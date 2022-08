Ten tijde van de oorlogen in Irak en Afghanistan hield The New York Times nauwkeurig bij hoeveel Amerikaanse soldaten waren gesneuveld. Naam en rank werden gepubliceerd in een zwart omrand kader. Zelfs de burgerslachtoffers van de vijand kwamen aan bod. Vrijwel altijd naamloos uiteraard, maar toch. Het door George W. Bush geïnitieerde concept winning hearts and minds was nog niet geheel betekenisloos geworden, althans niet in theorie.

Nieuwsconsument en nieuwsproducent zijn Irak vergeten, zo gaat dat. Dat begon al vroeg. Toen ik op een zomerse dag in 2007 in Bagdad arriveerde zei een oorlogsfotograaf tegen me: ‘Je komt te laat, wij gaan nu naar Iran, daar vindt de volgende oorlog plaats.’ Hij zei het met een zekere tevredenheid, misschien was hij gewoon te blij dat iemand te laat kwam en dat hij dat niet was. De volgende oorlog bleek niet in Iran plaats te vinden, maar wie weet, misschien binnenkort.

Even moest ik aan die oorlogsfotograaf denken toen ik op een avond in New York tegenover een vrouw zat die mij vertelde dat de journalistiek veranderd was. De nieuwe journalist deed niet alleen verslag, hij vroeg zich voortdurend af wat de nieuwsconsument wilde en dat was tegenwoordig goed te meten. Ik vermoedde dat de nieuwsconsument van opwinding naar opwinding wil banjeren zoals de hoerenloper van hoer naar hoer slentert. In het weekend dienen de opwindingen te worden overgoten met die verrukkelijke saus van morele verontwaardiging die te vergelijken is met een romige saus van truffels, gevonden in de heuvels rondom Florence.

Daarna herinnerde ik me dat de CIA onlangs schatte dat circa 70.000 Russische soldaten gedood waren of gewond waren geraakt in Oekraïne. Over Oekraïense verliezen werd discreet gezwegen.

Zelfs in theorie heeft de vijand geen hart meer dat veroverd kan worden. De vijand heeft een hart dat vernietigd moet worden.