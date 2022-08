In hun podcast De Stemming bespreken Vullings en Van der Wulp politiek zoals je dat aan de bar zou doen

Joost Vullings (links) en Xander van der Wulp. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Scholieren op excursie naar de Tweede Kamer gaan op zoek naar Joost Vullings en Xander van der Wulp van de politieke podcast De Stemming, die zij vrijdag hervatten. Hun herkenning danken ze aan tv-optredens (NOS Journaal, EenVandaag en talkshows), hun populariteit onder de jeugd vooral aan De Stemming. Die is met honderdduizend luisteraars de best beluisterde politieke podcast en scoort hoog onder jongeren. In een willekeurige week in het zomerreces luisterden 40 duizend mensen naar een oude aflevering.

Joost Vullings (52) is in dienst van AvroTros als politiek commentator voor EenVandaag. Xander van der Wulp (47) is politiek verslaggever en duider bij de NOS. Hoofdrolspelers en mensen achter de schermen krijgen ze makkelijk te spreken (‘Ik sprak deze week nog een CDA’er van enige betekenis’).

Ze benoemen grote en kleine draaien van politieke partijen, ontrafelen strategieën, becommentariëren de dictie van politici (‘Hij brengt het alsof-ie een winkel opent’), halen politieke herinneringen op, leggen procedures uit, recenseren bewindslieden, geven ministers advies hoe ze hun boodschap wervender kunnen uitdragen, grinniken om bokkesprongen en pluizen affaires uit.

Om dan tot de conclusie te komen dat premier Rutte de aanpak van de stikstofproblemen behendig buiten zichzelf plaatst: ‘It wasn’t me.’ Of dat Eric van der Burg, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, elke ministerraad naar buiten komt met nieuws, ‘maar nooit dat je denkt: dat zou de oplossing weleens kunnen zijn’. Marnix van Rij, staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, is een ‘fascinerende figuur’ die klanten adviseerde ‘hoe je de fiscus kunt uitkleden’ voordat hij staatssecretaris werd.

Ook hun eigen dilemma’s brengen ze ter sprake. Zo vragen ze zich af of ze ‘die Van Meijeren’ weer moeten noemen, nadat het Forum-Kamerlid weer eens een rotje heeft afgestoken. Dit keer brak hij een lans voor het gebruik van geweld door boeren. En hoe om te gaan met bedreigingen, nu ook journalisten geregeld worden belaagd?

Van der Wulp is diplomatieker

Van der Wulp is de diplomatieke van de twee, getuige de volgende tweespraak over het bezoek van premier Rutte aan een boerderij, in hun laatste aflevering voor het zomerreces: Een politieke flipperkast, zes crises én de Grote Ontknoping.

Van der Wulp: ‘De boerderij was geselecteerd door het ministerie van Landbouw.’

Vullings: ‘Een staatsboerderij.’

Van der Wulp: ‘Het waren redelijke boeren die openstonden voor een gesprek.’

Vullings: ‘Ze sloegen hem niet gelijk op zijn bakkes.’

Vullings is vooral een radioman. Radio is een vrijer medium waarop je je meer kunt permitteren, een gesprek van vijf minuten op de radio is geen uitzondering. Van der Wulp is de politiek duider van de NOS, die moet in tachtig seconden zijn punt maken in het NOS Journaal, waar anderhalf miljoen mensen naar kijken. Als hij een uitglijder maakt, krijgt hij het halve land over zich heen. Dat maakt hem vanzelf behoedzamer.

Vullings is wilder

Vullings is sowieso wilder. Midden in het zomerreces twitterde hij dat ING ‘een grenzeloze kutbank’ is. De bank heeft de rekening van de Parlementaire Persvereniging, waarvan hij voorzitter is, opgeheven vanwege inactiviteit. ‘Betaalden er per kwartaal fors geld voor. Fijn zulke monopolisten.’

Het lijkt alsof ze voor de vuist weg opereren (‘Hebben we een kwestie te pakken, Joost?’), maar ze werken wel degelijk met een draaiboek. Af en toe heb je het gevoel dat je bij hen aan de bar zit, zeker als ze elkaar op de hak nemen. De vrijmibo van de politiek, noemde Trouw de podcast treffend.

Politiek is voor een deel theater, en dat voelen de twee haarscherp aan. Drama, triomf en teloorgang spelen een wezenlijke rol op het Binnenhof. De titels van hun podcasts zouden niet misstaan bij een hoorspel: Koorddansen op het stikstofdossier; Een blufneus, het appjesdebat en een duizenddingendoekje; De druze en de bijzondere vogel; De Barbapapa van het Binnenhof; Een boks, een elleboog of een knikje voor de koning?; Clusteren en klonteren in een Haagse burn-outfabriek; Diva en driftkikkertje ruziën over verhuizing Kamer.

Kritiek

Hoge luistercijfers zijn mooi, maar er klinkt ook kritiek in Hilversum en Den Haag. Kees Boonman (67), sinds mensenheugenis Binnenhofwatcher: ‘De podcast heeft een beetje de sfeer van cafépraat, of roddel en achterklap uit het clubhuis. Dat begrijp ik wel, want dat kunnen ze niet kwijt in het NOS Journaal en EenVandaag. Maar ze moeten uitkijken dat ze niet te lollig willen doen en dat ze politiek als amusement verkopen. Politiek is een serieuze zaak, het is niet anders.’

De 39 jaar jongere Anna Pleijsier, politiek redacteur en onderzoeksjournalist bij BNNVara, luistert meestal op vrijdagmiddag in de trein naar huis. ‘Lekker, zo’n kabbelende samenvatting van wat er die week in Den Haag is gebeurd. Vrienden van mij die iets heel anders doen en voor wie het Binnenhof ver weg is, vinden het bijpraatuurtje leerzaam en informatief.’