eens rustig over hebben’.’ Ik ga vanavond met Elise naar de film. Naar de film, ja. Dat vind ik leuk, ja.’ En nog steeds met dat keurige stemmetje (staccato, staccato!): ‘Weet je wat, pap? Zák er maar in.’

Grijnzend stapte ze op haar fiets, voor het laatst met dat rotding op haar rug.